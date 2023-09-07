Диклосейф® суппозитории (Diclosafe® suppositories) (326631) - инструкция по применению ATC-классификация
Диклосейф суппозитории инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Диклофенак натрия — НПВП, оказывающий выраженное анальгезирующее и противовоспалительное действие. Он является ингибитором простагландинсинтетазы (ЦОГ).
Фармакокинетика
Всасывание. Всасывание быстрое, но медленнее, чем при применении таблеток с кишечно-растворимым покрытием.
После применения суппозиториев диклофенака натрия в дозе 50 мг концентрация на единицу дозы составляет около ⅔ концентрации, достигаемой после применения таблеток с кишечно-растворимым покрытием (1,95±0,8 мкг/мл (1,9 мкг/мл = 5,9 мкмоль/л)).
Биодоступность. Как и в случае применения пероральных лекарственных форм препарата, AUC составляет примерно половину от значения, полученного при применении парентеральной дозы. После многократного применения препарата его фармакокинетика не меняется. Кумуляции препарата не наблюдается при условии соблюдения рекомендуемых доз.
Распределение. Связывание диклофенака с белками плазмы крови составляет 99,7%, главным образом с альбумином — 99,4%.
Диклофенак проникает в синовиальную жидкость, где его Cmax достигается на 2–4 ч позже, чем в плазме крови. Кажущийся T½ из синовиальной жидкости составляет 3–6 ч. Через 2 ч после достижения Cmax в плазме крови концентрация диклофенака в синовиальной жидкости остается более высокой, чем в плазме крови, это явление наблюдается в течение 12 ч.
Диклофенак определялся в низкой концентрации (100 нг/мл) в грудном молоке у одной женщины. Предполагаемое количество препарата, проникающее в организм младенца с грудным молоком, эквивалентно дозе 0,03 мг/кг/сут.
Метаболизм. Диклофенак метаболизируется частично путем глюкуронизации неизмененной молекулы, но главным образом — посредством однократного и многократного гидроксилирования и метоксилирования, что приводит к образованию нескольких фенольных метаболитов, большая часть которых образует конъюгаты с глюкуроновой кислотой. Два из этих фенольных метаболитов биологически активны, но значительно меньшe, чем диклофенак.
Выведение. Общий системный клиренс диклофенака составляет 263±56 мл/мин (среднее значение ± СО). Конечный T½ из плазмы крови составляет 1–2 ч. Период полураспада в крови четырех метаболитов, в том числе двух фармакологически активных, также непродолжителен и составляет 1–3 ч. Около 60% дозы препарата выводится с мочой в виде конъюгатов с глюкуроновой кислотой интактной молекулы и в виде метаболитов, большинство из которых также превращается в глюкуронидные конъюгаты. В неизмененном виде выводится <1% диклофенака. Остальные дозы препарата выводятся в виде метаболитов с калом.
Фармакокинетика у отдельных групп больных. Влияния возраста пациента на всасывание, метаболизм и выведение препарата не отмечалось, кроме того факта, что у 5 пациентов пожилого возраста 15-минутная инфузия привела к выше на 50% концентрации препарата в плазме крови, чем это ожидалось у молодых здоровых добровольцев.
У пациентов с нарушением функции почек, получавших терапевтические дозы, можно не ожидать накопления неизмененного активного вещества, исходя из кинетики препарата после однократного применения. У больных с клиренсом креатинина <10 мл/мин расчетные равновесные концентрации гидроксилированных метаболитов в плазме крови были примерно в 4 раза выше, чем у здоровых добровольцев. Однако в конечном итоге все метаболиты выводились с желчью.
Пациенты с нарушением функции печени. У больных хроническим гепатитом или компенсированным циррозом печени показатели фармакокинетики, метаболизма диклофенака аналогичны таковым у пациентов без заболеваний печени.
Показания Диклосейф суппозитории
воспалительные и дегенеративные формы ревматизма: ревматоидный артрит, ювенильный ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартрит, включая спондилоартрит.
Болевые синдромы со стороны позвоночника.
Ревматические заболевания внесуставных мягких тканей.
Посттравматические и послеоперационные болевые синдромы, сопровождающиеся воспалением и отеком, особенно после стоматологических и ортопедических операций.
