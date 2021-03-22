Долоника (Dolonica) (325981) - инструкция по применению ATC-классификация
Долоника инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Оксикодон проявляет афинность к каппа-, мю- и дельта-рецепторам опиоидов в головном и спинном мозге. Он действует на эти рецепторы как агонист опиоидов без антагонистического эффекта. Терапевтический эффект является преимущественно обезболивающим и седативным. По сравнению с лекарственными формами оксикодона с немедленным высвобождением, которые применяют в монотерапии или в комбинации с другими веществами, таблетки пролонгированного действия обеспечивают уменьшение выраженности боли в течение значительно более длительного периода без повышения частоты нежелательных эффектов.
Фармакокинетика. Всасывание. Относительная биодоступность Долоника сравнима с биодоступностью оксикодона немедленного высвобождения; Cmax в плазме крови достигается через 3–4,5 ч после приема таблеток пролонгированного действия по сравнению с 1–1,5 ч после применения таблеток с немедленным высвобождением. Cmax в плазме крови и колебания концентрации оксикодона при применении лекарственных форм с пролонгированным и немедленным высвобождением действующего вещества сравнимы после приема одинаковых доз с интервалом 12 и 6 ч соответственно.
Прием богатой жирами пищи перед применением таблеток не влияет на Cmax или объем всасывания оксикодона.
Таблетки нельзя разделять или жевать, поскольку это приводит к быстрому высвобождению оксикодона гидрохлорида вследствие нарушения свойств пролонгированного высвобождения.
Распределение. Абсолютная биодоступность оксикодона составляет 60–87%. В равновесном состоянии объем распределения оксикодона составляет 2,6 л/кг массы тела, а связывание с белками плазмы крови — 38–45%; T½ — 4–6 ч, а плазменный клиренс — 0,8 л/мин.
Биотрансформация. Оксикодон метаболизируется в кишечнике и печени с участием системы цитохрома P450 с образованием нороксикодона (под влиянием CYP 3A4) и оксиморфона (под влиянием CYP 2D6), а также нескольких конъюгатов с глюкуроновой кислотой. Роль метаболитов в общем фармакодинамическом эффекте незначительна.
Выведение. Оксикодон и его метаболиты выводятся с мочой и калом. Оксикодон проходит через плацентарный барьер и определяется в грудном молоке.
T½ оксикодона при применении таблеток пролонгированного действия составляет 4–5 ч, при этом равновесные значения достигаются в среднем после 1 дня лечения.
Линейность/нелинейность. В пределах диапазона доз 10–80 мг оксикодона в таблетках пролонгированного действия доказана линейность концентрации в плазме крови относительно скорости и объема всасывания.
Пациенты с нарушением функции почек. Предварительные данные, полученные в ходе исследований с участием пациентов с легкой или умеренной дисфункцией почек показывают, что Cmax в плазме крови оксикодона и нороксикодона были соответственно примерно на 50 и 20% выше, а значение AUC для оксикодона, нороксикодона и оксиморфона — примерно на 60 и 40% выше, чем у здоровых людей соответственно. Увеличение T½ оксикодона составило только 1 ч.
Пациенты с нарушением функции печени. У пациентов с легкой или умеренной дисфункцией печени Cmax в плазме крови оксикодона и нороксикодона была соответственно примерно на 50 и 20% выше, чем у здоровых добровольцев. Значение AUC было соответственно примерно на 95 и 75% выше. Cmax в плазме крови и значение AUC для оксиморфона были ниже на 15–50%.
T½ оксикодона был длиннее на 2,3 ч.
Показания Долоника
выраженный болевой синдром, который можно адекватно контролировать только с помощью опиоидных анальгетиков.
Применение Долоника
дозировка. Дозировка зависит от интенсивности болевого синдрома и индивидуальной чувствительности пациента к лечению. Придерживаются нижеприведенных общих рекомендаций по дозировке.
Взрослые (в возрасте старше 18 лет)
Титрование и коррекция дозы. В большинстве случаев начальная доза для пациентов, которые никогда не принимали опиоиды, составляет 10 мг оксикодона гидрохлорида с интервалами приема 12 ч. Чтобы свести к минимуму вероятность нежелательных реакций, лечение некоторых пациентов лучше начинать с дозы 5 мг.
