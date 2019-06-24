Амброксол-Тева, р-р

Принимать внутрь после еды. Дозировать препарат с помощью дозирующего стаканчика. Капли принимать после еды, растворенными в жидкости (например в воде, чае или соке).

Муколитический эффект амброксола усиливается при употреблении большого количества жидкости.

Дети в возрасте старше 12 лет и взрослые: в первые 2–3 сут — по 4 мл 3 раза в сутки (что составляет 90 мг амброксола в сутки); далее — по 4 мл 2 раза в сутки (что составляет 60 мг амброксола в сутки) или по 2 мл 3 раза в сутки (что составляет 45 мг амброксола в сутки).

Дети в возрасте 6–12 лет: по 2 мл 2–3 раза в сутки (что составляет 30–45 мг амброксола в сутки).

Дети в возрасте 2–5 лет: по 1 мл 3 раза в сутки (что составляет 22,5 мг амброксола в сутки).

Дети в возрасте до 2 лет: по 1 мл 2 раза в сутки (что составляет 15 мг амброксола в сутки).

Продолжительность лечения зависит от особенностей течения заболевания.

Амброксол-Тева, р-р, не следует применять дольше 4–5 сут без консультации с врачом.

При нарушениях функции почек и тяжелых заболеваниях печени препарат можно принимать только под наблюдением врача. В этом случае рекомендуется снижать дозу и увеличивать интервал между приемами препарата.

При острых заболеваниях следует проконсультироваться с врачом, если симптомы не исчезают и/или их выраженность усиливается, несмотря на прием препарата Амброксол-Тева.

Амброксол-Тева, таблетки. Принимать внутрь. Таблетки следует глотать целиком с достаточным количеством теплой жидкости (например чай или бульон) после еды. Муколитический эффект амброксола усиливается при употреблении большого количества жидкости.

Дети в возрасте 6–12 лет: как правило, доза составляет ½ таблетки 2–3 раза в сутки (эквивалентно 30–45 мг амброксола гидрохлорида в сутки).

Дети в возрасте старше 12 лет и взрослые: как правило, доза составляет 1 таблетку 3 раза в сутки в течение первых 2–3 сут (эквивалентно 90 мг амброксола гидрохлорида в сутки). Лечение продолжать применением 1 таблетки 2 раза в сутки (эквивалентно 60 мг амброксола гидрохлорида в сутки).

В случае необходимости терапевтический эффект для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет может быть усилен применением 2 таблеток 2 раза в сутки (эквивалентно 120 мг амброксола гидрохлорида в сутки).

Продолжительность лечения зависит от особенностей течения заболевания. В общем ограничения по длительности применения отсутствуют, но длительную терапию следует проводить под контролем.

Амброксол-Тева, таблетки, не следует применять дольше 4–5 сут без консультации с врачом.

При нарушениях функции почек и тяжелых заболеваниях печени препарат можно принимать только под наблюдением врача. В этом случае рекомендуется снижать дозу и увеличивать время между приемами препарата.

Амброксол-Тева, сироп. Принимают внутрь после еды. После приема рекомендуется выпить 1 стакан воды. Муколитический эффект амброксола усиливается при употреблении большого количества жидкости.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: в первые 2–3 сут — по 10 мл 3 раза в сутки (эквивалентно 90 мг амброксола гидрохлорида в сутки), далее — по 10 мл 2 раза в сутки (эквивалентно 60 мг амброксола гидрохлорида в сутки). В случае необходимости терапевтический эффект для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет может быть усилен повышением дозы до 20 мл 2 раза в сутки (эквивалентно 120 мг амброксола гидрохлорида в сутки).

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет целесообразно применять лекарственную форму, содержащую высокую концентрацию амброксола гидрохлорида (например Амброксол-Тева, р-р, 37,5 мг/5 мл).

Дети:

— в возрасте до 2 лет (кроме новорожденных и недоношенных) — по 2,5 мл 2 раза в сутки (эквивалентно 15 мг амброксола гидрохлорида в сутки);

— в возрасте 2–5 лет — по 2,5 мл 3 раза в сутки (эквивалентно 22,5 мг амброксола гидрохлорида в сутки);

— в возрасте 6–12 лет — по 5 мл 2–3 раза в сутки (эквивалентно 30–45 мг амброксола гидрохлорида в сутки).

Продолжительность лечения зависит от особенностей течения заболевания.

Амброксол-Тева, сироп, не следует применять дольше 4–5 сут без консультации с врачом.