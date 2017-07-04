Дексаметазон-Дарница таблетки (Dexamethasone-Darnitsa tablets) (326066) - инструкция по применению ATC-классификация
Дексаметазон-Дарница таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Дексаметазон-Дарница — синтетический гормон коры надпочечников (кортикостероид), который оказывает глюкокортикоидное действие. Оказывает противовоспалительное и иммуносупрессивное действие, а также влияет на энергетический метаболизм, обмен глюкозы и (через отрицательную обратную связь) на секрецию фактора активации гипоталамуса и трофического гормона аденогипофиза.
Механизм действия ГКС до сих пор не полностью выяснен. Сейчас имеется достаточное количество сообщений о механизме влияния ГКС в подтверждение того, что они действуют на клеточном уровне. В цитоплазме клеток существуют две хорошо изученные системы рецепторов. Через связывание с рецепторами глюкокортикоидов ГКС оказывают противовоспалительное и иммуносупрессивное действие и регулируют обмен глюкозы, а вследствие связывания с рецепторами минералокортикоидов они регулируют метаболизм натрия, калия и водно-электролитное равновесие.
ГКС растворяются в липидах и легко проникают в целевые клетки через клеточную мембрану. Связывание гормона с рецептором приводит к изменению конформации рецептора, что способствует увеличению его сродства к ДНК. Комплекс гормон/рецептор попадает в ядро клетки и связывается с регулирующим центром молекулы ДНК, который также называют элементом глюкокортикоидного ответа (GRE). Активированный рецептор, связанный с GRE или со специфическими генами, регулирует транскрипцию мРНК, которая может быть увеличена или уменьшена. Образовавшаяся мРНК транспортируется в рибосомы, после чего происходит образование новых белков. В зависимости от целевых клеток и процессов, происходящих в клетках, синтез белков может быть усилен (например образование тирозинтрансаминазы в клетках печени) или уменьшен (например образование интерлейкина-2 в лимфоцитах). Поскольку рецепторы ГКС имеются во всех типах тканей, можно считать, что ГКС действуют на большинство клеток организма.
Фармакокинетика. После приема внутрь дексаметазон почти полностью всасывается. Биодоступность дексаметазона в таблетках приближается к 80%. Cmax в плазме крови и максимальное действие наблюдается через 1–2 ч. После приема лекарственного средства действие продолжается в течение примерно 2,75 дня.
В плазме крови примерно 77% дексаметазона связаны с белками, преимущественно с альбумином. Лишь незначительное количество дексаметазона связывается с другими белками в плазме крови. Дексаметазон является жирорастворимым веществом, поэтому он проходит в меж- и внутриклеточное пространство. Проявляет свое действие в ЦНС (гипоталамус, гипофиз) путем связывания с мембранными рецепторами. В периферических тканях связывается и действует через рецепторы цитоплазмы. Дексаметазон распадается в месте своего влияния, то есть в клетке. Лекарственное средство метаболизируется преимущественно в печени. Небольшое количество дексаметазона метаболизируется в почках и других тканях. Основным путем выделения являются почки.
Показания Дексаметазон-Дарница таблетки
аллергические заболевания: контроль тяжелых или инвалидизирующих аллергических состояний, не поддающихся традиционному лечению: БА; атопический дерматит; контактный дерматит; аллергия на лекарственные средства; хронический или сезонный аллергический ринит; сывороточная болезнь.
Заболевания кожи: буллезный герпетиформный дерматит; эксфолиативная эритродермия; фунгоидный микоз; пузырчатка; тяжелая мультиформная эритема (синдром Стивенса — Джонсона).
Эндокринные нарушения: заместительная терапия первичной или вторичной (гипофизарной) недостаточности надпочечников (гидрокортизон или кортизон являются препаратами выбора; при необходимости синтетические аналоги можно применять вместе с минералокортикоидами; в педиатрической практике сочетанное применение с минералокортикоидами чрезвычайно важно); врожденная гиперплазия надпочечников; гиперкальциемия, вызванная раковым поражением; негнойное воспаление щитовидной железы.
