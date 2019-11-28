Витапрост (Vitaprost) (326097) - инструкция по применению ATC-классификация
Витапрост инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат применяют для лечения заболеваний предстательной железы. Экстракт предстательной железы быков, входящий в состав суппозиториев, оказывает органотропное действие в отношении предстательной железы (простатопротекторный эффект), противовоспалительное действие, уменьшая отек и лейкоцитарную инфильтрацию железы, улучшает процессы микроциркуляции и тромбоцитарно-сосудистый гемостаз, положительно влияет на функциональную активность сперматозоидов. Стимулирует активность гуморального звена иммунитета и некоторых факторов резистентности организма, влияет на тонус мышц мочевого пузыря, включая тонус детрузора.
Фармакокинетика. Компоненты препарата эффективно всасываются в прямой кишке. Экстракт предстательной железы быков расщепляется клеточными протеазами до аминокислот, не кумулирует. Экстракт предстательной железы быков и его метаболиты экскретируются с мочой.
Показания Витапрост
— хронический простатит;
— профилактика и лечение осложнений после операций на предстательной железе.
Применение Витапрост
суппозиторий освобождают от упаковки и вводят глубоко в задний проход.
По 1 суппозиторию 1–2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 5–10 дней.
Продолжительность курса определяется характером и тяжестью заболевания, достигнутым терапевтическим эффектом, характером терапии (монотерапия или комплексное лечение). В случае необходимости курс можно повторить через 1–6 мес.
Дети. Не применять у детей.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности к белкам крупного рогатого скота.
Побочные эффекты
аллергические реакции: зуд, гиперемия кожи, кожная сыпь,
изменения в месте введения: ощущение жжения.
Особые указания
с осторожностью назначать при атеросклерозе, повышенном риске развития тромбоэмболии. При длительном применении препарата в высоких дозах необходимо контролировать время свертывания крови. При лечении препаратом рекомендуется проведение анализа клинических показателей активности предстательной железы (простатоспецифический антиген). Препарат практически свободный от натрия и калия.
После применения суппозиториев следует тщательно вымыть руки.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не применяют у женщин.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Данные отсутствуют.
Взаимодействия
лекарственное взаимодействие с препаратом Витапрост не изучали.
Передозировка
о случаях передозировки суппозиториев, содержащих экстракт предстательной железы быков, не сообщалось.
При применении высоких доз препарата (более 400 мг/сут длительно) возможны диспептические расстройства, утомляемость, общая слабость, головная боль, креатинурия, повышение активности КФК, повышение концентрации ХС, ТГ, снижение концентрации тироксина и трийодтиронина в сыворотке крови, увеличение содержания эстрогенов и андрогенов в моче. Специфический антидот отсутствует. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от действия света при температуре от 2 до 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.