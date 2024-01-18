ПРОСТАТИЛЕН* (PROSTATILENUM*) Действующее вещество
фармакодинамика. Простатилен — фармакотерапевтическое средство патогенетической терапии со специфическим органотропным действием, направленным на предстательную железу.
Простатилен:
• нормализует микроциркуляцию и тромбоцитарно-сосудистый гемостаз в предстательной железе;
• уменьшает выраженность отека тканей предстательной железы или устраняет его;
• уменьшает лейкоцитарную инфильтрацию, в т.ч. за счет сокращения содержания лейкоцитов в секрете предстательной железы;
• оказывает опосредованное бактериостатическое действие по отношению к микрофлоре секрета предстательной железы;
• снижает титр выявленного возбудителя вплоть до абсолютной стерильности или угнетает жизнеспособность микроорганизмов;
• нормализует сперматогенез за счет увеличения количества и подвижности сперматозоидов;
• оказывает модулирующее воздействие на состояние Т– и В–лимфоцитов; регулирует тонус мышц мочевого пузыря, включая тонус детрузора;
• повышает неспецифическую резистентность организма.
Фармакокинетика. Простатилен расщепляется клеточными протеазами до аминокислот. Простатилен не кумулирется в организме; он и его метаболиты экскретируются с мочой.
• хронический простатит;
• аденома предстательной железы;
• возрастные нарушения функций предстательной железы и связанные с этим расстройства акта мочеиспускания;
• осложнения после оперативных вмешательств на предстательной железе;
• интерорецептивная копулятивная дисфункция;
• мужское бесплодие.
простатилен применяют для лечения взрослых мужчин, включая лиц пожилого возраста.
В форме лиофилизата для р-ра для инъекций. Перед применением лиофилизат простатилена, содержащийся в 1–2 флаконах, растворяют в 1–2 мл воды для инъекций или 0,9% р-ре натрия хлорида, или 0,5% р-ре новокаина и полученный р-р вводят в/м 1 раз в сутки.
Продолжительность курса лечения — 5–10 дней. При необходимости через 1–6 мес проводят повторный курс лечения.
В форме суппозитория ректального. Суппозиторий освобождают от упаковки и вводят глубоко в прямую кишку.
Применяют по 1 суппозиторию 1–2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 5–10 дней. При необходимости через 1–6 мес проводят повторный курс лечения.
Продолжительность курса лечения простатиленом определяется характером и тяжестью заболевания, достигнутым терапевтическим эффектом, характером терапии (монотерапия или комплексное лечение).
Дети. Не применяют у детей.
гиперчувствительность к простатилену.
возможны аллергические реакции, включая зуд, сыпь; изменения в месте введения, ощущение жжения.
простатилен с осторожностью назначают при атеросклерозе, повышенном риске развития тромбоэмболии. В случае длительного применении высоких доз препарата необходимо контролировать время свертывания крови. При лечении простатиленом рекомендуется проводить анализ клинических показателей активности предстательной железы (простатоспецифический антиген — ПСА).
Применение в период беременности или кормления грудью. Простатилен не применяют у женщин.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Данные отсутствуют.
не изучались.
при применении высоких доз простатилена (>400 мг/сут продолжительное время) возможны: диспепсия, утомляемость, общая слабость, головная боль, креатинурия, повышение активности креатинкиназы, увеличение концентрации ХС, ТГ, уменьшение концентрации тироксина и трийодтиронина в плазме крови, увеличение содержания эстрогенов и андрогенов в моче.
Специфический антидот к простатилену отсутствует. Лечение симптоматическое.