Желудочно-кишечные заболевания: для выведения пациента из критического периода при: болезни Крона; язвенном колите.
Гематологические заболевания: приобретенная (аутоиммунная) гемолитическая анемия; врожденная (эритроидная) гипопластическая анемия; идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура у взрослых; эритроцитарная аплазия; некоторые случаи вторичной тромбоцитопении.
Онкологические заболевания: паллиативное лечение при лейкемие и лимфоме.
Неврологические заболевания: обострение рассеянного склероза; отек мозга вследствие первичной или метастатической опухоли мозга, краниотомии или травмы головы.
Заболевания глаз: симпатическая офтальмия; темпоральный артерит; увеит; воспалительные заболевания глаза, не поддающиеся лечению ГКС для местного применения.
Заболевания почек: стимуляция диуреза или снижения протеинурии при идиопатическом нефротическом синдроме и нарушении функции почек при системной красной волчанке.
Заболевания дыхательных путей: бериллиоз; очаговый или диссеминированный туберкулез легких (применяют вместе с соответствующей противотуберкулезной химиотерапией); идиопатическая эозинофильная пневмония; симптоматический саркоидоз.
Ревматические заболевания: как вспомогательная терапия для кратковременного применения (для выведения пациента из острого состояния или при обострении болезни) при: остром подагрическом артрите; остром ревматическом кардите; анкилозирующем спондилите; псориатическом артрите; ревматоидном артрите, включая ювенильный ревматоидный артрит (некоторые случаи могут потребовать низкодозовой поддерживающей терапии); лечение дерматомиозита, полимиозита и системной красной волчанки.
Другие показания: диагностика гиперфункции надпочечников; трихиноз с неврологическими симптомами или трихиноз миокарда; туберкулезный менингит с субарахноидальной блокадой или угрозой блокады (вместе с соответствующей противотуберкулезной терапией).
Применение Дексаметазон-Дарница таблетки
дозу следует определять индивидуально в соответствии с заболеванием конкретного пациента, предусмотренного периода лечения, переносимости ГКС и реакции организма.
Взрослым. Рекомендованная начальная доза составляет 0,75–9 мг/сут в зависимости от диагноза. Начальные дозы дексаметазона применять до появления клинической реакции, а затем дозу следует постепенно снизить до самой низкой клинически эффективной дозы. Если пероральное лечение в высоких дозах продолжается в течение периода, превышающего несколько дней, дозу следует постепенно снизить в течение нескольких последовательных дней или даже в течение более длительного времени (обычно на 0,5 мг за 3 дня). Поддерживающая доза обычно составляет 2–4,5 мг/сут. Суточную дозу можно применять в 2–4 приема. Максимальная суточная доза обычно составляет 15 мг, минимальная эффективная доза — 0,5–1 мг/сут. В лечении при обострениях рассеянного склероза суточная доза может составлять 30 мг дексаметазона в течение первой недели лечения с последующим применением доз от 4 до 12 мг через день в течение 1 мес.
Во время длительного лечения в высоких пероральных дозах рекомендуется принимать дексаметазон вместе с пищей, а между приемами пищи применять антациды.
Детям. Начальную дозу дексаметазона определяет врач в соответствии с характеристиками конкретного заболевания.
Рекомендуемая доза для перорального применения при заместительной терапии составляет 0,02 мг/кг или 0,67 мг/м2 поверхности тела в сутки в 3 приема.
При всех других показаниях диапазон начальных доз составляет 0,02–0,3 мг/кг/сут в 3–4 приема (0,6–9 мг/м2 поверхности тела в сутки).
