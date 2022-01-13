Глимепирид-КВ (Glimepiride-KV) (326620) - инструкция по применению ATC-классификация
Глимепирид-КВ инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Глимепирид — это гипогликемическое вещество, активное при пероральном приеме, которое относится к группе сульфонилмочевины. Его можно применять при инсулинонезависимом сахарном диабете. Глимепирид действует преимущественно путем стимуляции высвобождения инсулина из бета-клеток поджелудочной железы. Как и у других препаратов сульфонилмочевины, такой эффект основывается на повышении чувствительности клеток поджелудочной железы к физиологической стимуляции глюкозой. Кроме этого, глимепирид оказывает выраженное внепанкреатическое действие, которое также характерно и для других препаратов сульфонилмочевины.
Фармакокинетика.
Всасывание. После перорального приема глимепирид обладает 100% биодоступностью. Прием пищи не оказывает значительного влияния на всасывание, а лишь несколько замедляет скорость всасывания. Cmax достигается примерно через 2,5 ч после перорального приема препарата (средний показатель составляет 0,3 мкг/мл при многократном приеме суточной дозы 4 мг). Существует линейное соотношение между дозой и Cmax, а также между дозой и AUC. Распределение. Глимепирид имеет очень низкий объем распределения (около 8,8 л), что примерно равно объему распределения альбумина, высокую степень связывания с белками плазмы крови (более 99%) и низкий клиренс (около 48 мл/мин). У животных глимепирид проникает в грудное молоко. Глимепирид проникает сквозь плаценту. Проникновение через ГЭБ является низким. Биотрансформация и выведение. Средний основной Т½ при концентрации препарата в плазме крови, соответствующего режиму многократного применения, составляет примерно от 5 до 8 ч. После применения высоких доз наблюдалось незначительное увеличение Т½. После приема однократной дозы глимепирида, меченого радиоактивным изотопом, 58% радиоактивного вещества обнаруживалось в моче, а 35% — в кале. Неизмененное вещество в моче не обнаруживалось. В моче и кале обнаруживаются 2 метаболита, которые наиболее вероятно образуются в результате метаболизма в печени (главный фермент CYP 2C9), один из которых является гидроксипроизводным, а другой — карбоксипроизводным соединением. После перорального приема глимепирида терминальные Т½ этих метаболитов составляли от 3 до 6 ч и от 5 до 6 ч соответственно. Сравнение фармакокинетики после однократного и многократного применения препарата 1 раз в сутки не выявило достоверных различий. Кумуляции, которая была бы значимой, не наблюдалось. Особые категории пациентов. Фармакокинетические параметры у мужчин и женщин, так же как у молодых и лиц пожилого возраста (старше 65 лет), были сходными. У пациентов со сниженным клиренсом креатинина наблюдалась тенденция к увеличению клиренса глимепирида и снижение его средней концентрации в плазме крови, что, скорее всего, обусловлено более быстрым выведением вследствие меньшей степени связывания с белками. Почечное выведение обоих метаболитов нарушалось. В целом у этих пациентов не ожидается увеличения риска кумуляции препарата. Фармакокинетические показатели у пяти пациентов без сахарного диабета, перенесших хирургическое вмешательство на желчевыводящих путях, были подобны таковым у здоровых добровольцев. Дети, в том числе подростки. Исследование, в котором изучали фармакокинетику, безопасность и переносимость после однократного приема 1 мг глимепирида в сытом состоянии у детей (10-17 лет) с сахарным диабетом II типа, продемонстрировало, что средние показатели AUC, Cmax и Т½ подобны таковым у взрослых. Доклинические данные по безопасности. Эффекты, которые наблюдались во время доклинических исследований глимепирида на животных, возникали при уровнях концентрации, которые намного превышали Cmax у человека, что указывает на их незначительную ценность для клинической практики, или же были вызваны фармакодинамическим действием (гипогликемией). Обнаруженные побочные эффекты считались следствием гипогликемических эффектов, вызванных глимепиридом у самок и у детенышей.
Показания Глимепирид-КВ
сахарный диабет II типа у взрослых, если уровень глюкозы в крови нельзя адекватно поддерживать только диетой, физическими упражнениями и снижением массы тела.
