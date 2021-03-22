дозировка . Дозировка зависит от интенсивности болевого синдрома и индивидуальной чувствительности пациента к лечению. Придерживаются нижеприведенных общих рекомендаций по дозировке.

Взрослые (в возрасте старше 18 лет)

Титрование и коррекция дозы. В большинстве случаев начальная доза для пациентов, которые никогда не принимали опиоиды, составляет 10 мг оксикодона гидрохлорида с интервалами приема 12 ч. Чтобы свести к минимуму вероятность нежелательных реакций, лечение некоторых пациентов лучше начинать с дозы 5 мг.

Пациенты, ранее принимавшие опиоиды, могут начинать с более высоких доз с учетом их предыдущего опыта приема опиоидных препаратов.

Для приема препарата в дозах, которые невозможно/неудобно обеспечивать, применяя этот препарат с такой силой действия, существуют лекарственные средства с другой силой действия.

Согласно данным хорошо контролируемых клинических исследований, 10–13 мг оксикодона гидрохлорида соответствуют примерно 20 мг морфина сульфата при применении обоих препаратов в лекарственных формах пролонгированного действия.

С учетом индивидуальных различий в чувствительности к различным опиоидам рекомендуется, чтобы пациенты начинали применение препарата Долоника после перехода с приема других опиоидов с 50–75% рассчитанной дозы оксикодона гидрохлорида.

Некоторые пациенты, принимающие препарат Долоника согласно фиксированной схеме, нуждаются в анальгетиках с немедленным высвобождением действующего вещества в качестве препаратов неотложной помощи для контроля резкой боли. Препарат Долоника не показан для купирования острой и/или резкой боли. Препарат неотложной терапии следует принимать однократно в дозе, составляющей 1/ 6 эквианалгетичной суточной дозы Долоника. Применение препарата неотложной терапии чаще 2 раз в сутки указывает на необходимость повышения дозы Долоника. Дозу не следует корригировать чаще, чем каждые 1–2 дня, пока не будет достигнуто стабильное применение дважды в сутки.

После повышения дозы с 10 до 20 мг с приемом каждые 12 ч коррекцию дозы следует осуществлять шагами, примерно равными 1/ 3 суточной дозы. Цель заключается в индивидуальной дозировке для каждого пациента, которая при приеме дважды в сутки дает возможность обеспечить достаточное обезболивание с переносимыми побочными эффектами и минимальным количеством препаратов неотложной помощи в течение как можно более длительного периода, пока требуется устранение боли.

Равномерное распределение (одинаковые дозы утром и вечером) по фиксированной схеме (каждые 12 ч) применимо для большинства пациентов. Для некоторых пациентов может быть полезным неравномерное распределение суточной дозы. Как правило, следует применять самую низкую эффективную обезболивающую дозу. Для купирования боли, не связанной со злокачественными опухолями, обычно является достаточной суточная доза 40 мг; может потребоваться более высокая доза. Пациенты с болевым синдромом, связанным со злокачественными опухолями, могут нуждаться в дозах 80–120 мг, а в отдельных случаях доза может быть повышена до 400 мг. Если необходимы более высокие дозы, решение следует принимать индивидуально с учетом баланса между эффективностью и переносимостью и риском побочных эффектов.

Длительность применения. Препарат Долоника не следует принимать дольше, чем это необходимо. Если в связи с типом и тяжестью заболевания требуется длительное лечение, следует обеспечить тщательный и регулярный мониторинг, чтобы определить потребность в продолжении лечения и дозировки. Если показаний к опиоидной терапии больше нет, рекомендуется постепенно снижать дозу, чтобы предотвратить развитие синдрома отмены.

Особые популяции

Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы при лечении пациентов пожилого возраста без клинических проявлений нарушения функции печени и/или почек не требуется.

Пациенты с нарушением функции почек или печени. Лечение пациентов группы риска, например лиц с нарушением функции почек или печени, с недостаточной массой тела или медленным метаболизмом лекарственных средств, следует начинать с половины рекомендуемой обычной дозы для взрослых при условии, что ранее они не принимали опиоидов.

Таким образом, самая низкая рекомендуемая доза, а именно 10 мг, может не подходить как начальная. В зависимости от конкретной клинической ситуации следует осуществить титрование дозы.

Способ применения . Для перорального применения. Препарат Долоника следует принимать дважды в сутки в назначенной дозе согласно постоянной схеме.

Таблетки пролонгированного действия (целые) можно принимать независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством жидкости. Разделительная линия на таблетке нанесена для разлома с целью облегчения глотания, а не для распределения дозы. Таблетки Долоника не следует жевать или дробить.

Дети. Безопасность и эффективность препарата Долоника для детей (в возрасте младше 18 лет) до сих пор не установлены, поэтому препарат Долоника не следует применять у детей.