Диагностика гиперфункции надпочечников. Проба с дексаметазоном (проба Лидла). Проводится в виде малого и большого тестов. Во время малого теста дексаметазон назначать по 0,5 мг каждые 6 ч в течение 48 ч (а именно: в 8 часов утра, в 14 часов, 20 часов и 2 часа ночи). До и после назначения дексаметазона определять содержание 17-гидроксикортикостероидов или свободного кортизола в суточной моче. Приведенные дозы дексаметазона угнетают образование ГКС почти у всех практически здоровых добровольцев. Через 6 ч после последней дозы дексаметазона содержание кортизола в плазме крови ниже 135–138 нмоль/л (4,5–5 мкг/100 мл). Снижение выведения 17-гидроксикортикостероида <3 мг/сут, а свободного кортизола — <54–55 нмоль/сут (19–20 мкг/сут) исключает гиперфункцию надпочечников. У лиц с заболеванием или синдромом Иценко — Кушинга при проведении малого теста выведение ГКС не изменяется.
При проведении большого теста дексаметазон назначать по 2 мг каждые 6 ч в течение 48 ч (а именно: 8 мг дексаметазона в сутки). Также проводить сбор мочи для определения 17-гидроксикортикостероидов или свободного кортизола (при необходимости определять свободный кортизол в плазме крови). При болезни Иценко — Кушинга наблюдается снижение выведения 17-гидроксикортикостероидов или свободного кортизола на ≥50%, в то время как при опухолях надпочечников или АКТГ-эктопированном (или кортиколиберинэктопированном) синдроме выведение ГКС не изменяется. У некоторых больных с АКТГ-эктопированным синдромом снижения выведения ГКС не выявляется даже после приема дексаметазона в дозе 32 мг/сут.
С целью сравнения ниже приведены эквивалентные дозы в миллиграммах для различных ГКС: доза 0,75 мг дексаметазона эквивалентна дозе 2 мг параметазона или 4 мг метилпреднизолона и триамцинолона, или 5 мг преднизона и преднизолона, или 20 мг гидрокортизона, или 25 мг кортизона, или 0,75 мг бетаметазона.
Такие соотношения дозировок касаются лишь перорального или в/в применения этих лекарственных средств. Если эти лекарственные средства или их производные вводить в/м или внутрисуставно, их относительные свойства могут значительно изменяться.
Противопоказания
индивидуальная повышенная чувствительность к дексаметазону или другим компонентам лекарственного средства.
Паразитарные, вирусные, бактериальные или системные грибковые инфекции (в настоящее время или недавно перенесенные, включая недавний контакт с больным), если не применяется надлежащая терапия.
Вакцинация живой вакциной, синдром Иценко — Кушинга, а также кормление грудью (за исключением неотложных случаев).
Побочные эффекты
частота появления побочных реакций зависит от дозы и продолжительности лечения. Наиболее распространенными побочными реакциями кратковременного лечения являются временная недостаточность надпочечников, непереносимость глюкозы, повышенный аппетит и увеличение массы тела, психические нарушения; более редкими побочными эффектами являются аллергические реакции, гипертриглицеридемия, язва желудка и двенадцатиперстной кишки и острый панкреатит.
Длительное лечение зачастую приводит к продолжительному нарушению функции надпочечников, замедленному росту у детей, центральному ожирению, уязвимости кожи, атрофии мышц, остеопорозу, реже — к снижению иммунной защиты и повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям, катаракте, глаукоме, АГ, асептическому некрозу костей.
Со стороны органа зрения: повышенное внутриглазное давление, глаукома, катаракта, экзофтальм, обострение офтальмологических вирусных или грибковых заболеваний.
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: отек легких.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диспепсия, икота, метеоризм, эзофагит, кандидоз пищевода, повышение или снижение аппетита; редко — пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, возможны также язвенные перфорации и кровотечение в пищеварительном тракте (кровавая рвота, мелена), панкреатит и перфорация желчного пузыря и кишечника (особенно у пациентов с хроническим воспалением кишечника), атония пищеварительного тракта; в отдельных случаях — повышение активности печеночных трансаминаз и ЩФ.
Со стороны эндокринной системы: угнетение функции и атрофия надпочечников (уменьшение реакции на стресс), синдром Иценко — Кушинга, задержка полового развития у детей, нарушение секреции половых гормонов (нарушение менструального цикла, аменорея, гирсутизм, импотенция), гипергликемия, стероидный сахарный диабет, переход латентного диабета в клинически активную форму, уменьшение переносимости углеводов, повышенная потребность в инсулине или пероральных противодиабетических лекарственных средствах у больных сахарным диабетом.