Применение Глимепирид-КВ
лекарственное средство предназначено для перорального приема.
Успешное лечение сахарного диабета зависит от соблюдения больным соответствующего рациона питания, регулярной физической активности, а также постоянного контроля уровня глюкозы в крови и моче. Несоблюдение больным диеты не может быть компенсировано приемом таблеток или применением инсулина.
Дозировка зависит от результатов анализов содержания глюкозы в крови и моче.
Начальная доза составляет 1 мг (½ таблетки по 2 мг) глимепирида в сутки. Если такая доза позволяет контролировать заболевание, ее следует применять для поддерживающей терапии.
Если гликемический контроль не является оптимальным, дозу нужно увеличивать до 2, 3 или 4 мг глимепирида в сутки поэтапно (с интервалами в 1–2 нед).
Доза более 4 мг в сутки дает лучшие результаты только в отдельных случаях.
Максимальная рекомендуемая доза — 6 мг лекарственного средства Глимепирид-КВ в сутки.
Если максимальная суточная доза метформина не обеспечивает достаточного гликемического контроля, можно начать сопутствующую терапию глимепиридом.
Придерживаясь предыдущей дозировки метформина, прием глимепирида следует начать с низкой дозы, которую затем можно постепенно повышать до максимальной суточной дозы, ориентируясь на желаемый уровень метаболического контроля. Комбинированную терапию нужно проводить под пристальным наблюдением врача.
Если максимальная суточная доза препарата Глимепирид-КВ не обеспечивает достаточного гликемического контроля, при необходимости можно начать сопутствующую терапию инсулином. Придерживаясь предварительной дозировки глимепирида, лечение инсулином следует начинать с низкой дозы, которую затем можно повышать, ориентируясь на желаемый уровень метаболического контроля.
Комбинированную терапию следует проводить под пристальным наблюдением врача.
Обычно одна доза глимепирида в сутки является достаточной. Ее рекомендуется принимать незадолго до или во время сытного завтрака или — если завтрака нет — незадолго перед или во время первого основного приема пищи.
Ошибки в применении препарата, например пропуск приема очередной дозы, никогда нельзя исправлять путем следующего приема более высокой дозы.
Таблетку следует глотать не разжевывая, запивая жидкостью.
Если у больного наблюдается гипогликемическая реакция на применение глимепирида в дозе 1 мг в сутки, это означает, что сахарный диабет может быть контролируемым только с помощью соблюдения диеты.
Улучшение контролируемости диабета сопровождается повышением чувствительности к инсулину, поэтому во время курса лечения потребность в глимепириде может уменьшаться. Во избежание гипогликемии следует постепенно уменьшать дозу или вообще прервать терапию. Необходимость в пересмотре дозировки также может возникнуть, если у больного меняется масса тела или образ жизни или действуют другие факторы, которые повышают риск гипо- или гипергликемии.
Переход с пероральных гипогликемических агентов на лекарственное средство Глимепирид-КВ.
Обычно можно осуществить переход с других пероральных гипогликемических агентов на Глимепирид-КВ. Во время такого перехода следует учитывать силу и период полувыведения предыдущего средства. В некоторых случаях, особенно если противодиабетический препарат имеет длительный Т½ (например хлорпропамид), перед началом приема лекарственного средства Глимепирид-КВ рекомендуется подождать несколько дней. Это позволяет уменьшить риск гипогликемических реакций вследствие аддитивного действия двух агентов.
Рекомендуемая начальная доза — 1 мг глимепирида в сутки. Как отмечалось выше, дозу можно поэтапно увеличить с учетом реакций на препарат.
Переход с инсулина на лекарственное средство Глимепирид-КВ.
В исключительных случаях больным сахарным диабетом II типа, принимающим инсулин, может быть показана замена его на Глимепирид-КВ. Такой переход следует проводить под пристальным наблюдением врача.
Дети. На сегодня отсутствуют доказательные данные по применению глимепирида пациентам в возрасте до 8 лет. Существуют ограниченные доказательные данные по применению глимепирида в качестве монотерапии детям в возрасте от 8 до 17 лет (см. Фармакодинамика и Фармакокинетика). Имеющихся данных относительно безопасности и эффективности применения препарата детям недостаточно, поэтому его не рекомендуется применять этой категории пациентов.