Гинекологические заболевания, сопровождающиеся болевым синдромом и воспалением, например первичная дисменорея и аднексит.
Приступы мигрени.
Острые приступы подагры.
Как вспомогательное средство при тяжелых воспалительных заболеваниях ЛОР-органов, сопровождающихся мучительным ощущением, например при фаринготонзиллите, отите.
В соответствии с общими терапевтическими принципами основное заболевание следует лечить средствами базисной терапии. Лихорадка сама по себе не является показанием к применению препарата.
Применение Диклосейф суппозитории
следует применять минимально эффективную дозу в течение наиболее короткого периода, учитывая задачи лечения у каждого отдельного пациента.
Не принимать внутрь, только для ректального введения.
Суппозитории нужно вводить в прямую кишку как можно глубже, желательно после очищения кишечника. Суппозитории не следует делить на части, поскольку подобное изменение способа применения препарата может привести к нарушению распределения активного вещества.
Взрослые: начальная доза обычно составляет 100–150 мг/сут. При невыраженных симптомах, а также при длительной терапии достаточно дозы 75*–100 мг/сут.
Суточную дозу распределять на 2–3 приема. Во избежание ночной боли или утренней скованности до приема препарата днем назначать диклофенак натрия в виде ректальных суппозиториев перед сном (суточная доза не должна превышать 150 мг).
При первичной дисменорее суточную дозу следует подбирать индивидуально, обычно она составляет 50–150 мг/сут. Начальная доза может быть 50–100 мг/сут, но при необходимости ее можно повысить в течение нескольких менструальных циклов до максимальной, составляющей 200 мг/сут.
Применение препарата следует начинать после возникновения первых болевых симптомов и продолжать несколько дней, в зависимости от динамики регрессии симптомов.
Для лечения приступов мигрени курс начинать в дозе 100* мг при проявлении первых признаков начала приступа. В случае необходимости в тот же день возможно применить второй суппозиторий (100* мг диклофенака). В случае необходимости в последующие дни лечение можно продолжить (суточная доза не должна превышать 150 мг, дозу распределять на 2–3 приема).
*Применять в соответствующей дозировке.
Дети (в возрасте старше 14 лет): можно назначать суппозитории по 50 мг.
Пациенты пожилого возраста. Хотя у пациентов пожилого возраста фармакокинетика диклофенака натрия не ухудшается до какой-либо клинически значимой степени, НПВП нужно применять с осторожностью таким пациентам, поскольку они, как правило, более склонны к развитию нежелательных реакций. В частности, ослабленным пациентам пожилого возраста или пациентам с низким индексом массы тела рекомендуется применять самые низкие эффективные дозы; также пациентов необходимо обследовать в отношении желудочно-кишечных кровотечений во время лечения НПВП.
Пациенты с нарушениями функции почек. Диклофенак противопоказано применять у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Каких-либо специальных исследований у пациентов с нарушениями функции почек не проводилось, поэтому нет никаких оснований считать, что пациенты с нарушениями функции почек требуют специального подбора дозы. Рекомендуется соблюдение предостережений при приеме диклофенака пациентами с нарушениями функции почек легкой и средней степени тяжести (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Пациенты с нарушениями функции печени. Диклофенак противопоказано применять у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Каких-либо специальных исследований у пациентов с нарушениями функции печени не проводилось, поэтому нет оснований считать, что пациентам с нарушениями функции печени требуется специальный подбор дозы. Рекомендуется соблюдение предостережений при приеме диклофенака пациентами с нарушениями функции печени легкой и средней степени тяжести (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Способ применения суппозиториев. Суппозитории следует вводить в прямую кишку как можно глубже, желательно после очищения кишечника. Суппозитории не следует делить на части, поскольку подобное изменение способа применения препарата может привести к нарушению распределения активного вещества.
Дети. Диклосей, суппозитории по 50 мг применяют у детей в возрасте старше 14 лет. Суппозитории по 100 мг не применять для лечения детей.
Противопоказания
гиперчувствительность к действующему веществу или любому вспомогательному компоненту.
Кровотечение или перфорация ЖКТ в анамнезе, связанные с предыдущим лечением НПВП.