Со стороны обмена веществ, метаболизма: повышенное выведение ионов кальция, гипокальциемия, увеличение массы тела, отрицательный азотистый баланс (повышенный распад белков), задержка жидкости и ионов натрия (периферические отеки), гипернатриемия, повышенное выделение калия, гипокалиемический синдром: гипокалиемия, гипокалиемический алкалоз, аритмия, миалгия или спазм мышц, необычная слабость и повышенная утомляемость.
Со стороны нервной системы: после лечения возможно появление отека диска зрительного нерва и повышение внутричерепного давления (псевдоопухоль), обострение эпилепсии, головокружение, обморок, судороги, головная боль, гиперкинезия, неврит, невропатия, парестезии; у детей лекарственное средство может вызвать паралич коры головного мозга.
Со стороны психики: изменения личности и поведения, которые зачастую проявляются в виде аффективных нарушений (раздражительность, эйфория, делирий, паранойя, нервозность, беспокойство, дезориентация, депрессия, лабильность настроения, суицидальные мысли), нарушения сна, когнитивная дисфункция (включая спутанность сознания и амнезию), психотические реакции (включая манию, галлюцинации, психоз и обострение шизофрении).
Со стороны сердечно-сосудистой системы: пароксизмальная брадикардия, остановка сердца, сердечные аритмии, приступ стенокардии, увеличение сердца, сосудистая недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, жировая эмболия, АГ, гипертрофическая кардиомиопатия у недоношенных младенцев, очень редко — разрыв сердца у пациентов, недавно перенесших инфаркт миокарда; также возможны политопная желудочковая экстрасистола, гипертензивная энцефалопатия, тахикардия, тромбоэмболия, тромбофлебит, васкулит.
Со стороны крови и лимфатической системы: случаи тромбоэмболии, уменьшение количества моноцитов и/или лимфоцитов, лейкоцитоз, эозинофилия (как и при применении других глюкокортикоидов); редко — тромбоцитопения и нетромбоцитопеническая пурпура.
Со стороны иммунной системы: подавление реакции на кожные тесты и прививки, иммуносупрессия, реакции гиперчувствительности, в частности сыпь, зуд, гиперемия, аллергический дерматит, крапивница, отек Квинке, бронхоспазм, анафилактический шок.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: медленное заживление ран, утонченная и чувствительная кожа, сухость кожи, гипер- или гипопигментация, петехии, кровоподтеки, угри, стрии, телеангиэктазия.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: мышечная слабость, атрофия мышц, стероидная миопатия (мышечная слабость вызывает мышечный катаболизм), остеопороз (повышенное выведение кальция), переломы трубчатых костей или компрессионные переломы позвоночника, асептический остеонекроз (чаще — асептический некроз головок костей бедер и плеч), разрывы сухожилий (особенно при одновременном применении некоторых хинолонов), задержка роста и процесса минерализации костей у детей, преждевременное закрытие эпифизарных зон роста.
Другие: повышение риска возникновения или обострения грибковых, вирусных или бактериальных инфекций, развитие условно-патогенных инфекций, подавление регенеративных и репаративных процессов, отеки, повышенное потоотделение, лейкоцитурия, синдром отмены. Лекарственное средство может вызывать физическую зависимость.
Признаки синдрома отмены ГКС: у пациентов, длительно лечившихся дексаметазоном, при очень быстром снижении дозы может наблюдаться синдром отмены и могут возникать случаи недостаточности надпочечников, артериальной гипотензии или летальный исход. В некоторых случаях симптомы синдрома отмены могут быть подобными признакам ухудшения или рецидива заболевания, от которого пациент лечился.
Особые указания
до начала и во время проведения терапии ГКС необходимо контролировать общий анализ крови, уровень гликемии и содержание электролитов в плазме крови.
