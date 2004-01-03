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Производитель: Stada

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01004, Киев, ул. Большая Васильковская, 9/2, офис 52
(044) 459-46-00
(044) 459-46-00
www.stada.ua
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Найдено: 18 препаратов
Альбувен раствор для инфузий, 10 %, флакон, 50 мл, № 1; Stada
Альбувен Раствор для инфузий, 10 %, флакон, 50 мл, № 1 Stada
В 39 аптеках
от 761,00 грн
Цены в аптеках
Альбувен раствор для инфузий, 10 %, флакон, 100 мл, № 1; Stada
Альбувен Раствор для инфузий, 10 %, флакон, 100 мл, № 1 Stada
В 231 аптеке
от 1428,51 грн
Цены в аптеках
Альбувен раствор для инфузий, 20 %, флакон, 50 мл, № 1; Stada
Альбувен Раствор для инфузий, 20 %, флакон, 50 мл, № 1 Stada
В 43 аптеках
от 1482,26 грн
Цены в аптеках
Альбувен раствор для инфузий, 20 %, флакон, 100 мл, № 1; Stada
Альбувен Раствор для инфузий, 20 %, флакон, 100 мл, № 1 Stada
В 411 аптеке
от 2324,35 грн
Цены в аптеках
Ацикловир 200 Стада® таблетки, 200 мг, блистер, № 25; Stada
Ацикловир 200 Стада® Таблетки, 200 мг, блистер, № 25 Stada
В 628 аптеках
от 175,20 грн
Цены в аптеках
Ацикловир 400 Стада® таблетки, 400 мг, блистер, № 35; Stada
Ацикловир 400 Стада® Таблетки, 400 мг, блистер, № 35 Stada
В 863 аптеках
от 346,60 грн
Цены в аптеках
Ацикловир 800 Стада® таблетки, 800 мг, блистер, № 35; Stada
Ацикловир 800 Стада® Таблетки, 800 мг, блистер, № 35 Stada
В 652 аптеках
от 429,46 грн
Цены в аптеках
Ациклостад® крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Stada
Ациклостад® Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Stada
В 189 аптеках
от 81,63 грн
Цены в аптеках
Витапрост лиофилизат для раствора для инъекций, 2 мг, флакон, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Stada
Витапрост Лиофилизат для раствора для инъекций, 2 мг, флакон, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Stada
В 456 аптеках
от 353,53 грн
Цены в аптеках
Витапрост суппозитории ректальные, контурная ячейковая упаковка, № 10; Stada
Витапрост Суппозитории ректальные, контурная ячейковая упаковка, № 10 Stada
В 1065 аптеках
от 412,30 грн
Цены в аптеках
ВИТАПРОСТ КОМБИ таблетки, № 30; Stada
ВИТАПРОСТ КОМБИ Таблетки, № 30 Stada
В 583 аптеках
от 361,08 грн
Цены в аптеках
ВИТАПРОСТ КОМБИ таблетки, № 60; Stada
ВИТАПРОСТ КОМБИ Таблетки, № 60 Stada
В 783 аптеках
от 410,84 грн
Цены в аптеках
Гексикон пессарии, 16 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка картонная, пачка картон., № 10; Stada
Гексикон Пессарии, 16 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка картонная, пачка картон., № 10 Stada
В 1140 аптеках
от 322,12 грн
Цены в аптеках
Гепасол® Нео 8% раствор для инфузий, бутылка, 500 мл, № 1; Stada
Гепасол® Нео 8% Раствор для инфузий, бутылка, 500 мл, № 1 Stada
В 13 аптеках
от 505,70 грн
Цены в аптеках
Гепатромбин гель, 30000 ме/100 г, туба, 40 г, № 1; Stada
Гепатромбин Гель, 30000 ме/100 г, туба, 40 г, № 1 Stada
В 499 аптеках
от 118,32 грн
Цены в аптеках
Гепатромбин гель, 50000 ме/100 г, туба, 40 г, № 1; Stada
Гепатромбин Гель, 50000 ме/100 г, туба, 40 г, № 1 Stada
В 991 аптеке
от 180,19 грн
Цены в аптеках
Гепатромбин крем, 30000 ме/100 г, туба, 40 г, № 1; Stada
Гепатромбин Крем, 30000 ме/100 г, туба, 40 г, № 1 Stada
В 343 аптеках
от 118,61 грн
Цены в аптеках
Гепатромбин крем, 50000 ме/100 г, туба, 40 г, № 1; Stada