Пациенты, ранее принимавшие опиоиды, могут начинать с более высоких доз с учетом их предыдущего опыта приема опиоидных препаратов.
Для приема препарата в дозах, которые невозможно/неудобно обеспечивать, применяя этот препарат с такой силой действия, существуют лекарственные средства с другой силой действия.
Согласно данным хорошо контролируемых клинических исследований, 10–13 мг оксикодона гидрохлорида соответствуют примерно 20 мг морфина сульфата при применении обоих препаратов в лекарственных формах пролонгированного действия.
С учетом индивидуальных различий в чувствительности к различным опиоидам рекомендуется, чтобы пациенты начинали применение препарата Долоника после перехода с приема других опиоидов с 50–75% рассчитанной дозы оксикодона гидрохлорида.
Некоторые пациенты, принимающие препарат Долоника согласно фиксированной схеме, нуждаются в анальгетиках с немедленным высвобождением действующего вещества в качестве препаратов неотложной помощи для контроля резкой боли. Препарат Долоника не показан для купирования острой и/или резкой боли. Препарат неотложной терапии следует принимать однократно в дозе, составляющей 1/6 эквианалгетичной суточной дозы Долоника. Применение препарата неотложной терапии чаще 2 раз в сутки указывает на необходимость повышения дозы Долоника. Дозу не следует корригировать чаще, чем каждые 1–2 дня, пока не будет достигнуто стабильное применение дважды в сутки.
После повышения дозы с 10 до 20 мг с приемом каждые 12 ч коррекцию дозы следует осуществлять шагами, примерно равными 1/3 суточной дозы. Цель заключается в индивидуальной дозировке для каждого пациента, которая при приеме дважды в сутки дает возможность обеспечить достаточное обезболивание с переносимыми побочными эффектами и минимальным количеством препаратов неотложной помощи в течение как можно более длительного периода, пока требуется устранение боли.
Равномерное распределение (одинаковые дозы утром и вечером) по фиксированной схеме (каждые 12 ч) применимо для большинства пациентов. Для некоторых пациентов может быть полезным неравномерное распределение суточной дозы. Как правило, следует применять самую низкую эффективную обезболивающую дозу. Для купирования боли, не связанной со злокачественными опухолями, обычно является достаточной суточная доза 40 мг; может потребоваться более высокая доза. Пациенты с болевым синдромом, связанным со злокачественными опухолями, могут нуждаться в дозах 80–120 мг, а в отдельных случаях доза может быть повышена до 400 мг. Если необходимы более высокие дозы, решение следует принимать индивидуально с учетом баланса между эффективностью и переносимостью и риском побочных эффектов.
Длительность применения. Препарат Долоника не следует принимать дольше, чем это необходимо. Если в связи с типом и тяжестью заболевания требуется длительное лечение, следует обеспечить тщательный и регулярный мониторинг, чтобы определить потребность в продолжении лечения и дозировки. Если показаний к опиоидной терапии больше нет, рекомендуется постепенно снижать дозу, чтобы предотвратить развитие синдрома отмены.
Особые популяции
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы при лечении пациентов пожилого возраста без клинических проявлений нарушения функции печени и/или почек не требуется.
Пациенты с нарушением функции почек или печени. Лечение пациентов группы риска, например лиц с нарушением функции почек или печени, с недостаточной массой тела или медленным метаболизмом лекарственных средств, следует начинать с половины рекомендуемой обычной дозы для взрослых при условии, что ранее они не принимали опиоидов.
Таким образом, самая низкая рекомендуемая доза, а именно 10 мг, может не подходить как начальная. В зависимости от конкретной клинической ситуации следует осуществить титрование дозы.
Способ применения. Для перорального применения. Препарат Долоника следует принимать дважды в сутки в назначенной дозе согласно постоянной схеме.
Таблетки пролонгированного действия (целые) можно принимать независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством жидкости. Разделительная линия на таблетке нанесена для разлома с целью облегчения глотания, а не для распределения дозы. Таблетки Долоника не следует жевать или дробить.
Дети. Безопасность и эффективность препарата Долоника для детей (в возрасте младше 18 лет) до сих пор не установлены, поэтому препарат Долоника не следует применять у детей.
