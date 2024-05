фармакодинамика. Глимепирид — это гипогликемическое вещество, активное при пероральном приеме, которое относится к группе сульфонилмочевины. Его можно применять при инсулинонезависимом сахарном диабете. Глимепирид действует преимущественно путем стимуляции высвобождения инсулина из бета-клеток поджелудочной железы. Как и у других препаратов сульфонилмочевины, такой эффект основывается на повышении чувствительности клеток поджелудочной железы к физиологической стимуляции глюкозой. Кроме этого, глимепирид оказывает выраженное внепанкреатическое действие, которое также характерно и для других препаратов сульфонилмочевины.

Фармакокинетика.

Всасывание . После перорального приема глимепирид обладает 100% биодоступностью. Прием пищи не оказывает значительного влияния на всасывание, а лишь несколько замедляет скорость всасывания. C max достигается примерно через 2,5 ч после перорального приема препарата (средний показатель составляет 0,3 мкг/мл при многократном приеме суточной дозы 4 мг). Существует линейное соотношение между дозой и C max , а также между дозой и AUC. Распределение . Глимепирид имеет очень низкий объем распределения (около 8,8 л), что примерно равно объему распределения альбумина, высокую степень связывания с белками плазмы крови (более 99%) и низкий клиренс (около 48 мл/мин). У животных глимепирид проникает в грудное молоко. Глимепирид проникает сквозь плаценту. Проникновение через ГЭБ является низким. Биотрансформация и выведение . Средний основной Т ½ при концентрации препарата в плазме крови, соответствующего режиму многократного применения, составляет примерно от 5 до 8 ч. После применения высоких доз наблюдалось незначительное увеличение Т ½ . После приема однократной дозы глимепирида, меченого радиоактивным изотопом, 58% радиоактивного вещества обнаруживалось в моче, а 35% — в кале. Неизмененное вещество в моче не обнаруживалось. В моче и кале обнаруживаются 2 метаболита, которые наиболее вероятно образуются в результате метаболизма в печени (главный фермент CYP 2C9), один из которых является гидроксипроизводным, а другой — карбоксипроизводным соединением. После перорального приема глимепирида терминальные Т ½ этих метаболитов составляли от 3 до 6 ч и от 5 до 6 ч соответственно. Сравнение фармакокинетики после однократного и многократного применения препарата 1 раз в сутки не выявило достоверных различий. Кумуляции, которая была бы значимой, не наблюдалось. Особые категории пациентов. Фармакокинетические параметры у мужчин и женщин, так же как у молодых и лиц пожилого возраста (старше 65 лет), были сходными. У пациентов со сниженным клиренсом креатинина наблюдалась тенденция к увеличению клиренса глимепирида и снижение его средней концентрации в плазме крови, что, скорее всего, обусловлено более быстрым выведением вследствие меньшей степени связывания с белками. Почечное выведение обоих метаболитов нарушалось. В целом у этих пациентов не ожидается увеличения риска кумуляции препарата. Фармакокинетические показатели у пяти пациентов без сахарного диабета, перенесших хирургическое вмешательство на желчевыводящих путях, были подобны таковым у здоровых добровольцев. Дети, в том числе подростки. Исследование, в котором изучали фармакокинетику, безопасность и переносимость после однократного приема 1 мг глимепирида в сытом состоянии у детей (10-17 лет) с сахарным диабетом II типа, продемонстрировало, что средние показатели AUC, C max и Т ½ подобны таковым у взрослых. Доклинические данные по безопасности. Эффекты, которые наблюдались во время доклинических исследований глимепирида на животных, возникали при уровнях концентрации, которые намного превышали C max у человека, что указывает на их незначительную ценность для клинической практики, или же были вызваны фармакодинамическим действием (гипогликемией). Обнаруженные побочные эффекты считались следствием гипогликемических эффектов, вызванных глимепиридом у самок и у детенышей.