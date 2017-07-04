до начала и во время проведения терапии ГКС необходимо контролировать общий анализ крови, уровень гликемии и содержание электролитов в плазме крови.

Во время лечения дексаметазоном (особенно длительного) необходимо наблюдение окулиста, контроль АД и водно-электролитного баланса, в частности уровня калия в плазме крови, а также картины периферической крови и уровня гликемии. С целью уменьшения побочных явлений можно назначать препараты стероидов, антациды, а также увеличить поступление K+ в организм (диета, препараты K+). Пища должна быть богатой K+, белками, витаминами, с содержанием небольшого количества жиров, углеводов и соли.

Длительное лечение лекарственным средством может привести к угнетению гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и атрофии коры надпочечников, что может сохраняться годами после прекращения приема дексаметазона.

Пациентам, которые получали ГКС в системных дозах, которые выше физиологических (около 1 мг дексаметазона), в течение более 3 нед, прекращать лечение дексаметазоном следует постепенно, в зависимости от дозы, продолжительности терапии, особенностей заболевания, в частности способности к рецидиву. При внезапной отмене лекарственного средства, особенно в случае предшествующего применения препарата в высоких дозах, возникает синдром отмены (без видимых признаков недостаточности надпочечников) с симптомами: повышенная температура тела, заложенность носа, покраснение конъюнктивы, головная боль, головокружение, сонливость или раздражительность, заторможенность, боль в мышцах и суставах, тошнота, рвота, уменьшение массы тела, общая слабость, судороги. В связи с чем дозу дексаметазона следует снижать постепенно. Внезапное прекращение приема может привести к летальному исходу.

Резкая отмена системных ГКС при продолжительности курса лечения до 3 нед в дозе до 6 мг/сут вряд ли приведет к клинически значимому угнетению гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Лечение следует прекращать постепенно, даже если оно продолжалось менее 3 нед, в следующих группах пациентов:

проходящих повторное лечение дексаметазоном, особенно если предыдущие курсы терапии продолжались более 3 нед;

которым повторный курс лечения был назначен в течение 1 года после длительного лечения (месяцы, годы);

с надпочечниковой недостаточностью, причиной которой не является экзогенное применение кортикостероидов;

получающих дексаметазон >6 мг/сут.

При ежедневном применении к 5-му месяцу лечения развивается атрофия коры надпочечников.

Если пациент находится в состоянии тяжелого стресса (из-за травмы, операции или тяжелого заболевания) в период терапии дексаметазоном или после ее прекращения, дозу следует повысить или применять гидрокортизон или кортизон.

Пациентам, которые применяли дексаметазон длительное время и испытывают тяжелый стресс после прекращения терапии, следует возобновить прием дексаметазона, поскольку вызванная недостаточность надпочечников может продолжаться в течение нескольких месяцев после прекращения лечения.

Лечение дексаметазоном или естественными ГКС может скрыть симптомы существующей или новой инфекции, а также симптомы кишечной перфорации. Во время лечения следует избегать контакта с больными простудой или другими инфекциями.

Дексаметазон может вызвать обострение системной грибковой инфекции, латентный амебиаз и туберкулез легких.

Пациенты с туберкулезом легких в активной форме должны получать дексаметазон (вместе со средствами против туберкулеза) только при молниеносном или рассеянном туберкулезе легких. Пациенты с неактивной формой туберкулеза легких, которые лечатся дексаметазоном, или пациенты, реагирующие на туберкулин, должны получать химические профилактические средства.

Вакцинация живой вакциной противопоказана при лечении дексаметазоном. Вакцинация неживой вирусной или бактериальной вакциной не приводит к ожидаемому развитию антител и не дает ожидаемого защитного эффекта. Дексаметазон не назначать за 8 нед до вакцинации и не назначать ранее чем через 2 нед после вакцинации.

Лекарственное средство с осторожностью назначать пациентам с инфекционными заболеваниями, особенно с ветряной оспой и корью, поскольку течение данных заболеваний при применении дексаметазона проходит в более тяжелой форме. Поэтому лицам, которые не болели этими заболеваниями, следует быть осторожными, чтобы максимально исключить инфицирование. В случае контакта с больными необходимо сразу же обратиться к врачу. Рекомендовано профилактическое лечение иммуноглобулином.

При активных формах туберкулеза применение дексаметазона следует ограничить случаями молниеносных или диссеминированных форм заболевания, при которых ГКС необходимо применять параллельно со специфической терапией. Пациенты с латентными формами туберкулеза или положительными туберкулиновыми реакциями, которым показаны ГКС, должны находиться под постоянным наблюдением врача во избежание появления рецидивов.

ГКС следует с осторожностью назначать пациентам с пузырчатым лишаем глаз (Herpes simplex), поскольку их применение может привести к перфорации роговицы.

Осторожность и медицинское наблюдение рекомендованы больным остеопорозом, АГ, сердечной недостаточностью, туберкулезом, глаукомой, печеночной или почечной недостаточностью, сахарным диабетом, гастритом, эзофагитом, дивертикулитом, активной пептической язвой, с недавним кишечным анастамозом, колитом и эпилепсией, тиреотоксикозом, синдромом Иценко — Кушинга, ожирением (III–IV степени), нефроуролитиазом, гиперлипидемией, полиомиелитом (за исключением формы бульбарного энцефалита), гипоальбуминемией и больным в состояниях, приводящих к ее возникновению, больным с иммунодефицитными состояниями (в том числе СПИД или ВИЧ-инфицирование), лимфаденитом после прививки БЦЖ.

Особого ухода требуют больные в первые недели после инфаркта миокарда, пациенты с тромбоэмболией, тяжелой миастенией, глаукомой, гипотиреозом, психозом или психоневрозом, а также лица пожилого возраста.

Во время лечения дексаметазоном возможно обострение сахарного диабета или переход от латентной фазы к клиническим проявлениям.

Действие ГКС усиливается у больных циррозом печени или гипотиреозом.

Больные с нарушением водно-электролитного баланса должны быть осторожными при приеме дексаметазона, поскольку ГКС в средних и высоких дозах может вызвать в организме задержку соли и жидкости, а также повышенную экскрецию калия. В данных случаях показано ограничение употребления соли и дополнительный прием калия. Все ГКС повышают процесс выведения кальция, вследствие чего может быть нарушена секреция минералокортикоидов. Поэтому показано дополнительное применение соли и/или минералокортикоидов.

Длительный прием ГКС может привести к развитию задней субкапсулярной катаракты, глаукомы, с возможным повреждением глазного нерва, а также повысить риск вторичных вирусных или грибковых глазных инфекций.

Рекомендуется соблюдать осторожность пациентам, которые выздоравливают после операции или перелома костей, поскольку дексаметазон может замедлить заживление ран и образование костной ткани.

Особого внимания требует вопрос применения системных ГКС больным с существующими или имеющимися в анамнезе тяжелыми аффективными расстройствами, включающими депрессивный, маниакально-депрессивный психоз, предыдущий стероидный психоз. Пациентов и/или опекунов следует предупредить о возможности развития серьезных побочных эффектов со стороны психики. Симптомы обычно проявляются в течение нескольких дней или недель после начала лечения. Риск возникновения данных побочных эффектов выше при применении препарата в высоких дозах. Большинство реакций исчезает после снижения дозы или отмены лекарственного средства, хотя иногда необходимо специфическое лечение. При развитии подобных симптомов следует обратиться к врачу. Также психические расстройства могут отмечаться при отмене ГКС.

ГКС могут нарушать результаты аллергических кожных тестов.

Детей можно лечить дексаметазоном только в случае явной необходимости. Во время лечения дексаметазоном необходимо тщательное наблюдение за ростом и развитием детей.

Лекарственное средство содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Это лекарственное средство содержит 1,0 мг натрия кроскармеллозы. Требуется осторожность при применении у пациентов, придерживающихся натрий-контролируемой диеты.

Применение в период беременности и кормления грудью. Лекарственное средство не применять в период беременности и кормления грудью.

Дети. Опыт относительно эффективности и безопасности применения ГКС у детей базируется на хорошо обоснованном изучении терапевтического действия ГКС, что является сходным для детской и взрослой возрастных групп. Есть сообщения о подтверждении эффективности и безопасности применения лекарственного средства у детей для лечения нефротического синдрома (в возрасте от 2 лет) и агрессивных лимфомы и лейкемии (в возрасте от 1 мес). Применение ГКС у детей при других показаниях, например тяжелая БА, основано на адекватных и хорошо контролируемых испытаниях, проведенных у взрослых, на допущении, что течение заболеваний и их патофизиология являются в основном сходными для обеих возрастных групп.

Во время лечения дексаметазоном необходимо тщательное наблюдение за ростом и развитием детей.

Способность влиять на скорость реакций при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данных нет. Следует учитывать возможность развития побочных реакций со стороны нервной системы и органа зрения.