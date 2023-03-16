Гликлазид-Тева MR (Gliclazide-Teva MR) (325699) - инструкция по применению ATC-классификация
Гликлазид-Тева MR инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Гликлазид — это пероральный сахароснижающий препарат, производное сульфонилмочевины. От других препаратов отличается наличием гетероциклического кольца, которое содержит азот, и имеются эндоциклические связи.
Механизм действия. Гликлазид снижает уровень глюкозы в плазме крови вследствие стимуляции секреции инсулина β-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы. Повышение уровня постпрандиального инсулина и секреция С-пептида сохраняются даже после 2 лет применения препарата. Кроме указанных метаболических эффектов, гликлазид также обладает гемоваскулярными свойствами.
Влияние на инсулиносекрецию. У больных сахарным диабетом 2-го типа гликлазид восстанавливает ранний пик инсулиносекреции в ответ на поступление глюкозы и повышает вторую фазу секреции инсулина. Увеличение выделения инсулина происходит в зависимости от приема пищи или нагрузки глюкозой.
Гемоваскулярные свойства. Гликлазид уменьшает микротромбоз благодаря двум механизмам, которые могут быть задействованы в развитии осложнений сахарного диабета:
— частично ингибирует агрегацию и адгезию тромбоцитов, уменьшает количество маркеров активации тромбоцитов (β-тромбоглобулина, тромбоксан В2);
— влияет на фибринолитическую активность эндотелия сосудов (повышает активность tPA).
Фармакокинетика. Абсорбция. Концентрация гликлазида в плазме крови прогрессивно повышается в течение первых 6 ч после приема, после чего достигает постоянного уровня (плато), которое сохраняется в течение 6–12 ч после применения.
Индивидуальные колебания незначительны.
Гликлазид полностью всасывается в ЖКТ. Прием пищи не влияет на скорость и степень абсорбции.
Распределение. Связывание гликлазида с белками плазмы крови составляет приблизительно 95%. Vd составляет около 30 л. Однократный прием суточной дозы препарата Гликлазид-Тева обеспечивает эффективную концентрацию гликлазида в плазме крови в течение 24 ч.
Биотрансформация. Гликлазид метаболизируется преимущественно в печени и выводится с мочой, менее 1% действующего вещества выводится с мочой в неизмененном виде. Активные метаболиты в плазме крови отсутствуют.
Выведение. Т½ гликлазида — примерно 12–20 ч.
Линейность/нелинейность. Взаимосвязь между принятой дозой до 120 мг и AUC является линейной.
Особые группы пациентов. Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста не отмечается клинически значимых изменений фармакокинетики препарата.
Показания Гликлазид-Тева MR
сахарный диабет 2-го типа у взрослых:
— снижение и контроль глюкозы в крови в случае невозможности нормализовать уровень глюкозы только при помощи диеты, физических упражнений и уменьшения массы тела;
— предупреждение осложнений сахарного диабета 2-го типа: снижение риска макро- и микрососудистых осложнений, в том числе новых случаев или ухудшения нефропатии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, которые лечатся согласно стратегии интенсивного контроля гликемии.
Применение Гликлазид-Тева MR
для перорального применения.
Назначается только взрослым.
Суточная доза может варьировать от 30 до 120 мг (от 1 до 4 таблеток по 30 мг в сутки или от ½ до 2 таблеток по 60 мг в сутки).
Таблетка 60 мг может быть поделена на равные дозы.
Суточную дозу следует принимать однократно во время завтрака.
Половину или целую таблетку (таблетки) следует глотать целиком (не раздавливая и не разжевывая).
Если больной забыл принять таблетки, на следующий день повышать дозу не следует.
Как и все сахароснижающие препрараты, Гликлазид-Тева требует индивидуального подбора дозы в зависимости от ответа пациента на лечение (уровень глюкозы в крови, гликозилированный гемоглобин (HbAlc)).