Противопоказания
Глимепирид-КВ не предназначен для лечения инсулинозависимого сахарного диабета, диабетического кетоацидоза, диабетической комы. Применение лекарственного средства противопоказано больным с тяжелыми нарушениями функции почек или печени. В случае тяжелых нарушений функции почек или печени нужно перевести пациента на инсулин.
Глимепирид-КВ нельзя принимать больным с повышенной чувствительностью к глимепириду или к любому вспомогательному ингредиенту, входящему в состав лекарственного средства, к другим производным сульфонилмочевины или сульфаниламидных препаратов (риск развития реакций повышенной чувствительности).
Побочные эффекты
со стороны крови и лимфатической системы: редко — тромбоцитопения, лейкопения, гранулоцитопения, агранулоцитоз, эритропения, гемолитическая анемия и панцитопения, которые, как правило, являются обратимыми после отмены препарата; частота неизвестна — тяжелая тромбоцитопения с количеством тромбоцитов менее 10000/мкл и тромбоцитопеническая пурпура.
Со стороны иммунной системы: очень редко — лейкоцитокластический васкулит, умеренные реакции гиперчувствительности, которые могут прогрессировать до тяжелых форм, сопровождаясь одышкой, снижением АД и иногда шоком; частота неизвестна — возможна перекрестная аллергия с производными сульфонилмочевины, сульфонамидами или родственными веществами.
Метаболические и алиментарные нарушения: редко — гипогликемия. Такие гипогликемические реакции преимущественно возникают немедленно, могут быть тяжелыми и не всегда легко могут быть скорректированы. Возникновение подобных реакций, как и в случае лечения другими гипогликемическими средствами, зависит от индивидуальных факторов, таких как привычки в питании и доза препарата (подробнее см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны органов зрения: частота неизвестна — транзиторные зрительные расстройства, особенно в начале лечения, обусловленные изменением уровня глюкозы в крови.
Со стороны ЖКТ: очень редко — тошнота, рвота, диарея, вздутие живота, ощущение дискомфорта в животе, боль в животе, которые редко приводят к необходимости прекращения лечения.
Гепатобилиарные нарушения: частота неизвестна — повышение уровней печеночных ферментов; очень редко — нарушение функции печени (например, с холестазом или желтухой), гепатит и печеночная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: частота неизвестна — могут возникнуть реакции гиперчувствительности, включая зуд, сыпь, крапивницу и чувствительность к свету.
Лабораторные показатели: очень редко — снижение уровня натрия в плазме крови.
Особые указания
Глимепирид-КВ необходимо принимать незадолго до или во время еды. Если прием пищи осуществляется каждый раз в разное время или пропускается вообще, прием препарата может вызвать гипогликемию. Симптомы гипогликемии описаны в ПЕРЕДОЗИРОВКА.
С осторожностью назначать пациентам с сопутствующими заболеваниями эндокринной системы, которые влияют на обмен углеводов (например, нарушение функции щитовидной железы, адреногипофизарная или адренокортикальная недостаточность).
Дозы препарата зависят от уровня глюкозы в крови. Глимепирид-КВ следует принимать в назначенных дозах и в назначенное время. Во время лечения необходим регулярный контроль уровня глюкозы в крови и моче, который даст возможность обнаружить первичную или вторичную резистентность к препарату, а также (каждые 3-6 мес) оценивать концентрацию гликозилированного гемоглобина.
Клиническая картина тяжелого гипогликемического приступа может напоминать инсульт.
Симптомы почти всегда можно быстро смягчить, если немедленно принять углеводы (сахар). Искусственные подсластители не дадут никакого эффекта.