Во время лечения дексаметазоном (особенно длительного) необходимо наблюдение окулиста, контроль АД и водно-электролитного баланса, в частности уровня калия в плазме крови, а также картины периферической крови и уровня гликемии. С целью уменьшения побочных явлений можно назначать препараты стероидов, антациды, а также увеличить поступление K+ в организм (диета, препараты K+). Пища должна быть богатой K+, белками, витаминами, с содержанием небольшого количества жиров, углеводов и соли.
Длительное лечение лекарственным средством может привести к угнетению гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и атрофии коры надпочечников, что может сохраняться годами после прекращения приема дексаметазона.
Пациентам, которые получали ГКС в системных дозах, которые выше физиологических (около 1 мг дексаметазона), в течение более 3 нед, прекращать лечение дексаметазоном следует постепенно, в зависимости от дозы, продолжительности терапии, особенностей заболевания, в частности способности к рецидиву. При внезапной отмене лекарственного средства, особенно в случае предшествующего применения препарата в высоких дозах, возникает синдром отмены (без видимых признаков недостаточности надпочечников) с симптомами: повышенная температура тела, заложенность носа, покраснение конъюнктивы, головная боль, головокружение, сонливость или раздражительность, заторможенность, боль в мышцах и суставах, тошнота, рвота, уменьшение массы тела, общая слабость, судороги. В связи с чем дозу дексаметазона следует снижать постепенно. Внезапное прекращение приема может привести к летальному исходу.
Резкая отмена системных ГКС при продолжительности курса лечения до 3 нед в дозе до 6 мг/сут вряд ли приведет к клинически значимому угнетению гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Лечение следует прекращать постепенно, даже если оно продолжалось менее 3 нед, в следующих группах пациентов:
- проходящих повторное лечение дексаметазоном, особенно если предыдущие курсы терапии продолжались более 3 нед;
- которым повторный курс лечения был назначен в течение 1 года после длительного лечения (месяцы, годы);
- с надпочечниковой недостаточностью, причиной которой не является экзогенное применение кортикостероидов;
- получающих дексаметазон >6 мг/сут.
При ежедневном применении к 5-му месяцу лечения развивается атрофия коры надпочечников.
Если пациент находится в состоянии тяжелого стресса (из-за травмы, операции или тяжелого заболевания) в период терапии дексаметазоном или после ее прекращения, дозу следует повысить или применять гидрокортизон или кортизон.
Пациентам, которые применяли дексаметазон длительное время и испытывают тяжелый стресс после прекращения терапии, следует возобновить прием дексаметазона, поскольку вызванная недостаточность надпочечников может продолжаться в течение нескольких месяцев после прекращения лечения.
Лечение дексаметазоном или естественными ГКС может скрыть симптомы существующей или новой инфекции, а также симптомы кишечной перфорации. Во время лечения следует избегать контакта с больными простудой или другими инфекциями.
Дексаметазон может вызвать обострение системной грибковой инфекции, латентный амебиаз и туберкулез легких.
Пациенты с туберкулезом легких в активной форме должны получать дексаметазон (вместе со средствами против туберкулеза) только при молниеносном или рассеянном туберкулезе легких. Пациенты с неактивной формой туберкулеза легких, которые лечатся дексаметазоном, или пациенты, реагирующие на туберкулин, должны получать химические профилактические средства.
Вакцинация живой вакциной противопоказана при лечении дексаметазоном. Вакцинация неживой вирусной или бактериальной вакциной не приводит к ожидаемому развитию антител и не дает ожидаемого защитного эффекта. Дексаметазон не назначать за 8 нед до вакцинации и не назначать ранее чем через 2 нед после вакцинации.
Лекарственное средство с осторожностью назначать пациентам с инфекционными заболеваниями, особенно с ветряной оспой и корью, поскольку течение данных заболеваний при применении дексаметазона проходит в более тяжелой форме. Поэтому лицам, которые не болели этими заболеваниями, следует быть осторожными, чтобы максимально исключить инфицирование. В случае контакта с больными необходимо сразу же обратиться к врачу. Рекомендовано профилактическое лечение иммуноглобулином.