Активная форма язвы ЖКТ/кровотечение или рецидивирующая язва ЖКТ/кровотечение в анамнезе (2 или более отдельных эпизодов установленной язвы или кровотечения).
III триместр беременности.
Воспалительные заболевания кишечника (например болезнь Крона или язвенный колит).
Печеночная недостаточность.
Почечная недостаточность.
Застойная сердечная недостаточность (NYHA II–IV), ИБС у пациентов со стенокардией, перенесенный инфаркт миокарда.
Лечение в случае периоперационной боли при аортокоронарном шунтировании (или использовании аппарата искусственного кровообращения).
Цереброваскулярные заболевания у пациентов, перенесших инсульт или с эпизодами преходящих ишемических атак.
Заболевания периферических артерий.
Проктит.
Диклофенак натрия, как и другие НПВП, противопоказан пациентам, у которых в ответ на прием ацетилсалициловой кислоты или других НПВП возникают приступы БА, крапивница, ангионевротический отек или острый ринит.
Побочные эффекты
со стороны крови и лимфатической системы: тромбоцитопения, лейкопения, анемия (гемолитическая анемия, апластическая анемия), агранулоцитоз.
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, анафилактические и анафилактоидные реакции (включая гипотензию и шок), ангионевротический отек (включая отек лица).
Психические нарушения: дезориентация, депрессия, бессонница, раздражительность, ночные кошмары, психотические нарушения.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, сонливость, повышенная утомляемость, парестезии, слабость, нарушение памяти, судороги, беспокойство, тремор, асептический менингит, нарушения вкуса, инсульт, спутанность сознания, галлюцинации, нарушение чувствительности, общее недомогание.
Со стороны органа зрения: зрительные нарушения, затуманивание зрения, диплопия, неврит зрительного нерва.
Со стороны органа слуха и лабиринта уха: вертиго, звон в ушах, расстройства слуха.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения, боль в груди, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, АГ, артериальная гипотензия, васкулит.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: БА (включая одышку), бронхоспазм, пневмонит.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, диспепсия, боль в эпигастральной области, метеоризм, анорексия, гастрит, желудочно-кишечное кровотечение, гематемезис, мелена, геморрагическая диарея, язвы желудка и кишечника, сопровождающиеся или не сопровождающиеся кровотечением, желудочно-кишечным стенозом или перфорацией (иногда летальные, особенно у больных пожилого возраста), способные привести к перитониту, колит (включая геморрагический колит и обострение язвенного колита или болезнь Крона), ишемический колит, запор, стоматит (включая язвенный стоматит), глоссит, нарушение функции пищевода, диафрагмоподобный стеноз кишечника, панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня трансаминаз, гепатит, желтуха, нарушение функции печени, молниеносный гепатит, некроз печени, печеночная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, крапивница, высыпания в виде пузырей, экзема, эритема, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла (токсический эпидермальный некролиз), эксфолиативный дерматит, выпадение волос, фотосенсибилизация, пурпура, в том числе аллергическая, зуд.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: ОПН, гематурия, протеинурия, интерстициальный нефрит, нефротический синдром, папиллярный некроз почки.
Общие нарушения и нарушения в месте введения: раздражение в месте введения, отек, абсцесс в месте инъекции, обострение геморроя.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: импотенция.
Клинические исследования и эпидемиологические данные свидетельствуют о повышенном риске тромботических осложнений (например инфаркт миокарда или инсульт), связанных с применением диклофенака, в частности в высоких терапевтических дозах (150 мг/сут) и при длительном применении.
Зрительные нарушения. Такие зрительные нарушения, как нарушение зрения, ухудшение зрения и диплопия, является эффектами класса НПВП и обычно являются обратимыми после отмены препарата. Наиболее вероятным механизмом нарушений зрения является ингибирование синтеза простагландинов и других родственных соединений, которые нарушая регуляцию ретинального кровотока, способствуют развитию зрительных нарушений. Если такие симптомы возникают во время применения диклофенака, необходимо провести офтальмологическое исследование для исключения других возможных причин.
Особые указания
общие. Чтобы минимизировать побочные эффекты, следует применять минимальную эффективную дозу в течение наиболее короткого периода.
