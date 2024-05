фармакодинамика. Амброксол оказывает бронхосекретолитическое и секретомоторное (отхаркивающее) действие. Препарат Амброксол-Тева нормализует нарушение бронхолегочной секреции, улучшает реологические показатели мокроты, снижает ее вязкость и облегчает отхождение мокроты из бронхов. Действие начинается через 30 мин и продолжается в течение 6–12 ч. Увеличивает продукцию легочного сурфактанта и повышает мукоцилиарный клиренс.

Местный анестезирующий эффект амброксола гидрохлорида, который можно объяснить способностью блокировать натриевые каналы, наблюдали на модели кроличьего глаза. В исследованиях in vitro было показано, что амброксола гидрохлорид блокирует натриевые каналы нейронов; связывание было обратимым и зависимым от концентрации.

Амброксола гидрохлорид продемонстрировал противовоспалительное влияние in vitro. В исследованиях in vitro было установлено, что амброксола гидрохлорид значительно уменьшает высвобождение цитокинов из крови и связывание мононуклеарных и полиморфнонуклеарных клеток в тканях.

В результате клинических исследований с участием пациентов с фарингитом было доказано значительное уменьшение выраженности боли и покраснения в горле при применении препарата.

Эти фармакологические свойства, которые приводят к быстрому уменьшению выраженности боли и связанного с ней дискомфорта в носовой полости, в области уха и трахеи при вдохе, соответствуют данным вспомогательного наблюдения симптомов в процессе клинических исследований эффективности амброксола при лечении верхних дыхательных путей.

После применения амброксола гидрохлорида повышается концентрация антибиотиков (амоксициллина, цефуроксима, эритромицина) в бронхолегочном секрете и мокроте.

Фармакокинетика. Абсорбция. Амброксол почти полностью абсорбируется после перорального применения. T max после приема достигается через 1–3 ч. Биодоступность амброксола снижается на 1/ 3 после перорального применения вследствие первичного метаболизма.

Распределение. При пероральном приеме распределение амброксола гидрохлорида из крови в ткани быстрое и резко выраженное, с высокой концентрацией активного вещества в легких. V d при пероральном приеме составляет 552 л. В плазме крови в терапевтическом диапазоне около 90% препарата связывается с белками крови.

Метаболизм и выведение. Около 30% дозы после приема внутрь выводится в результате пресистемного метаболизма. Амброксола гидрохлорид метаболизируется в печени путем глюкуронизации и расщепления до дибромантраниловой кислоты (около 10% дозы). Клинические исследования на микросомах печени человека показали, что CYP 3A4 отвечает за метаболизм амброксола гидрохлорида в дибромантраниловую кислоту.

За 3 дня перорального приема около 6% дозы выводится в неизмененном виде, тогда как около 26% дозы — в конъюгированной форме с мочой.

Т ½ из плазмы крови — около 10 ч. Общий клиренс находится в пределах 660 мл/мин вместе с почечным клиренсом, который составляет около 83% общего клиренса.

Фармакокинетика у особых групп пациентов. У пациентов с тяжелыми заболеваниями печени клиренс амброксола снижается на 20–40%. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью следует ожидать кумуляции метаболитов амброксола.