При активных формах туберкулеза применение дексаметазона следует ограничить случаями молниеносных или диссеминированных форм заболевания, при которых ГКС необходимо применять параллельно со специфической терапией. Пациенты с латентными формами туберкулеза или положительными туберкулиновыми реакциями, которым показаны ГКС, должны находиться под постоянным наблюдением врача во избежание появления рецидивов.
ГКС следует с осторожностью назначать пациентам с пузырчатым лишаем глаз (Herpes simplex), поскольку их применение может привести к перфорации роговицы.
Осторожность и медицинское наблюдение рекомендованы больным остеопорозом, АГ, сердечной недостаточностью, туберкулезом, глаукомой, печеночной или почечной недостаточностью, сахарным диабетом, гастритом, эзофагитом, дивертикулитом, активной пептической язвой, с недавним кишечным анастамозом, колитом и эпилепсией, тиреотоксикозом, синдромом Иценко — Кушинга, ожирением (III–IV степени), нефроуролитиазом, гиперлипидемией, полиомиелитом (за исключением формы бульбарного энцефалита), гипоальбуминемией и больным в состояниях, приводящих к ее возникновению, больным с иммунодефицитными состояниями (в том числе СПИД или ВИЧ-инфицирование), лимфаденитом после прививки БЦЖ.
Особого ухода требуют больные в первые недели после инфаркта миокарда, пациенты с тромбоэмболией, тяжелой миастенией, глаукомой, гипотиреозом, психозом или психоневрозом, а также лица пожилого возраста.
Во время лечения дексаметазоном возможно обострение сахарного диабета или переход от латентной фазы к клиническим проявлениям.
Действие ГКС усиливается у больных циррозом печени или гипотиреозом.
Больные с нарушением водно-электролитного баланса должны быть осторожными при приеме дексаметазона, поскольку ГКС в средних и высоких дозах может вызвать в организме задержку соли и жидкости, а также повышенную экскрецию калия. В данных случаях показано ограничение употребления соли и дополнительный прием калия. Все ГКС повышают процесс выведения кальция, вследствие чего может быть нарушена секреция минералокортикоидов. Поэтому показано дополнительное применение соли и/или минералокортикоидов.
Длительный прием ГКС может привести к развитию задней субкапсулярной катаракты, глаукомы, с возможным повреждением глазного нерва, а также повысить риск вторичных вирусных или грибковых глазных инфекций.
Рекомендуется соблюдать осторожность пациентам, которые выздоравливают после операции или перелома костей, поскольку дексаметазон может замедлить заживление ран и образование костной ткани.
Особого внимания требует вопрос применения системных ГКС больным с существующими или имеющимися в анамнезе тяжелыми аффективными расстройствами, включающими депрессивный, маниакально-депрессивный психоз, предыдущий стероидный психоз. Пациентов и/или опекунов следует предупредить о возможности развития серьезных побочных эффектов со стороны психики. Симптомы обычно проявляются в течение нескольких дней или недель после начала лечения. Риск возникновения данных побочных эффектов выше при применении препарата в высоких дозах. Большинство реакций исчезает после снижения дозы или отмены лекарственного средства, хотя иногда необходимо специфическое лечение. При развитии подобных симптомов следует обратиться к врачу. Также психические расстройства могут отмечаться при отмене ГКС.
ГКС могут нарушать результаты аллергических кожных тестов.
Детей можно лечить дексаметазоном только в случае явной необходимости. Во время лечения дексаметазоном необходимо тщательное наблюдение за ростом и развитием детей.
Лекарственное средство содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Это лекарственное средство содержит 1,0 мг натрия кроскармеллозы. Требуется осторожность при применении у пациентов, придерживающихся натрий-контролируемой диеты.
Применение в период беременности и кормления грудью. Лекарственное средство не применять в период беременности и кормления грудью.