Следует избегать одновременного применения Диклосейф с системными НПВП, такими как селективные ингибиторы ЦОГ-2, из-за отсутствия каких-либо доказательств синергического действия и связи с потенциальными аддитивными побочными эффектами.
Необходима осторожность при применении у пациентов в возрасте от 65 лет. В частности, рекомендуется применять самую низкую эффективную дозу у ослабленных пациентов пожилого возраста с низкой массой тела.
В редких случаях, как и при применении других НПВП, могут отмечаться аллергические реакции, в том числе анафилактические/анафилактоидные реакции, даже без предварительного воздействия диклофенака. Благодаря своим фармакодинамическим свойствам препарат Диклосейф, как и другие НПВП, может маскировать признаки и симптомы инфекции.
Влияние на пищеварительный тракт. При применении всех НПВП, включая диклофенак, зарегистрированы случаи желудочно-кишечных кровотечений (рвота кровью, мелена), образования язвы или перфорации, которые могут быть летальными и произойти в любое время в процессе лечения при наличии или отсутствии предупредительных симптомов либо предыдущего анамнеза серьезных явлений со стороны ЖКТ. Эти явления обычно имеют более серьезные последствия у пациентов пожилого возраста. Если у пациентов, получающих диклофенак натрия, отмечаются явления желудочно-кишечного кровотечения или образования язвы, применение препарата необходимо прекратить.
Как и при применении других НПВП, включая диклофенак, для пациентов с симптомами, свидетельствующими о нарушениях со стороны пищеварительного тракта (ЖКТ), обязательны медицинское наблюдение и особая осторожность. Риск возникновения кровотечения, язвы или перфорации в ЖКТ возрастает с повышением дозы НПВП, включая диклофенак, и у больных с язвой в анамнезе, особенно с осложнением в виде кровотечения или перфорации, и у пациентов пожилого возраста.
Пациенты пожилого возраста имеют повышенную частоту нежелательных реакций на применение НПВП, особенно в отношении желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, которые могут быть летальными.
Чтобы снизить риск такого токсического воздействия на ЖКТ, лечение следует начинать и поддерживать наиболее низкими эффективными дозами.
Для таких пациентов, а также тех, кому требуется сочетанное применение лекарственных средств, содержащих низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (или других лекарственных средств, которые, вероятно, повышают риск нежелательного воздействия на ЖКТ), следует рассмотреть вопрос о применении комбинированной терапии с применением защитных средств (например ингибиторов протонной помпы или мизопростола). Пациентам с желудочно-кишечной токсичностью в анамнезе, особенно пожилого возраста, необходимо сообщать о любых необычных абдоминальных симптомах (особенно кровотечения в ЖКТ). Предостережения также нужны для больных, получающих одновременно лекарственные средства, которые могут повысить риск возникновения язвы или кровотечения, такие как системные кортикостероиды, антикоагулянты (например варфарин), антитромботические средства (например ацетилсалициловая кислота) или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.
Тщательное медицинское наблюдение и предостережения необходимы пациентам с язвенным колитом или болезнью Крона, поскольку эти состояния могут обостряться.
Влияние на печень. Тщательное медицинское наблюдение необходимо в случае, если препарат Диклосейф назначать пациентам с нарушением функции печени, поскольку их состояние может ухудшиться.
Как и при лечении другими НПВП, включая диклофенак, уровень одного или нескольких печеночных ферментов может повышаться. Во время длительного применения диклофенака натрия в качестве меры предосторожности назначать регулярное наблюдение за функциями печени. Если нарушения функции печени сохраняются или усугубляются и если клинические признаки или симптомы могут быть связаны с прогрессирующими заболеваниями печени, либо если наблюдаются другие проявления (например эозинофилия, сыпь), применение препарата Диклосейф следует прекратить. Течение заболеваний, таких как гепатиты, может проходить без продромальных явлений. Предостережения необходимы в случае, если препарат Диклосейф применять у пациентов с печеночной порфирией из-за вероятности провоцирования приступов порфирии.
