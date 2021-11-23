В случае возникновения единичных реакций гиперчувствительности или тяжелых местных раздражений, возникающих при применении мази, лечение следует прекратить, участок кожи промыть водой для удаления остатков мази и назначить альтернативный препарат для лечения поражения.

Как и при лечении другими антибактериальными препаратами, длительное применение мази может приводить к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов.

Полиэтиленгликоль может всасываться через раневую поверхность или через другие повреждения кожи и выводится почками, поэтому Бондерм не следует применять в условиях повышенного всасывания полиэтиленгликоля, особенно при умеренной и тяжелой почечной недостаточности, а также препарат следует применять с осторожностью на большие участки кожи.

Мазь Бондерм не применять:

для лечения заболеваний глаз;

интраназально;

в области дренажа и катетеров;

в области катетеризации центральных вен.

Следует избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки. При попадании препарата в глаза их следует тщательно промыть водой до полного удаления остатков мази.