Дети. Опыт относительно эффективности и безопасности применения ГКС у детей базируется на хорошо обоснованном изучении терапевтического действия ГКС, что является сходным для детской и взрослой возрастных групп. Есть сообщения о подтверждении эффективности и безопасности применения лекарственного средства у детей для лечения нефротического синдрома (в возрасте от 2 лет) и агрессивных лимфомы и лейкемии (в возрасте от 1 мес). Применение ГКС у детей при других показаниях, например тяжелая БА, основано на адекватных и хорошо контролируемых испытаниях, проведенных у взрослых, на допущении, что течение заболеваний и их патофизиология являются в основном сходными для обеих возрастных групп.
Во время лечения дексаметазоном необходимо тщательное наблюдение за ростом и развитием детей.
Способность влиять на скорость реакций при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данных нет. Следует учитывать возможность развития побочных реакций со стороны нервной системы и органа зрения.
Взаимодействия
одновременное применение с дексаметазоном НПВП или этанола повышает риск желудочно-кишечного кровотечения и образования язв.
Эффективность дексаметазона снижается, если одновременно принимать рифампицин, карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, примидон, эфедрин или аминоглутетимид, поэтому дозу дексаметазона в таких комбинациях следует повышать. Взаимодействие между дексаметазоном и всеми вышеуказанными лекарственными средствами может исказить тест подавления дексаметазона. Это необходимо учитывать при оценке результатов теста.
Сочетанное применение дексаметазона и лекарственных средств, ингибирующих CYP 3A4 ферментную активность, таких как кетоконазол, антибиотики-макролиды, может вызывать повышение концентрации дексаметазона в плазме крови. Дексаметазон является умеренным индуктором CYP 3A4. Одновременное применение с лекарственными средствами, которые метаболизируются CYP 3A4, такими как индинавир, эритромицин, может повышать их клиренс, что приводит к снижению концентрации в плазме крови.
Путем ингибирования ферментного действия CYP 3A4 кетоконазол может повышать концентрации дексаметазона в плазме крови. С другой стороны, кетоконазол может подавлять синтез глюкокортикоидов, таким образом, вследствие снижения концентрации дексаметазона может развиваться недостаточность надпочечников.
Дексаметазон уменьшает выраженность терапевтического эффекта лекарств: противодиабетических лекарственных средств и антигипертензивных средств, кумариновых антикоагулянтов, празиквантела и натрийуретиков (поэтому дозу этих лекарственных средств следует повысить); он повышает активность гепарина, альбендазола и калийуретиков (дозу этих лекарственных средств следует снизить в случае необходимости).
Дексаметазон может изменить действие кумариновых антикоагулянтов, поэтому при применении такой комбинации лекарственных средств следует чаще контролировать протромбиновое время.
Сочетанное применение дексаметазона и высоких доз других ГКС или агонистов β2-адренорецепторов повышает риск развития гипокалиемии.
У пациентов с гипокалиемией сердечные гликозиды в большей степени способствуют нарушению ритма и имеют более высокую токсичность.
Антациды уменьшают всасывание дексаметазона в желудке. Не было установлено, влияет ли одновременное употребление пищи или алкоголя на фармакокинетику дексаметазона, однако одновременный прием лекарственных средств и пищи с высоким содержанием натрия не рекомендуется.
ГКС усиливают почечный клиренс салицилата, поэтому иногда трудно получить терапевтические концентрации салицилатов в плазме крови. Следует проявлять осторожность пациентам, которым постепенно снижают дозу ГКС, поскольку при этом может наблюдаться повышение концентрации салицилата в плазме крови и интоксикация.
Если одновременно применять пероральные контрацептивы, Т½ ГКС может удлиняться, что усилит их биологическое действие и может повысить риск развития побочных эффектов.
Одновременное применение ритордина и дексаметазона противопоказано при родах, поскольку может привести к отеку легких. Сообщалось о летальных последствиях для рожениц вследствие развития такого состояния.
При одновременном применении с живыми противовирусными вакцинами и на фоне других видов иммунизации повышается риск активации вирусов и развития инфекций.
