общие. Чтобы минимизировать побочные эффекты, следует применять минимальную эффективную дозу в течение наиболее короткого периода.

Следует избегать одновременного применения Диклосейф с системными НПВП, такими как селективные ингибиторы ЦОГ-2, из-за отсутствия каких-либо доказательств синергического действия и связи с потенциальными аддитивными побочными эффектами.

Необходима осторожность при применении у пациентов в возрасте от 65 лет. В частности, рекомендуется применять самую низкую эффективную дозу у ослабленных пациентов пожилого возраста с низкой массой тела.

В редких случаях, как и при применении других НПВП, могут отмечаться аллергические реакции, в том числе анафилактические/анафилактоидные реакции, даже без предварительного воздействия диклофенака. Благодаря своим фармакодинамическим свойствам препарат Диклосейф, как и другие НПВП, может маскировать признаки и симптомы инфекции.

Влияние на пищеварительный тракт. При применении всех НПВП, включая диклофенак, зарегистрированы случаи желудочно-кишечных кровотечений (рвота кровью, мелена), образования язвы или перфорации, которые могут быть летальными и произойти в любое время в процессе лечения при наличии или отсутствии предупредительных симптомов либо предыдущего анамнеза серьезных явлений со стороны ЖКТ. Эти явления обычно имеют более серьезные последствия у пациентов пожилого возраста. Если у пациентов, получающих диклофенак натрия, отмечаются явления желудочно-кишечного кровотечения или образования язвы, применение препарата необходимо прекратить.

Как и при применении других НПВП, включая диклофенак, для пациентов с симптомами, свидетельствующими о нарушениях со стороны пищеварительного тракта (ЖКТ), обязательны медицинское наблюдение и особая осторожность. Риск возникновения кровотечения, язвы или перфорации в ЖКТ возрастает с повышением дозы НПВП, включая диклофенак, и у больных с язвой в анамнезе, особенно с осложнением в виде кровотечения или перфорации, и у пациентов пожилого возраста.

Пациенты пожилого возраста имеют повышенную частоту нежелательных реакций на применение НПВП, особенно в отношении желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, которые могут быть летальными.

Чтобы снизить риск такого токсического воздействия на ЖКТ, лечение следует начинать и поддерживать наиболее низкими эффективными дозами.

Для таких пациентов, а также тех, кому требуется сочетанное применение лекарственных средств, содержащих низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (или других лекарственных средств, которые, вероятно, повышают риск нежелательного воздействия на ЖКТ), следует рассмотреть вопрос о применении комбинированной терапии с применением защитных средств (например ингибиторов протонной помпы или мизопростола). Пациентам с желудочно-кишечной токсичностью в анамнезе, особенно пожилого возраста, необходимо сообщать о любых необычных абдоминальных симптомах (особенно кровотечения в ЖКТ). Предостережения также нужны для больных, получающих одновременно лекарственные средства, которые могут повысить риск возникновения язвы или кровотечения, такие как системные кортикостероиды, антикоагулянты (например варфарин), антитромботические средства (например ацетилсалициловая кислота) или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.

Тщательное медицинское наблюдение и предостережения необходимы пациентам с язвенным колитом или болезнью Крона, поскольку эти состояния могут обостряться.

Влияние на печень. Тщательное медицинское наблюдение необходимо в случае, если препарат Диклосейф назначать пациентам с нарушением функции печени, поскольку их состояние может ухудшиться.

Как и при лечении другими НПВП, включая диклофенак, уровень одного или нескольких печеночных ферментов может повышаться. Во время длительного применения диклофенака натрия в качестве меры предосторожности назначать регулярное наблюдение за функциями печени. Если нарушения функции печени сохраняются или усугубляются и если клинические признаки или симптомы могут быть связаны с прогрессирующими заболеваниями печени, либо если наблюдаются другие проявления (например эозинофилия, сыпь), применение препарата Диклосейф следует прекратить. Течение заболеваний, таких как гепатиты, может проходить без продромальных явлений. Предостережения необходимы в случае, если препарат Диклосейф применять у пациентов с печеночной порфирией из-за вероятности провоцирования приступов порфирии.

Влияние на почки. Поскольку во время лечения НПВП, включая диклофенак, зарегистрированы случаи задержки жидкости в организме и отеки, особое внимание следует уделить пациентам с нарушениями функций сердца или почек, АГ в анамнезе, пациентам пожилого возраста, пациентам, получающим сопутствующую терапию диуретиками или препаратами, существенно влияющими на функцию почек, а также пациентам со значительным уменьшением внеклеточного объема жидкости по любой причине, например до или после серьезного хирургического вмешательства. В таких случаях в качестве меры предосторожности рекомендуется мониторинг функции почек. Прекращение терапии обычно приводит к возвращению в состояние, предшествовавшее лечению.

Воздействие на кожу. В связи с применением НПВП, включая диклофенак натрия, в очень редких случаях зарегистрированы серьезные реакции со стороны кожи (некоторые из них были летальные), включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. У пациентов высокий риск развития этих реакций наблюдается в начале курса терапии: появление реакции отмечается в большинстве случаев в течение первого месяца лечения. Применение препарата Диклосейф необходимо прекратить при первом появлении кожных высыпаний, поражений слизистой оболочки или при появлении любых других признаков повышенной чувствительности.

Системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани. У пациентов с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани может наблюдаться повышенный риск развития асептического менингита.

Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Назначать диклофенак пациентам со значительными факторами риска кардиоваскулярных явлений (например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) можно только после тщательной клинической оценки. Поскольку кардиоваскулярные риски диклофенака могут повышаться с увеличением дозы и продолжительности лечения, его необходимо применять как можно более короткий период и в минимальной эффективной дозе. Следует периодически пересматривать потребность пациента в применении диклофенака для уменьшения выраженности симптомов и ответ на терапию. Для пациентов с наличием в анамнезе АГ и/или застойной сердечной недостаточности легкой или умеренной степени тяжести необходимым является проведение соответствующего мониторинга и рекомендации, поскольку в связи с применением НПВП, включая диклофенак, были зарегистрированы случаи задержки жидкости и отеков.

Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение диклофенака, особенно в высоких дозах (150 мг/сут) и при длительном лечении, может быть связано с незначительным повышением риска развития артериальных тромботических событий (например инфаркта миокарда или инсульта).

Пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью, ИБС, заболеваниями периферических артерий следует применять диклофенак только после тщательной консультации.

Пациентов необходимо проинформировать о возможности возникновения серьезных артериальных тромботических случаев (боль в груди, одышка, слабость, нарушение речи), которые могут произойти в любое время. В таком случае нужно немедленно обратиться к врачу.

Влияние на гематологические показатели. При длительном применении диклофенака натрия, как и других НПВП, рекомендуется мониторинг полного анализа крови.

Диклофенак может обратимо угнетать агрегацию тромбоцитов. Следует тщательно наблюдать пациентов с нарушениями гемостаза, геморрагическим диатезом или гематологическими нарушениями.

БА в анамнезе. У пациентов с БА, сезонным аллергическим ринитом, отеком слизистой оболочки носа (то есть полипами), ХОБЛ или хроническими инфекциями дыхательных путей (особенно такими, которые связаны с аллергическими, подобными ринитам симптомами) чаще возникают реакции на НПВП, такие как обострение БА (так называемая непереносимость анальгетиков/анальгетическая астма), отек Квинке, крапивница. В связи с этим в отношении таких пациентов рекомендуются специальные меры (готовность к оказанию неотложной помощи). Это также касается пациентов с аллергическими реакциями на другие вещества, такими как сыпь, зуд, крапивница.

Как и другие препараты, подавляющие активность простагландинсинтетазы, диклофенак натрия и другие НПВП могут спровоцировать развитие бронхоспазма при применении у пациентов с БА или пациентов с БА в анамнезе.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. В I и II триместр беременности диклофенак натрия можно назначать только в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, и только в минимальной эффективной дозе, продолжительность лечения должна быть настолько короткая, насколько это возможно. Как и в случае применения других НПВП, препарат противопоказан в последние 3 мес беременности (возможно подавление сократительной способности матки и преждевременное закрытие артериального протока у плода). Ингибирование синтеза простагландинов может негативно сказаться на беременности и/или развитии эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске развития сердечных пороков и гастрошизиса после применения ингибитора синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Абсолютный риск возникновения сердечно-сосудистых пороков был повышен с менее чем 1 до 1,5%. Не исключено, что риск возрастает с дозой и продолжительностью лечения. Установлено, что у животных введение ингибитора синтеза простагландинов приводит к увеличению пре- и постимплантационной потери и летальности эмбриона/плода.

Кроме того, у животных, получавших ингибитор синтеза простагландинов в период органогенеза, зарегистрирована повышенная частота различных пороков развития, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы. Если диклофенак натрия применяет женщина, которая стремится забеременеть, или в I триместр беременности, доза должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения — как можно короче.

В III триместр беременности при применении ингибиторов синтеза простагландинов могут возникать следующие побочные эффекты:

сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);

нарушение функции почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности с олигогидрамнионом.

У матери и новорожденного, а также в конце беременности:

возможны удлинение времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может возникать даже при очень низких дозах;

торможение сокращений матки, которое приводит к задержке или удлинению родов.

Таким образом, диклофенак натрия противопоказан в III триместр беременности.

Кормление грудью. Как и другие НПВП, диклофенак в незначительном количестве проникает в грудное молоко. В связи с этим суппозитории диклофенака не следует применять у женщин в период кормления грудью, чтобы избежать нежелательного влияния на младенца.

Фертильность женщин. Как и другие НПВП, диклофенак натрия может негативно влиять на женскую фертильность, поэтому не рекомендуется назначать женщинам, планирующим беременность. У женщин, которые имеют проблемы с зачатием или проходят обследование по поводу бесплодия, следует рассмотреть целесообразность отмены диклофенака натрия.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациентам, у которых во время терапии диклофенаком натрия возникают нарушения зрения, головокружение, сонливость, нарушения со стороны ЦНС, слабость или повышенная утомляемость, не следует управлять транспортными средствами или работать с механизмами.