Влияние на почки. Поскольку во время лечения НПВП, включая диклофенак, зарегистрированы случаи задержки жидкости в организме и отеки, особое внимание следует уделить пациентам с нарушениями функций сердца или почек, АГ в анамнезе, пациентам пожилого возраста, пациентам, получающим сопутствующую терапию диуретиками или препаратами, существенно влияющими на функцию почек, а также пациентам со значительным уменьшением внеклеточного объема жидкости по любой причине, например до или после серьезного хирургического вмешательства. В таких случаях в качестве меры предосторожности рекомендуется мониторинг функции почек. Прекращение терапии обычно приводит к возвращению в состояние, предшествовавшее лечению.
Воздействие на кожу. В связи с применением НПВП, включая диклофенак натрия, в очень редких случаях зарегистрированы серьезные реакции со стороны кожи (некоторые из них были летальные), включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. У пациентов высокий риск развития этих реакций наблюдается в начале курса терапии: появление реакции отмечается в большинстве случаев в течение первого месяца лечения. Применение препарата Диклосейф необходимо прекратить при первом появлении кожных высыпаний, поражений слизистой оболочки или при появлении любых других признаков повышенной чувствительности.
Системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани. У пациентов с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани может наблюдаться повышенный риск развития асептического менингита.
Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Назначать диклофенак пациентам со значительными факторами риска кардиоваскулярных явлений (например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) можно только после тщательной клинической оценки. Поскольку кардиоваскулярные риски диклофенака могут повышаться с увеличением дозы и продолжительности лечения, его необходимо применять как можно более короткий период и в минимальной эффективной дозе. Следует периодически пересматривать потребность пациента в применении диклофенака для уменьшения выраженности симптомов и ответ на терапию. Для пациентов с наличием в анамнезе АГ и/или застойной сердечной недостаточности легкой или умеренной степени тяжести необходимым является проведение соответствующего мониторинга и рекомендации, поскольку в связи с применением НПВП, включая диклофенак, были зарегистрированы случаи задержки жидкости и отеков.
Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение диклофенака, особенно в высоких дозах (150 мг/сут) и при длительном лечении, может быть связано с незначительным повышением риска развития артериальных тромботических событий (например инфаркта миокарда или инсульта).
Пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью, ИБС, заболеваниями периферических артерий следует применять диклофенак только после тщательной консультации.
Пациентов необходимо проинформировать о возможности возникновения серьезных артериальных тромботических случаев (боль в груди, одышка, слабость, нарушение речи), которые могут произойти в любое время. В таком случае нужно немедленно обратиться к врачу.
Влияние на гематологические показатели. При длительном применении диклофенака натрия, как и других НПВП, рекомендуется мониторинг полного анализа крови.
Диклофенак может обратимо угнетать агрегацию тромбоцитов. Следует тщательно наблюдать пациентов с нарушениями гемостаза, геморрагическим диатезом или гематологическими нарушениями.
БА в анамнезе. У пациентов с БА, сезонным аллергическим ринитом, отеком слизистой оболочки носа (то есть полипами), ХОБЛ или хроническими инфекциями дыхательных путей (особенно такими, которые связаны с аллергическими, подобными ринитам симптомами) чаще возникают реакции на НПВП, такие как обострение БА (так называемая непереносимость анальгетиков/анальгетическая астма), отек Квинке, крапивница. В связи с этим в отношении таких пациентов рекомендуются специальные меры (готовность к оказанию неотложной помощи). Это также касается пациентов с аллергическими реакциями на другие вещества, такими как сыпь, зуд, крапивница.
Как и другие препараты, подавляющие активность простагландинсинтетазы, диклофенак натрия и другие НПВП могут спровоцировать развитие бронхоспазма при применении у пациентов с БА или пациентов с БА в анамнезе.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. В I и II триместр беременности диклофенак натрия можно назначать только в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, и только в минимальной эффективной дозе, продолжительность лечения должна быть настолько короткая, насколько это возможно. Как и в случае применения других НПВП, препарат противопоказан в последние 3 мес беременности (возможно подавление сократительной способности матки и преждевременное закрытие артериального протока у плода). Ингибирование синтеза простагландинов может негативно сказаться на беременности и/или развитии эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске развития сердечных пороков и гастрошизиса после применения ингибитора синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Абсолютный риск возникновения сердечно-сосудистых пороков был повышен с менее чем 1 до 1,5%. Не исключено, что риск возрастает с дозой и продолжительностью лечения. Установлено, что у животных введение ингибитора синтеза простагландинов приводит к увеличению пре- и постимплантационной потери и летальности эмбриона/плода.
