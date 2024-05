фармакодинамика. Оксикодон проявляет афинность к каппа-, мю- и дельта-рецепторам опиоидов в головном и спинном мозге. Он действует на эти рецепторы как агонист опиоидов без антагонистического эффекта. Терапевтический эффект является преимущественно обезболивающим и седативным. По сравнению с лекарственными формами оксикодона с немедленным высвобождением, которые применяют в монотерапии или в комбинации с другими веществами, таблетки пролонгированного действия обеспечивают уменьшение выраженности боли в течение значительно более длительного периода без повышения частоты нежелательных эффектов.

Фармакокинетика. Всасывание . Относительная биодоступность Долоника сравнима с биодоступностью оксикодона немедленного высвобождения; C max в плазме крови достигается через 3–4,5 ч после приема таблеток пролонгированного действия по сравнению с 1–1,5 ч после применения таблеток с немедленным высвобождением. C max в плазме крови и колебания концентрации оксикодона при применении лекарственных форм с пролонгированным и немедленным высвобождением действующего вещества сравнимы после приема одинаковых доз с интервалом 12 и 6 ч соответственно.

Прием богатой жирами пищи перед применением таблеток не влияет на C max или объем всасывания оксикодона.

Таблетки нельзя разделять или жевать, поскольку это приводит к быстрому высвобождению оксикодона гидрохлорида вследствие нарушения свойств пролонгированного высвобождения.

Распределение . Абсолютная биодоступность оксикодона составляет 60–87%. В равновесном состоянии объем распределения оксикодона составляет 2,6 л/кг массы тела, а связывание с белками плазмы крови — 38–45%; T ½ — 4–6 ч, а плазменный клиренс — 0,8 л/мин.

Биотрансформация . Оксикодон метаболизируется в кишечнике и печени с участием системы цитохрома P450 с образованием нороксикодона (под влиянием CYP 3A4) и оксиморфона (под влиянием CYP 2D6), а также нескольких конъюгатов с глюкуроновой кислотой. Роль метаболитов в общем фармакодинамическом эффекте незначительна.

Выведение . Оксикодон и его метаболиты выводятся с мочой и калом. Оксикодон проходит через плацентарный барьер и определяется в грудном молоке.

T ½ оксикодона при применении таблеток пролонгированного действия составляет 4–5 ч, при этом равновесные значения достигаются в среднем после 1 дня лечения.

Линейность/нелинейность . В пределах диапазона доз 10–80 мг оксикодона в таблетках пролонгированного действия доказана линейность концентрации в плазме крови относительно скорости и объема всасывания.

Пациенты с нарушением функции почек. Предварительные данные, полученные в ходе исследований с участием пациентов с легкой или умеренной дисфункцией почек показывают, что C max в плазме крови оксикодона и нороксикодона были соответственно примерно на 50 и 20% выше, а значение AUC для оксикодона, нороксикодона и оксиморфона — примерно на 60 и 40% выше, чем у здоровых людей соответственно. Увеличение T ½ оксикодона составило только 1 ч.

Пациенты с нарушением функции печени. У пациентов с легкой или умеренной дисфункцией печени C max в плазме крови оксикодона и нороксикодона была соответственно примерно на 50 и 20% выше, чем у здоровых добровольцев. Значение AUC было соответственно примерно на 95 и 75% выше. C max в плазме крови и значение AUC для оксиморфона были ниже на 15–50%.

T ½ оксикодона был длиннее на 2,3 ч.