Хедерал® Плющ (Hederal® Hedera Helix)
Хедерал Плющ инструкция по применению
Состав
1 мл сиропа содержит 7 мг плюща обыкновенного листья экстракта сухого (Hederae helicis e folium) (4–8:1), экстрагент: этанол 30%.
Прочие ингредиенты: калия сорбат (Е 202); кислота лимонная, моногидрат (Е 330); ксантановая камедь (Е 415); ароматизатор лимонный; сорбитол жидкий, некристаллизирующийся (Е 420); вода очищенная.
2,5 мл сиропа содержат 0,963 г сахарозаменяющего вещества сорбита = 0,080 хлебной единицы.
Экстракт сухой листьев плюща (4-8:1) - 7 мг/1 мл
Фармакологические свойства
Хедерал® Плющ — препарат растительного происхождения, содержит гликозидные сапонины, обусловливающие отхаркивающее, спазмолитическое, бронхолитическое, противовоспалительное и противомикробное действия. Основными компонентами сухого экстракта плюща являются сапонины тритерпена, главным образом гедеракозид С и альфа-гедерин.
Альфа-гедерин угнетает эндоцитоз β2-адренергических рецепторов, что повышает активность β2-адренергических клеток в слизистой оболочке бронхов и эпителии легких. Это приводит к уменьшению внутриклеточных уровней кальция в слизистой оболочке бронхов, что вызывает расслабление бронхов. Благодаря стимулированию β2-адренергических рецепторов альвеолярные эпителиальные клетки типа ІІ образовывают больше сурфактанта. Таким образом, Хедерал® Плющ уменьшает вязкость мокроты, облегчает отхаркивание и кашель.
Показания Хедерал Плющ
острые воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем; симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов.
Применение Хедерал Плющ
сироп Хедерал® Плющ следует применять утром, днем и вечером. Препарат следует принимать независимо от приема пищи.
|Возрастная группа
|Дозировка и кратность приемов
|Взрослые и дети с 10 лет
|по 5–7,5 мл 3 раза в сутки
|Дети с 6 до 10 лет
|по 5 мл 3 раза в сутки
|Дети с 2 до 6 лет
|по 2,5 мл 3 раза в сутки
Дозировку осуществляют при помощи мерного стаканчика, который прилагается.
Длительность лечения определяется врачом индивидуально. В легких случаях длительность лечения составляет 1 нед. Для достижения стойкого терапевтического эффекта рекомендуют продолжить терапию еще 2–3 сут после улучшения состояния пациента.
Перед применением необходимо тщательно взбалтывать содержимое флакона!
Если состояние пациента не улучшается, следует обратиться к врачу относительно дальнейшего лечения.
Дети. Противопоказан детям в возрасте до 2 лет из-за риска ухудшения дыхательных симптомов.
Применение препарата детям 2–4 лет требует рекомендации врача.
Противопоказания
повышенная чувствительность к каким-либо компонентам препарата или к другим растениям семейства аралиевых. Детский возраст до 2 лет (из-за риска ухудшения дыхательных симптомов).
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции (преимущественно высыпания, крапивница, отек Квинке, зуд), купероз, диспноэ, а также желудочно-кишечные расстройства (включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе).
В случае возникновения нежелательных реакций необходимо прекратить лечение и обратиться к врачу.
Особые указания
если беспокоит одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота, необходимо проконсультироваться с врачом. С осторожностью применять пациентам с гастритом или язвой желудка. Препарат не содержит алкоголя, сахара и красителей. В случае установленной непереносимости некоторых сахаров необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство. Может оказывать мягкое слабительное действие.
Применение в период беременности или кормления грудью. Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в эти периоды.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
при одновременном применении препарата Хедерал® Плющ и других лекарственных средств побочные действия не наблюдались. Поэтому препарат можно применять вместе с другими лекарственными средствами, например, с антибиотиками.
Не рекомендуется без консультации врача одновременное применение с противокашлевыми препаратами, такими как кодеин или декстрометорфан.
Передозировка
симптомы: передозировка может спровоцировать тошноту, рвоту, диарею, чувство тревоги и возбуждение.
Лечение: симптоматическое.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.