Противопоказания
гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ.
Выраженное угнетение дыхания с гипоксией и/или гиперкапнией.
Тяжелая ХОБЛ.
Легочное сердце.
Тяжелая БА.
Паралитическая кишечная непроходимость.
Острый живот, задержка опорожнения желудка.
Побочные эффекты
оксикодона гидрохлорид может вызвать угнетение дыхания, миоз, бронхоспазм и спазмы гладких мышц, а также подавлять кашлевой рефлекс.
Ниже по категориям система — орган — класс и по абсолютной частоте представлены нежелательные реакции, которые, возможно, связаны с лечением. Частота определяется согласно таким критериям: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от >1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), неизвестно (частоту нельзя определить на основе имеющихся данных).
Со стороны крови и лимфатической системы: редко — лимфаденопатия.
Со стороны эндокринной системы: нечасто — синдром недостаточной секреции АДГ.
Метаболические и алиментарные расстройства: редко — дегидратация.
Расстройства психики: часто — различные психологические нежелательные реакции, в том числе изменения настроения (например тревожность, депрессия, эйфория), изменения активности (преимущественно угнетение, что иногда сопровождается инертностью, иногда усиление активности с возбуждением, нервозностью и бессонницей) и изменения когнитивной функции (необычные мысли, спутанность сознания, амнезия, отдельные случаи расстройств речи). Нечасто — изменения восприятия, такие как деперсонализация, галлюцинации, изменения вкуса, зрительные нарушения, гиперакузия.
Со стороны нервной системы: очень часто — сонливость, головокружение, головная боль; часто — общая слабость, парестезии; нечасто — повышенный или сниженный мышечный тонус, тремор, непроизвольные сокращения мышц, гипестезия, нарушение координации, общее недомогание, вертиго (системное головокружение); редко — судорожные припадки, особенно у больных эпилепсией или у пациентов со склонностью к судорогам; мышечные спазмы.
Со стороны органа зрения: нечасто — нарушения слезовыделения, миоз.
Со стороны сердца: нечасто — наджелудочковая тахикардия.
Со стороны сосудов: часто — снижение АД, что редко сопровождается такими вторичными симптомами, как тахикардия, обмороки; нечасто — вазодилатация.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: часто — угнетение дыхания, бронхоспазм, одышка; нечасто — усиление кашля, фарингит, ринит, изменения голоса.
Со стороны пищеварительной системы: очень часто — запор, тошнота, рвота; часто — сухость во рту, что редко сопровождается жаждой и трудностями при глотании; такие нарушения со стороны желудка и кишечника, как боль в животе, диарея, отрыжка, диспепсия, отсутствие аппетита; нечасто — желчная колика, язвы ротовой полости, гингивит, стоматит, метеоризм; редко — кровоточивость десен, повышенный аппетит, дегтеобразный стул, окрашивание и повреждение зубов, кишечная непроходимость.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень часто — зуд; часто — поражения кожи, включая сыпь; редко — усиление фоточувствительности;в отдельных случаях крапивница, эксфолиативный дерматит; нечасто — гиперемия лица; редко — сухость кожи, простой герпес.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: часто — нарушения мочеиспускания (задержка мочи, но также усиление позывов к мочеиспусканию); редко — гематурия.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — снижение либидо, импотенция; редко — аменорея.
Общие нарушения и реакции в месте введения препарата: часто — повышенное потоотделение, озноб; нечасто — случайные травмы, боль (например боль в грудной клетке), отек, мигрень, физическая зависимость с симптомами отмены, аллергические реакции; редко — изменение массы тела (увеличение или уменьшение), флегмона; очень редко — анафилактические реакции.
Могут развиваться привыкание и зависимость.
Синдром отмены опиоидов: опиоидная абстиненция, или синдром отмены, характеризуется некоторыми или всеми такими симптомами: беспокойство, слезотечение, ринорея, зевота, потливость, озноб, миалгия, мидриаз и тахикардия. Могут также возникать другие симптомы, в том числе: раздражительность, тревожность, боль в спине, боль в суставах, общая слабость, спазмы в животе, бессонница, тошнота, отсутствие аппетита, рвота, диарея, повышение АД, частоты дыхания или ЧСС.