Тяжелая или длительная гипогликемия, которая только временно может быть ослаблена применением обычного количества сахара, требует немедленного медикаментозного лечения, а иногда – госпитализации. Факторами, которые способствуют возникновению гипогликемии, являются:
– нежелание или (чаще у пожилых пациентов) невозможность сотрудничать с врачом;
– недоедание, нерегулярность или пропуск приема пищи, периоды голодания;
– смены режима питания;
– дисбаланс между физическими нагрузками и употреблением углеводов;
– употребление алкоголя, особенно в сочетании с пропущенными приемами пищи;
– почечная недостаточность;
– тяжелые нарушения функции печени;
– передозировка Глимепирид-КВ;
– определенные декомпенсированные нарушения эндокринной системы, которые влияют на метаболизм углеводов, или обратная регуляция гипогликемии (например, определенные нарушения функции щитовидной железы, недостаточность функции передней доли гипофиза или коры надпочечников), одновременный прием некоторых лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Лечение препаратом Глимепирид-КВ требует регулярного контроля уровня глюкозы в крови и моче. Кроме того, рекомендуется проводить определение содержания гликозилированного гемоглобина.
Во время лечения препаратом Глимепирид-КВ необходимо регулярно контролировать показатели функции печени и гематологические показатели (особенно количество лейкоцитов и тромбоцитов).
В стрессовых ситуациях (например, травма, незапланированные хирургические вмешательства, инфекции, сопровождающиеся повышением температуры тела) может быть показан временный перевод пациента на инсулин. Опыт применения препарата Глимепирид-КВ пациентам с тяжелыми нарушениями функций печени или пациентам, находящимся на диализе, отсутствует.
Пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек или печени показан перевод на инсулин.
Лечение пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы препаратами сульфонилмочевины может привести к развитию гемолитической анемии. Поскольку глимепирид относится к классу препаратов сульфонилмочевины, его следует с осторожностью назначать пациентам с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Им следует назначать альтернативные препараты, не содержащие сульфонилмочевину.
Пациентам, которые имеют редкую наследственную непереносимость галактозы, лактазную недостаточность или нарушение всасывания глюкозы-галактозы, принимать это лекарство нельзя.
Применение в период беременности и кормления грудью.
Беременность. Риск, связанный с диабетом. Отклонения от норм уровней глюкозы в крови в период беременности могут быть причиной увеличения вероятности возникновения патологий развития и перинатальной летальности. Поэтому необходимо тщательным образом контролировать уровень глюкозы в крови беременной женщины для того, чтобы избежать тератогенного риска. Беременная с сахарным диабетом должна быть переведена на инсулин.
Женщины, больные сахарным диабетом, должны информировать своего врача о планируемой беременности для коррекции лечения и переходе на инсулин.
Риск, связанный с глимепиридом. Нет даннях о применении глимепирида беременным женщинам. Известно, что препарат имеет репродуктивную токсичность, связанную, вероятно, с фармакологическим действием глимепирида (гипогликемиею).
Поэтому на протяжении всего периода беременности глимепирид применять нельзя (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Если пациентка, которая принимает глимепирид, планирует беременность или забеременела, ее как можно быстрее следует перевести на терапию инсулином.
Период кормления грудью. Чтобы избежать попадания препарата Глимепирид-КВ вместе с грудным молоком матери в организм ребенка и возможного вредного воздействия на нее, этот препарат не следует принимать женщинам в период кормления грудью. Если необходимо, пациентка должна перейти на применение инсулина или полностью отказаться от грудного вскармливания (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Способность к концентрации и скорость реакции могут снижаться в результате гипогликемии или гипергликемии или, например, из-за ухудшения зрения. Это может создавать риск в ситуациях, когда такая способность является особенно важной (например, управление автомобилем или работа с механизмами).
Пациентов следует предостерегать, чтобы они не допускали развития у себя гипогликемии во время управления транспортным средством. Это особенно касается тех лиц, которые плохо или совсем не могут распознавать у себя симптомы-предвестники гипогликемии, и тех, у кого приступы гипогликемии являются частыми. Необходимо серьезно взвесить, стоит ли при таких обстоятельствах садиться за руль или работать с механизмами.
Взаимодействия
одновременный прием препарата Глимепирид-КВ с определенными лекарственными средствами может вызывать как ослабление, так и усиление гипогликемического действия глимепирида. Поэтому другие препараты следует принимать только с согласия (или назначения) врача. Глимепирид метаболизируется с помощью цитохрома Р450 2С9 (СYР 2С9). Известно, что в результате одновременного приема индукторов (например, рифампицина) или ингибиторов СYР 2С9 (например, флуконазола) этот метаболизм может изменяться. Результаты исследования взаимодействия in vivo показали, что флуконазол, один из самых сильных ингибиторов СYР 2С9, увеличивает АUС глимепирида приблизительно вдвое.
