если беспокоит одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота, необходимо проконсультироваться с врачом. С осторожностью применять пациентам с гастритом или язвой желудка. Препарат не содержит алкоголя, сахара и красителей. В случае установленной непереносимости некоторых сахаров необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство. Может оказывать мягкое слабительное действие.

Применение в период беременности или кормления грудью. Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в эти периоды.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.