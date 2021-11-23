Бондерм (Bonderm) (325932) - инструкция по применению ATC-классификация
Бондерм инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: мупироцин;
1 г мази содержит 20 мг мупироцина;
вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль 400, полиэтиленгликоль 3350.
Лекарственная форма
Мазь.
Основные физико-химические свойства: полупрозрачная мазь белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антибиотики для местного применения.
Код АТС D06A X09.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Мупироцин является главным антибактериальным компонентом группы структурно зависимых метаболитов, производится путем ферментации Pseudomonas fluorescens. Мупироцин имеет новый механизм действия путем подавления бактериальной изолейцил-трансфер-РНК-синтетазы, благодаря чему перекрестной резистентности с другими антибиотиками не ожидается.
Фармакокинетика.
После местного применения мази мупироцин минимально абсорбируется в системный кровоток. Абсорбированное вещество быстро метаболизируется до микробиологически неактивного метаболита мониевой кислоты и выводится из организма почками. Проникновение мупироцина в глубокие эпидермальные и дермальные слои кожи увеличивается на поврежденных участках кожи и под окклюзионными повязками.
Показания
Местное лечение бактериальных инфекций кожи, например импетиго, фолликулит, фурункулез.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к мупироцину или к любому другому компоненту препарата.
Бондерм в этой лекарственной форме не предназначен для офтальмологического и интраназального применения.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестно.
Особенности применения
В случае возникновения единичных реакций гиперчувствительности или тяжелых местных раздражений, возникающих при применении мази, лечение следует прекратить, участок кожи промыть водой для удаления остатков мази и назначить альтернативный препарат для лечения поражения.
Как и при лечении другими антибактериальными препаратами, длительное применение мази может приводить к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов.
Полиэтиленгликоль может всасываться через раневую поверхность или через другие повреждения кожи и выводится почками, поэтому Бондерм не следует применять в условиях повышенного всасывания полиэтиленгликоля, особенно при умеренной и тяжелой почечной недостаточности, а также препарат следует применять с осторожностью на большие участки кожи.
Мазь Бондерм не применять:
- для лечения заболеваний глаз;
- интраназально;
- в области дренажа и катетеров;
- в области катетеризации центральных вен.
Следует избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки. При попадании препарата в глаза их следует тщательно промыть водой до полного удаления остатков мази.
Способ применения и дозы
Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи до трех раз в сутки в течение 10 дней. На обработанную мазью участок кожи можно накладывать повязку. Препарат предназначен для наружного применения.
Печеночная недостаточность
Коррекция дозы не требуется.
Почечная недостаточность
Полиэтиленгликоль может абсорбироваться через открытые раны и поврежденную кожу. Как и другие мази на основе полиэтиленгликоля, Бондерм не следует применять в условиях абсорбции большого количества полиэтиленгликоля, особенно если есть признаки умеренной или тяжелой почечной недостаточности.
Следует избегать одновременного применения мази Бондерм и других аналогичных препаратов, поскольку это может привести к снижению антибактериальной активности и стабильности мупироцина.
После нанесения препарата на кожу следует тщательно вымыть руки.
Дети
Применяется для лечения детей в возрасте старше 2 месяцев.
Побочные реакции
Побочные эффекты классифицированы по органам и системам и частоте возникновения.
Частота возникновения побочных эффектов определяется по следующим критериям: очень часто (> 1/10), часто (> 1/100, <1/10), нечасто (> 1/1000, <1/100), редко (> 1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000), включая единичные случаи.
Со стороны иммунной системы.
Очень редко: системные аллергические реакции, включая анафилаксию, генерализованную сыпь, крапивницу и ангионевротический отек.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки.
Часто: чувство жжения в месте нанесения мази, экзема.
Нечасто: зуд, покраснение, боль и сухость кожи в месте нанесения мази; кожные реакции гиперчувствительности: сыпь, усиление экссудации, припухлость в месте нанесения мази, контактный дерматит.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, боль в животе, язвенный стоматит.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 15 г в тубе.
По 1 тубе в картонной пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Белупо, лекарства и косметика, д.д.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Даница 5, 48000 Копривница, Хорватия.