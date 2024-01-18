простатилен применяют для лечения взрослых мужчин, включая лиц пожилого возраста.

В форме лиофилизата для р-ра для инъекций. Перед применением лиофилизат простатилена, содержащийся в 1–2 флаконах, растворяют в 1–2 мл воды для инъекций или 0,9% р-ре натрия хлорида, или 0,5% р-ре новокаина и полученный р-р вводят в/м 1 раз в сутки.

Продолжительность курса лечения — 5–10 дней. При необходимости через 1–6 мес проводят повторный курс лечения.

В форме суппозитория ректального. Суппозиторий освобождают от упаковки и вводят глубоко в прямую кишку.

Применяют по 1 суппозиторию 1–2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 5–10 дней. При необходимости через 1–6 мес проводят повторный курс лечения.

Продолжительность курса лечения простатиленом определяется характером и тяжестью заболевания, достигнутым терапевтическим эффектом, характером терапии (монотерапия или комплексное лечение).

Дети. Не применяют у детей.