Особые указания
угнетение дыхательной и сердечной функции. Угнетение дыхательной функции является наиболее значимым риском, вызванным опиоидами, что с наибольшей вероятностью наблюдается у пациентов пожилого возраста и ослабленных. Подавляющее действие оксикодона гидрохлорида в отношении функции дыхания может привести к повышению концентрации диоксида углерода в крови, а значит, в спинномозговой жидкости. У чувствительных пациентов опиоиды могут вызвать выраженное снижение АД.
Привыкание и зависимость. При длительном применении препарата Долоника может развиваться привыкание к препарату, что приводит к использованию высоких доз для достижения желаемого обезболивающего эффекта. Существует перекрестная устойчивость к действию других опиоидов. Длительное применение препарата Долоника может привести к развитию физической зависимости. После внезапного прекращения приема препарата возможно появление симптомов отмены. Если потребности в опиоидной терапии больше нет, рекомендуется постепенно снижать дозу, чтобы предотвратить развитие синдрома отмены.
Долоника имеет потенциал первичной зависимости. Однако при применении согласно инструкции у пациентов с хроническим болевым синдромом риск развития физической или психологической зависимости значительно ниже или требует дифференцированной оценки. Данные по фактической частоте психологической зависимости у пациентов с хроническим болевым синдромом отсутствуют. Назначение лекарственного средства пациентам с алкогольной или наркотической зависимостью в анамнезе требует особой осторожности.
Злоупотребление. При злоупотреблении при парентеральном введении препарата путем в/в инъекции вспомогательные вещества (особенно тальк) могут вызывать некроз местных тканей, образование гранул в легких или другие серьезные, потенциально летальные эффекты. Для сохранения свойств таблеток контролируемо высвобождать действующее вещество таблетки пролонгированного действия не следует жевать или дробить. После приема разжеванных или раздробленных таблеток происходит быстрое высвобождение и всасывание оксикодона гидрохлорида в потенциально смертельных дозах.
Алкоголь. При одновременном употреблении алкоголя и применении Долоника возможно усиление побочных эффектов препарата; сочетанного применения следует избегать.
Особые группы пациентов. Необходима осторожность при лечении лиц пожилого возраста или ослабленных, пациентов с травмами головы, выраженным нарушением функции легких, печени или почек, микседемой, гипотиреозом, болезнью Аддисона (недостаточностью коры надпочечниковых желез), интоксикационным психозом (например алкогольным), гипертрофией предстательной железы, алкоголизмом, известной опиоидной зависимостью, алкогольным делирием, панкреатитом, заболеваниями желчевыводящих путей, желчными или почечными коликами, воспалительными заболеваниями кишечника, состояниями, которые сопровождаются повышением внутричерепного давления, нарушением регуляции кровообращения, эпилепсией или склонностью к судорогам, а также пациентов, принимающих ингибиторы МАО в течение последних 2 нед. Больные с тяжелым нарушением функции печени нуждаются в тщательном мониторинге.
Хирургические процедуры. Особая осторожность необходима при применении оксикодона гидрохлорида у пациентов, которые подлежат операции на кишечнике. Опиоиды следует назначать только в послеоперационный период после восстановления функции кишечника.
Безопасность применения препарата Долоника в предоперационный период не установлена, и поэтому такое применение не рекомендуется.
Антидопинговое предостережение. Спортсмены должны знать, что этот препарат может быть причиной положительного результата анализа на допинг.
Применение препарата Долоника как допингового средства может быть опасным для здоровья.
Вспомогательные вещества. Это лекарственное средство содержит сахарозу. Пациенты с такими редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость фруктозы, мальабсорбция глюкозы-галактозы или недостаточность цукразы-изомальтазы, не должны принимать этот препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано.
Оксикодон проникает в грудное молоко.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В начале терапии и после коррекции дозы оксикодона гидрохлорид может выявлять значительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Внимательность и скорость реакции могут ухудшаться или полностью исчезать.
На фоне стабильной терапии абсолютный запрет управлять транспортными средствами не требуется.
В этих обстоятельствах оксикодона гидрохлорид оказывает минимальное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Врач должен оценить состояние пациента в каждой отдельной ситуации.