Начальная доза и подбор дозы. Рекомендованная начальная доза составляет 30 мг/сут. При эффективном контроле уровня глюкозы можно продолжать лечение этой дозой. В случае необходимости усиления контроля уровня глюкозы в крови суточную дозу можно последовательно повышать до 60 мг, 90 мг или 120 мг. Повышение дозы рекомендуется проводить постепенно, с интервалом в 1 мес, за исключением случаев, когда не наблюдалось снижение уровня глюкозы крови в течение 2 нед лечения. В таком случае дозу можно повысить в конце 2-й недели лечения.
Максимальная рекомендованная суточная доза — 120 мг.
1 таблетка с модифицированным высвобождением препарата Гликлазид-Тева 60 мг эквивалентна 2 таблеткам с модифицированным высвобождением препарата Гликлазид-Тева по 30 мг.
Таблетка с модифицированным высвобождением препарата Гликлазид-Тева 60 мг подлежит разделению, что позволяет применять препарат в дозе 30 мг (½ таблетки) и в дозе 90 мг (1,5 таблетки).
Перевод пациента с препаратов, содержащих 80 мг гликлазида на препарат Гликлазид-Тева, таблетки с модифицированным высвобождением по 30 мг. 1 таблетка, содержащая 80 мг гликлазида, соответствует 1 таблетке препарата Гликлазид-Тева, таблетки с модифицированным высвобождением по 30 мг. Необходимо тщательно контролировать показатели крови при переводе на препарат Гликлазид-Тева, таблетки с модифицированным высвобождением по 30 мг. Перевод пациента с препаратов, содержащих 80 мг гликлазида на препарат Гликлазид-Тева, таблетки с модифицированным высвобождением по 60 мг. 1 таблетка, содержащая 80 мг гликлазида, соответствует ½ таблетки препарата Гликлазид-Тева, таблетки с модифицированным высвобождением по 60 мг. Необходимо тщательно контролировать показатели крови при переводе на препарат Гликлазид-Тева, таблетки с модифицированным высвобождением по 60 мг. Перевод пациента с других пероральных сахароснижающих препаратов на препарат Гликлазид-Тева. При переводе на Гликлазид-Тева необходимо принимать во внимание дозировку и T½ предыдущего сахароснижающего препарата. Переходный период обычно не требуется. Начинать следует с дозы 30 мг с последующей коррекцией дозы.
При переводе с сахароснижающих препаратов сульфонилмочевины, обладающих длительным T½, перерыв в лечении на несколько дней может потребоваться во избежание суммарного эффекта 2 препаратов и развития гипогликемии. Лечение препаратом Гликлазид-Тева начинают с дозы 30 мг/сут с последующей коррекцией дозы с соблюдением правил лечения и подбора дозы (см. выше).
Одновременное применение с другими гипогликемическими препаратами. Гликлазид-Тева можно применять в комбинации с бигуанидами, ингибиторами альфа-глюкозидазы или инсулином. В случае недостижения адекватного контроля уровня глюкозы в крови у пациентов, принимающих Гликлазид-Тева, можно начать одновременную терапию инсулином под тщательным медицинским наблюдением.
Особые группы пациентов
Пациенты пожилого возраста (≥65 лет). Режим дозирования такой же, как и у пациентов в возрасте до 65 лет.
Пациенты с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести. Режим дозирования Гликлазид-Тева является таким же, как и у пациентов с нормальной функцией почек, но пациент должен находиться под тщательным наблюдением.
Пациенты группы риска возникновения гипогликемии.
Факторы риска возникновения гипогликемии:
— недостаточное или плохое питание;
— тяжелые или недостаточно компенсированные нарушения со стороны эндокринной системы (гипотиреоидизм, гипопитуитаризм и адренокортикотропная недостаточность);
— отмена длительной терапии ГКС и/или терапии высокими дозами ГКС;
— тяжелые заболевания сосудов (тяжелая ИБС, тяжелая патология каротидных сосудов, диффузные заболевания сосудов).
Рекомендуется минимальная начальная доза 30 мг/сут.
Предупреждение осложнений сахарного диабета II типа. Согласно результатам исследований необходимо придерживаться стратегии интенсивного контроля гликемии (уровень HbAlc ≤6,5%). Стратегия интенсивного контроля гликемии предусматривает постепенное повышение дозы до 120 мг/сут. Повышение дозы следует проводить под контролем уровня HbAlc с соблюдением строгих рекомендаций относительно диеты и физических упражнений, контролируя риск развития гипогликемии. Также возможно добавление других сахаропонижающих препаратов, таких как метформин, акарбоза, тиазолидиндионы или инсулин.
Противопоказания
— гиперчувствительность к гликлазиду или к другим препаратам сульфонилмочевины, сульфаниламидам или к любому из компонентов препарата;
— сахарный диабет І типа;
— диабетическая прекома и кома, диабетический кетоацидоз (в таких случаях рекомендовано применение инсулина);
— тяжелая печеночная или почечная недостаточность;
— лечение миконазолом;
— лечение хинолонами;
— период кормления грудью.
Побочные эффекты
при применении гликлазида и других производных сульфонилмочевины могут наблюдаться нижеприведенные побочные эффекты.
Гипогликемия. Наиболее частой побочной реакцией при применении гликлазида является гипогликемия. Как и при применении других препаратов сульфонилмочевины, прием гликлазида может вызвать гипогликемию при нерегулярном питании и особенно в случае пропуска приема пищи. Возникновение гипогликемии может сопровождаться характерными симптомами, такими как головная боль, сильное чувство голода, тошнота, рвота, утомляемость, нарушение сна, возбуждение, агрессивность, снижение концентрации и внимания, замедление реакций, депрессия, спутанность сознания, нарушение зрения и речи, афазия, тремор, парезы, нарушение чувствительности, головокружение, ощущение бессилия, потеря самоконтроля, бред, судороги, поверхностное дыхание, брадикардия, сонливость и потеря сознания, что может привести к коме и летальному исходу.
Кроме того, возможны нарушения со стороны адренергической системы: повышенное потоотделение, липкая кожа, тревога, тахикардия, АГ, пальпитация, боль за грудиной, аритмия.
Обычно симптомы гипогликемии исчезают после приема углеводов (сахара). Однако прием сахарозаменителей в этом случае не будет эффективным. Опыт применения других препаратов сульфонилмочевины свидетельствует о том, что даже в случае эффективности принятых мер гипогликемия может возникнуть снова.
Если эпизод гипогликемии тяжелый или продолжительный и состояние пациента временно под контролем благодаря приему сахара, необходима неотложная медицинская помощь или даже госпитализация.
Другие побочные реакции. Со стороны ЖКТ: боль в абдоминальной области, тошнота, рвота, диспепсия, диарея и запор. Соблюдение рекомендаций относительно приема препарата во время завтрака поможет избежать или минимизировать возникновение этих проявлений.
Реже наблюдаются нижеприведенные побочные эффекты.
Со стороны кожи и подкожной ткани: сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, эритема, макулопапулезная сыпь, буллезные реакции (синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз) и очень редко — медикаментозная сыпь с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: гематологические нарушения возникают редко и могут включать анемию, тромбоцитопению, лейкопению, гранулоцитопению. Обычно эти явления исчезают после отмены лечения.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня печеночных ферментов (АлАТ, АсАТ, ЩФ), гепатит (единичные случаи). В случае возникновения холестатической желтухи лечение препаратом следует прекратить. Указанные нежелательные эффекты обычно исчезают после отмены препарата.
Со стороны органа зрения: вследствие изменения уровня глюкозы в крови могут возникнуть временные нарушения зрения, особенно в начале лечения.
Реакции, характерные для класса препаратов сульфонилмочевины: случаи эритроцитопении, агранулоцитоза, гемолитической анемии, панцитопении, аллергического васкулита, гипонатриемии, повышения уровня печеночных ферментов и даже нарушение функции печени (например с холестазом и желтухой), гепатита с регрессией после отмены препаратов сульфонилмочевины или в отдельных случаях с последующей жизнеугрожающей печеночной недостаточностью.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства очень важны. Это позволяет осуществлять постоянный мониторинг соотношения пользы/риска при применении этого препарата. Медицинским работникам следует сообщать о подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Особые указания
гипогликемия. Этот препарат следует назначать только тем пациентам, которые имеют возможность регулярно питаться (включая завтрак). Важно регулярно употреблять углеводы, поскольку повышение риска гипогликемии возникает в случаях, когда пища принимается поздно, в неадекватном количестве или если это пища с низким содержанием углеводов. Возникновение гипогликемии более вероятно при низкокалорийном питании, длительной или тяжелой физической нагрузке, употреблении алкоголя или применении комбинации противодиабетических препаратов.
При приеме препаратов сульфонилмочевины может возникать гипогликемия (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Иногда гипогликемия может быть тяжелой и продолжительной. В таком случае может потребоваться госпитализация и назначение глюкозы на несколько дней.
Для снижения риска возникновения эпизодов гипогликемии необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности пациентов, давать им четкие объяснения и тщательно подбирать дозу.
Факторы, повышающие риск возникновения гипогликемии:
— пациент отказывается или не может выполнять рекомендации врача (особенно это касается больных пожилого возраста);
— неудовлетворительное, нерегулярное питание, пропуски приема пищи, периоды голодания или изменения диеты;
— дисбаланс между физической нагрузкой и употреблением углеводов;
— почечная недостаточность;
— тяжелая печеночная недостаточность;
— передозировка препарата;
— определенные нарушения эндокринной системы: нарушение функции щитовидной железы, гипопитуитаризм и недостаточность надпочечников;
— одновременный прием алкоголя или применение определенных лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Почечная и печеночная недостаточность. Фармакокинетика и/или фармакодинамика гликлазида может изменяться у пациентов с печеночной и тяжелой почечной недостаточностью. Эпизоды гипогликемии у таких больных могут быть длительными, поэтому требуют соответствующего лечения.
Информация для пациента. Пациента и членов его семьи необходимо проинформировать о факторах риска и условиях, обусловливающих возникновение гипогликемии, симптомах гипогликемии (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) и способах их устранения.
Пациент должен быть проинформирован о важности соблюдения рекомендаций врача относительно диеты, регулярного выполнения физических упражнений и регулярного мониторинга уровня глюкозы в крови.
Ухудшение контроля гликемии. У пациентов, получающих сахароснижающие препараты, ухудшение контроля гликемии может быть вызвано: препаратами зверобоя (Hypericum perforatum) или любым сопутствующим лечением, которое может повлиять на метаболизм гликлазида, инфекцией, лихорадкой, травмой или хирургическим вмешательством. В некоторых случаях может потребоваться назначение инсулина.
Гипогликемическая эффективность любого перорального сахароснижающего средства, в том числе гликлазида, может со временем меняться. Это может быть следствием прогрессирования заболевания или снижения ответа на лечение. Данный феномен известен как вторичная недостаточность, которая отличается от первичной в случае неэффективности препаратов с самого начала лечения. Перед тем как делать вывод относительно развития вторичной недостаточности у пациента, необходимо проверить корректность назначенной дозы и соблюдение им диеты.
Лабораторные показатели. Для оценки контроля уровня глюкозы в крови рекомендуется определять уровень гликозилированного гемоглобина (или уровень глюкозы в крови натощак). Может также быть полезным самостоятельный контроль пациентами уровня глюкозы в крови.
У пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы применение препаратов сульфонилмочевины может вызвать гемолитическую анемию. Поскольку гликлазид относится к химическому классу препаратов сульфонилмочевины, следует быть осторожными и рассмотреть вопрос о назначении пациентам с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы альтернативной терапии препаратами, не содержащими сульфонилмочевину.