Про существование этих типов взаимодействий свидетельствует опыт применения Глимепирида-КВ и других производных сульфонилмочевины.
Усиление эффекта снижения уровня глюкозы в крови, поэтому в некоторых случаях гипогликемия может возникать в случае одновременного применения с глимепиридом таких препаратов как: фенилбутазон, азапропазон и оксифенбутазон, сульфинпиразон, инсулин и пероральные противодиабетические препараты, некоторые сульфонамиды длительного действия, метформин, тетрациклины, салицилаты и п-аминосалициловая кислота, ингибиторы МАО, анаболические стероиды и мужские половые гормоны, хинолоновые антибиотики и кларитромицин, хлорамфеникол, пробенецид, кумариновые антикоагулянты, миконазол, фенфлурамин, дизопирамид, пентоксифилин (высокие дозы парентерально), фибраты, тритоквалин, ингибиторы АПФ, флуконазол, флуоксетин, аллопуринол, симпатолитики, цикло–, тро– и ифосфамиды.
Ослабление эффекта снижения уровня глюкозы в крови и, соответственно, увеличение этого уровня может происходить, когда больной одновременно принимает такие лекарства: эстрогены та прогестагены; салуретики, тиазидовые диуретики; препараты, стимулирующие функцию щитовидной железы; глюкокортикоиды; производные фенотиазина — хлорпромазин; эпинефрин и симпатомиметики; никотиновая кислота (высокие дозы) и ее производные; слабительные средства (после длительного применения), фенитоин, диазоксид; глюкагон, барбитураты и рифампицин; ацетозоламид.
Антагонисты Н2-рецепторов, блокаторы β-адренорецепторов, клонидин и резерпин могут приводить как к потенциации, так и к ослаблению эффекта снижения уровня глюкозы в крови.
Под воздействием симпатолитиков, таких как блокаторы β-адренорецепторов, клонидин, гуанетидин и резерпин, проявления адренергической обратной регуляции гипогликемии могут уменьшаться или исчезать. Употребление алкоголя может усиливать или ослаблять гипогликемическое действие глимепирида непредсказуемым способом.
Глимепирид может как усиливать, так и ослаблять действие производных кумарина.
Колесевелам связывается с глимепиридом и уменьшает всасывание последнего из желудочно-кишечного тракта. Никаких взаимодействий не наблюдалось, если глимеперид принимать не более чем за 4 ч до применения колесевелама. В связи с этим глимеперид следует принимать не более чем за 4 ч до применения колесевелама.
Передозировка
передозировка может приводить к гипогликемии, которая длится от 12 до 72 ч и после первого облегчения может появляться повторно. Симптомы могут проявиться через 24 ч после применения препарата. Как правило, для таких больных рекомендуется наблюдение в клинике. Могут возникать тошнота, рвота и боль в эпигастрии. Гипогликемия часто может сопровождаться неврологическими симптомами, такими как беспокойство, тремор, расстройства зрения, нарушение координации, сонливость, кома и судороги.
Лечение передозировки. Лечение заключается, в первую очередь, в препятствовании абсорбции препарата. Для этого необходимо вызвать рвоту, а затем выпить воды или лимонада с активированным углем (адсорбент) и сульфатом натрия (слабительное). Если принято большое количество глимепирида, показано промывание желудка, после чего - применение активированного угля и сульфата натрия. В случае тяжелой передозировки необходима госпитализация в отделение реанимации. Как можно скорее следует начать введение глюкозы: при необходимости сначала однократная внутривенная инъекция 50 мл 50% раствора, а затем вливание 10% раствора с постоянным контролем уровня глюкозы в крови. Дальнейшее лечение — симптоматическое.
При лечении гипогликемии, вызванной случайным приемом препарата Глимепирид-КВ, у младенцев и детей младшего возраста дозу глюкозы нужно особенно тщательно корректировать, учитывая возможность возникновения опасной гипергликемии, а ее контроль осуществлять путем внимательного наблюдения за уровнем глюкозы в крови.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.