Увеличивает метаболизм изониазида, мексилетина (особенно у быстрых метаболизаторов), что приводит к снижению их концентраций в плазме крови.
Повышает риск развития гепатотоксического действия парацетамола (индукция печеночных ферментов и образование токсичного метаболита парацетамола).
Повышает (при длительной терапии) содержание фолиевой кислоты.
Гипокалиемия, вызываемая ГКС, может увеличивать выраженность и длительность мышечной блокады на фоне применения миорелаксантов.
В высоких дозах снижает эффект соматропина.
Ослабляет влияние витамина D на всасывание Ca2+ в просвете кишечника.
Эргокальциферол и паратгормон препятствуют развитию остеопатии, вызываемой ГКС.
Индометацин, вытесняя дексаметазон из связи с альбуминами, повышает риск развития его побочных эффектов.
Амфотерицин В и ингибиторы карбоангидразы повышают риск развития остеопороза.
Применение митотана и других ингибиторов функции коры надпочечниковых желез может приводить к необходимости повышения дозы ГКС.
Клиренс ГКС повышается на фоне применения гормонов щитовидной железы.
Иммунодепрессанты повышают риск развития инфекций и лимфомы или других лимфопролиферативных нарушений, связанных с вирусом Эпштейна — Барр.
Эстрогены (включая пероральные эстрогенсодержащие контрацептивы) снижают клиренс ГКС, удлиняют Т½ и их терапевтические и токсические эффекты.
Одновременное применение других стероидных гормональных лекарственных средств — андрогенов, эстрогенов, анаболиков, пероральных контрацептивов — обусловливает появление гирсутизма и угрей.
Трициклические антидепрессанты могут усиливать выраженность депрессии, вызванной применением ГКС.
Риск развития катаракты повышается при применении на фоне других ГКС, антипсихотических лекарственных средств (нейролептиков), карбутамида и азатиоприна.
Одновременное применение с блокаторами М-холинорецепторов, антигистаминными лекарственными средствами, трициклическими антидепрессантами, нитратами обусловливает повышение внутриглазного давления.
Сочетанное применение циклоспорина и ГКС приводит к повышению их активности; при их одновременном применении возможно возникновение судорог.
Одновременное применение дексаметазона и талидомида может вызвать токсический эпидермальный некролиз.
Сочетанное применение дексаметазона с антихолинэстеразными лекарственными средствами может приводить к выраженной слабости у пациентов с миастенией gravis.
При одновременном применении дексаметазона с амфотерицином В и лекарственными средствами, которые выводят калий из организма (диуретики), отмечается гипокалиемия, что может приводить к сердечной недостаточности.
Виды взаимодействия, имеющие терапевтические преимущества: одновременное применение дексаметазона и метоклопрамида, дифенгидрамида, прохлорперазина или антагонистов рецепторов 5-НТ3 (рецепторов серотонина или 5-гидрокситриптамина, тип 3, таких как ондансетрон или гранисетрон) эффективно для профилактики тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией цисплатином, циклофосфамидом, метотрексатом, флуороурацилом.
Передозировка
существуют редкие сообщения об острой передозировке или летальном исходе вследствие острой передозировки.
Разовый прием чрезмерного количества таблеток обычно не приводит к клинически существенной интоксикации.
Передозировка, обычно только после нескольких недель применения препарата в чрезмерных дозах, проявляется симптомами увеличения выраженности описанных побочных эффектов, в частности: прежде всего синдром Кушинга, акне, экхимозы, гирсутизм, тошнота, анорексия, пептическая язва пищеварительного тракта, артралгия, миопатия, миалгия, одышка, головокружение, потеря сознания, лихорадка, повышение АД, гиперлипидемия, остеопороз, ортостатическая гипотензия, развитие инфекций, стероидный диабет, лунообразное лицо, половая дисфункция.
Лечение. Дозу лекарственного средства следует снизить или лекарственное средство отменить, дальнейшее лечение симптоматическое. Специфического антидота нет. Гемодиализ не является эффективным методом ускоренного выведения дексаметазона из организма.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.