Гепатромбин Крем, 50000 ме/100 г, туба, 40 г, № 1 Stada
В 657 аптеках
от 171,90 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01004, Киев, ул. Большая Васильковская, 9/2, офис 52
(044) 459-46-00
(044) 459-46-00
www.stada.ua
Найдено: 18 препаратов
Альбувен раствор для инфузий, 10 %, флакон, 50 мл, № 1; Stada
Альбувен Раствор для инфузий, 10 %, флакон, 50 мл, № 1 Stada
В 39 аптеках
от 761,00 грн
Цены в аптеках
Альбувен раствор для инфузий, 10 %, флакон, 100 мл, № 1; Stada
Альбувен Раствор для инфузий, 10 %, флакон, 100 мл, № 1 Stada
В 231 аптеке
от 1428,51 грн
Цены в аптеках
Альбувен раствор для инфузий, 20 %, флакон, 50 мл, № 1; Stada
Альбувен Раствор для инфузий, 20 %, флакон, 50 мл, № 1 Stada
В 43 аптеках
от 1482,26 грн
Цены в аптеках
Альбувен раствор для инфузий, 20 %, флакон, 100 мл, № 1; Stada
Альбувен Раствор для инфузий, 20 %, флакон, 100 мл, № 1 Stada
В 411 аптеке
от 2324,35 грн
Цены в аптеках
Ацикловир 200 Стада® таблетки, 200 мг, блистер, № 25; Stada
Ацикловир 200 Стада® Таблетки, 200 мг, блистер, № 25 Stada
В 628 аптеках
от 175,20 грн
Цены в аптеках
Ацикловир 400 Стада® таблетки, 400 мг, блистер, № 35; Stada
Ацикловир 400 Стада® Таблетки, 400 мг, блистер, № 35 Stada
В 863 аптеках
от 346,60 грн
Цены в аптеках
Ацикловир 800 Стада® таблетки, 800 мг, блистер, № 35; Stada
Ацикловир 800 Стада® Таблетки, 800 мг, блистер, № 35 Stada
В 652 аптеках
от 429,46 грн
Цены в аптеках
Ациклостад® крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Stada
Ациклостад® Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Stada
В 189 аптеках
от 81,63 грн
Цены в аптеках
Витапрост лиофилизат для раствора для инъекций, 2 мг, флакон, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Stada
Витапрост Лиофилизат для раствора для инъекций, 2 мг, флакон, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Stada
В 456 аптеках
от 353,53 грн
Цены в аптеках
Витапрост суппозитории ректальные, контурная ячейковая упаковка, № 10; Stada
Витапрост Суппозитории ректальные, контурная ячейковая упаковка, № 10 Stada
В 1065 аптеках
от 412,30 грн
Цены в аптеках
ВИТАПРОСТ КОМБИ таблетки, № 30; Stada
ВИТАПРОСТ КОМБИ Таблетки, № 30 Stada
В 583 аптеках
от 361,08 грн
Цены в аптеках
ВИТАПРОСТ КОМБИ таблетки, № 60; Stada
ВИТАПРОСТ КОМБИ Таблетки, № 60 Stada
В 783 аптеках
от 410,84 грн
Цены в аптеках
Гексикон пессарии, 16 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка картонная, пачка картон., № 10; Stada
Гексикон Пессарии, 16 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка картонная, пачка картон., № 10 Stada
В 1140 аптеках
от 322,12 грн
Цены в аптеках
Гепасол® Нео 8% раствор для инфузий, бутылка, 500 мл, № 1; Stada
Гепасол® Нео 8% Раствор для инфузий, бутылка, 500 мл, № 1 Stada
В 13 аптеках
от 505,70 грн
Цены в аптеках
Гепатромбин гель, 30000 ме/100 г, туба, 40 г, № 1; Stada
Гепатромбин Гель, 30000 ме/100 г, туба, 40 г, № 1 Stada
В 499 аптеках
от 118,32 грн
Цены в аптеках
Гепатромбин гель, 50000 ме/100 г, туба, 40 г, № 1; Stada
Гепатромбин Гель, 50000 ме/100 г, туба, 40 г, № 1 Stada
В 991 аптеке
от 180,19 грн
Цены в аптеках
Гепатромбин крем, 30000 ме/100 г, туба, 40 г, № 1; Stada
Гепатромбин Крем, 30000 ме/100 г, туба, 40 г, № 1 Stada
В 343 аптеках
от 118,61 грн
Цены в аптеках
Гепатромбин крем, 50000 ме/100 г, туба, 40 г, № 1; Stada
Гепатромбин Крем, 50000 ме/100 г, туба, 40 г, № 1 Stada
В 657 аптеках
от 171,90 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції