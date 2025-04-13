Харьков (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
247,09
Экономия при брони: -13,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
247,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
238,70
Экономия при брони: -13,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
247,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
247,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
247,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
247,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
247,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Бондерм мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Belupo