Кроме того, у животных, получавших ингибитор синтеза простагландинов в период органогенеза, зарегистрирована повышенная частота различных пороков развития, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы. Если диклофенак натрия применяет женщина, которая стремится забеременеть, или в I триместр беременности, доза должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения — как можно короче.
В III триместр беременности при применении ингибиторов синтеза простагландинов могут возникать следующие побочные эффекты:
- сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);
- нарушение функции почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности с олигогидрамнионом.
У матери и новорожденного, а также в конце беременности:
- возможны удлинение времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может возникать даже при очень низких дозах;
- торможение сокращений матки, которое приводит к задержке или удлинению родов.
Таким образом, диклофенак натрия противопоказан в III триместр беременности.
Кормление грудью. Как и другие НПВП, диклофенак в незначительном количестве проникает в грудное молоко. В связи с этим суппозитории диклофенака не следует применять у женщин в период кормления грудью, чтобы избежать нежелательного влияния на младенца.
Фертильность женщин. Как и другие НПВП, диклофенак натрия может негативно влиять на женскую фертильность, поэтому не рекомендуется назначать женщинам, планирующим беременность. У женщин, которые имеют проблемы с зачатием или проходят обследование по поводу бесплодия, следует рассмотреть целесообразность отмены диклофенака натрия.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациентам, у которых во время терапии диклофенаком натрия возникают нарушения зрения, головокружение, сонливость, нарушения со стороны ЦНС, слабость или повышенная утомляемость, не следует управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Взаимодействия
указаны взаимодействия, наблюдаемые при применении диклофенака в виде кишечно-растворимых таблеток и/или в других лекарственных формах.
Литий. При условии одновременного применения диклофенак может повысить концентрации лития в плазме крови. Рекомендуется мониторинг уровня лития в плазме крови.
Дигоксин. При условии одновременного применения диклофенак может повысить концентрацию дигоксина в плазме крови. Рекомендуется мониторинг уровня дигоксина в плазме крови.
Диуретики и антигипертензивные средства. Как и прием других НПВП, одновременное применение диклофенака с диуретиками и антигипертензивными средствами (например блокаторами β-адренорецепторов, ингибиторами АПФ) может привести к снижению их антигипертензивного эффекта путем ингибирования синтеза сосудорасширяющих простагландинов. Таким образом, подобную комбинацию следует применять с оговоркой, а пациенты, особенно пожилого возраста, должны находиться под тщательным наблюдением относительно АД. Пациенты должны получать надлежащую гидратацию, рекомендуется также мониторинг почечной функции после начала сопутствующей терапии и на регулярной основе после нее, особенно в отношении диуретиков и ингибиторов АПФ, в связи с повышением риска нефротоксичности.
Препараты, вызывающие гиперкалиемию. Сопутствующее лечение калийсберегающими диуретиками, циклоспорином, такролимусом или триметопримом может быть связано с повышением уровня калия в сыворотке крови, поэтому мониторинг состояния пациентов следует проводить чаще.
Антикоагулянты и антитромбоцитарные средства. Сочетанное применение может повышать риск возникновения кровотечения, поэтому рекомендуется принять меры предосторожности. Хотя клинические исследования не свидетельствуют о влиянии диклофенака на активность антикоагулянтов, существуют отдельные данные о повышении риска кровотечения у пациентов, принимающих одновременно диклофенак и антикоагулянты. Поэтому для уверенности, что никакие изменения в дозировке антикоагулянтов не нужны, рекомендован тщательный мониторинг таких пациентов. Как и другие НПВП, диклофенак в высоких дозах может временно подавлять агрегацию тромбоцитов.
Другие НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2 и кортикостероиды. Одновременное применение диклофенака и других НПВП или ГКС может повысить риск желудочно-кишечного кровотечения или язвы. Следует избегать одновременного применения двух или более НПВП.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Одновременное применение НПВП и селективных ингибиторов обратного захвата скеротонина может повышать риск желудочно-кишечных кровотечений.