Взаимодействия
препараты, угнетающие ЦНС (например седативные средства, снотворные, фенотиазины, нейролептики, анестетики, антидепрессанты, миорелаксанты, антигистаминные, противорвотные средства) и другие опиоиды или алкоголь могут усиливать нежелательные реакции оксикодона гидрохлорида, в частности угнетение дыхания.
Антихолинергические средства (например нейролептики, антигистаминные, противорвотные средства, препараты для лечения болезни Паркинсона) могут усиливать антихолинергические побочные эффекты оксикодона гидрохлорида (такие как запор, сухость во рту или расстройства мочеиспускания).
Циметидин и ингибиторы цитохрома P450 3A, такие как кетоконазол, вориконазол и эритромицин, могут ингибировать метаболизм оксикодона.
Известно, что ингибиторы MAO взаимодействуют с наркотическими анальгетиками, вызывая возбуждение или угнетение ЦНС с гипер- или гипотензивными кризисами.
Ингибирование цитохрома P450 2D6 не имеет клинического значения, однако мощные ингибиторы CYP 2D6 (например хинидин) могут влиять на элиминацию оксикодона. Влияние других значимых ингибиторов изоферментов на метаболизм оксикодона неизвестно. Следует учитывать потенциальные взаимодействия.
Клинически значимые изменения международного нормализованного отношения (МНО) в обоих направлениях наблюдали у пациентов, принимавших антикоагулянты группы кумарина одновременно с препаратом Долоника.
Исследования по изучению влияния оксикодона на метаболизм других лекарственных средств, которые катализируются CYP, не проводили.
Алкоголь может усиливать фармакодинамические эффекты препарата Долоника, их одновременного применения следует избегать.
Передозировка
симптомы. Миоз, угнетение дыхания, сонливость, снижение тонуса скелетных мышц и снижение АД. В тяжелых случаях могут наблюдаться коллапс кровообращения, ступор, кома, брадикардия и некардиогенный отек легких; злоупотребление сильными опиоидами, такими как оксикодон, в высоких дозах может привести к летальному исходу.
Эффекты передозировки усиливаются при одновременном приеме алкоголя или других психотропных лекарственных средств.
Лечение. Первоочередного внимания требует восстановление проходимости дыхательных путей и обеспечения вспомогательной или контролируемой вентиляции легких.
При передозировке показано в/в введение антагониста опиатов (например в/в введение 0,4–2 мг налоксона). Однократное введение следует повторять в зависимости от клинической ситуации с интервалами 2–3 мин. Возможна в/в инфузия 2 мг налоксона в 500 мл изотонического солевого р-ра или 5% р-ра глюкозы (что соответствует 0,004 мг налоксона/мл). Скорость инфузии следует установить в зависимости от предыдущего болюсного введения препарата и реакции пациента.
Налоксон не следует вводить при отсутствии клинически значимого угнетения дыхания или кровообращения, что является вторичным в отношении передозировки оксикодона. Налоксон следует с осторожностью применять у пациентов, которые, как известно, физически зависимы от оксикодона или при наличии подозрений относительно такой зависимости. В таких случаях внезапное прекращение или полная нейтрализация эффектов опиоидов могут вызвать усиление боли и острый синдром отмены.
Долоника продолжает высвобождаться и повышать нагрузку оксикодона до 12 ч после приема, поэтому лечение передозировки оксикодона следует соответственно модифицировать. Можно назначить промывание желудка. Если пациент проглотил значительное количество препарата не более 1 ч назад, можно применить активированный уголь (50 г для взрослых, 10–15 г для детей), при условии обеспечения защиты дыхательных путей.
Есть основания предполагать, что позднее введение активированного угля может быть полезным при передозировке препаратов пролонгированного действия; однако доказательств в подтверждение этого предположения нет.
Для ускорения очищения кишечника можно применить соответствующие слабительные средства (например р-р на основе ПЭГ).
Если необходимо, следует предпринять поддерживающие мероприятия (искусственное дыхание, оксигенотерапию, введение сосудосуживающих средств и инфузионную терапию) для устранения сопутствующего гемодинамического шока. При остановке сердца или сердечной аритмии показан массаж сердца или дефибрилляция. Если необходимо, следует применить искусственную вентиляцию легких и поддержание водно-электролитного баланса.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C.