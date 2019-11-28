с осторожностью назначать при атеросклерозе, повышенном риске развития тромбоэмболии. При длительном применении препарата в высоких дозах необходимо контролировать время свертывания крови. При лечении препаратом рекомендуется проведение анализа клинических показателей активности предстательной железы (простатоспецифический антиген). Препарат практически свободный от натрия и калия.

После применения суппозиториев следует тщательно вымыть руки.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не применяют у женщин.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Данные отсутствуют.