Противодиабетические препараты. Клинические исследования показали, что диклофенак можно применять вместе с пероральными гипогликемическими средствами, что не меняет их терапевтический эффект. Однако есть некоторые сообщения о развитии в таких случаях как гипогликемии, так и гипергликемии, что обусловливало необходимость изменения дозы противодиабетических средств при применении диклофенака. Поэтому рекомендуется при комбинированной терапии контролировать уровень глюкозы в крови.
Также имеются отдельные сообщения о случаях метаболического ацидоза при одновременном применении с диклофенаком, особенно у пациентов с уже имеющимися нарушениями функции почек.
Метотрексат. Диклофенак может подавлять клиренс метотрексата в почечных канальцах, что приводит к повышению уровня метотрексата. Следует соблюдать осторожность при назначении НПВП, включая диклофенак, менее чем за 24 ч до применения метотрексата, поскольку в таких случаях могут повышаться концентрация метотрексата в крови и усиливаться его токсическое действие. Зарегистрированы случаи тяжелой токсичности, когда интервал между применением метотрексата и НПВП, включая диклофенак, был в пределах 24 ч. Это взаимодействие опосредовано из-за накопления метотрексата в результате нарушения почечной экскреции в присутствии НПВП.
Циклоспорин. Влияние диклофенака, как и других НПВП, на синтез простагландинов в почках может усиливать нефротоксичность циклоспорина, в связи с этим диклофенак следует применять в более низких дозах, чем у пациентов, не применяющих циклоспорин.
Такролимус. При применении НПВП с такролимусом возможно повышение риска нефротоксичности, что может опосредовано происходить через почечные антипростагландиновые эффекты НПВП и ингибитора кальциневрина.
Антибактериальные хинолоны. Существуют отдельные данные по развитию судорог у пациентов, одновременно принимающих производные хинолона и НПВП. Это может наблюдаться у пациентов как с эпилепсией и судорогами в анамнезе, так и без них. Таким образом, следует проявлять осторожность при решении вопроса о применении хинолонов у пациентов, уже получающих НПВП.
Фенитоин. При применении фенитоина одновременно с диклофенаком рекомендуется проводить мониторинг концентрации фенитоина в плазме крови в связи с ожидаемым увеличением влияния фенитоина.
Колестипол и колестирамин. Эти препараты могут вызвать задержку или уменьшение всасывания диклофенака. Таким образом, рекомендуется назначать диклофенак по крайней мере за 1 ч до или через 4–6 ч после применения колестипола/колестирамина.
Сердечные гликозиды. Одновременное применение сердечных гликозидов и НПВП у пациентов может усилить сердечную недостаточность, снизить скорость клубочковой фильтрации и повысить уровень сердечных гликозидов в плазме крови.
Мифепристон. НПВП не следует применять в течение 8–12 дней после применения мифепристона, поскольку НПВП могут снизить эффект мифепристона.
Ингибиторы CYP 2C9. Необходима осторожность при сочетанном применении диклофенака с ингибиторами CYP 2C9 (например с вориконазолом). Это может привести к значительному увеличению Cmax в плазме крови и экспозиции диклофенака..
Индукторы CYP 2C9. Необходима осторожность при сочетанном применении диклофенака с индукторами CYP 2C9 (например с рифампицином). Это может привести к значительному снижению концентрации в плазме крови и экспозиции диклофенака.
Передозировка
симптомы. Типичной клинической картины, свойственной передозировке диклофенака, не существует. Передозировка может вызвать такие симптомы, как головная боль, тошнота, рвота, боль в эпигастрии, желудочно-кишечное кровотечение, диарея, головокружение, дезориентация, возбуждение, кома, сонливость, шум в ушах и судороги. ОПН и поражение печени возможны в случае тяжелой интоксикации.
Лечение. В случае необходимости лечение симптоматическое. В течение 1 ч после применения потенциально токсичного количества препарата следует рассмотреть возможность применения активированного угля. Кроме того, для взрослых пациентов следует рассмотреть возможность промывания желудка в течение 1 ч после применения потенциально токсичного количества препарата. При частых или длительных судорогах необходимо в/в ввести диазепам. С учетом клинического состояния пациента могут быть показаны другие мероприятия.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.