Вспомогательные вещества. Этот препарат содержит лактозу. Таблетка с модифицированным высвобождением Гликлазид-Тева 30 мг содержит 54 мг лактозы (в виде моногидрата), а Гликлазид-Тева 60 мг — 108 мг лактозы (в виде моногидрата). Пациентам с редкими наследственными нарушениями переносимости галактозы, синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа не следует назначать этот препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Пероральные сахароснижающие препараты (включая Гликлазид-Тева) не следует применять во время беременности. Опыт применения гликлазида во время беременности ограничен (менее 300 случаев применения у беременных), также существуют ограниченные данные о применении других препаратов сульфонилмочевины. Исследования на животных показали, что гликлазид не оказывает тератогенного действия.
Желательно избегать приема гликлазида во время беременности. Для лечения сахарного диабета в период беременности препаратом первого выбора является инсулин.
Контроль уровня глюкозы должен быть достигнут еще до планирования беременности для снижения риска возникновения аномалий, связанных с неконтролируемым сахарным диабетом. При планировании или сразу после установления беременности необходимо перевести женщину с пероральных сахароснижающих препаратов на инсулин.
Кормление грудью. Отсутствуют данные о проникновении гликлазида или его метаболитов в грудное молоко. Гликлазид-Тева противопоказан во время кормления грудью из-за возможности возникновения неонатальной гипогликемии. Нельзя исключить риск для новорожденных и младенцев.
Фертильность. В доклинических исследованиях влияния на фертильность или репродуктивную способность самок и самцов крыс установлено не было.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Гликлазид-Тева может оказывать незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с другими автоматизированными системами. Пациентам следует знать симптомы гипогликемии, уметь их распознавать и в случае их возникновения быть осторожными во время управления автомобилем или работы с механизмами, особенно в начале лечения.
Дети. Безопасность и эффективность препарата у детей и подростков (в возрасте до 18 лет) не установлены. Не рекомендуется назначать Гликлазид-Тева детям из-за отсутствия данных относительно применения препарата у этой категории пациентов.
Взаимодействия
при назначении препаратов, одновременное применение с которыми может привести к гипо- или гипергликемии (см. ниже), необходимо предупредить пациента о необходимости тщательного контроля уровня глюкозы в крови во время лечения. Может потребоваться коррекция дозы сахароснижающего лекарственного средства во время и после лечения этими препаратами.
Препараты, одновременное назначение с которыми может повысить риск гипогликемии
Противопоказано одновременное применение. Миконазол (для системного применения, гель для ротовой полости) усиливает гипогликемический эффект с возможным развитием симптомов гипогликемии и даже комы.
Хинолоны усиливают гипогликемический эффект с возможным развитием тяжелой глубокой персистирующей гипогликемии, симптомы которой сложно контролировать, или даже с развитием комы, в частности у пациентов пожилого возраста с почечной недостаточностью.
Не рекомендуется одновременное применение. Фенилбутазон (для системного применения) усиливает гипогликемический эффект препаратов сульфонилмочевины (замещает их связь с белками плазмы и/или уменьшает их выведение). Желательно применить другое противовоспалительное средство и обратить внимание пациента на необходимость и важность самоконтроля. При необходимости дозирование препарата регулируют во время и после терапии противовоспалительным средством.
Алкоголь повышает риск возникновения гипогликемических реакций (вследствие ингибирования компенсаторных реакций), что может привести к гипогликемической коме. Следует избегать употребления алкоголя и приема препаратов, содержащих алкоголь.
Комбинации, применение которых требует осторожности. При одновременном применении с одним из нижеприведенных препаратов в некоторых случаях может возникнуть гипогликемия из-за усиления гипогликемического эффекта: другие сахароснижающие препараты (инсулины, акарбоза, бигуаниды (например метформин), тиазолидиндионы, ингибиторы дипептидилпептидазы-4, агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1), блокаторы β-адренорецепторов, флуконазол, ингибиторы АПФ (каптоприл, эналаприл), антагонисты Н2-рецепторов, ингибиторы МАО, сульфаниламиды, кларитромицин и НПВП.
Препараты, одновременное назначение с которыми может повысить риск возникновения гипергликемии
Не рекомендуется одновременное применение. Даназол оказывает диабетогенное действие. Если невозможно избежать применения этого активного вещества, пациента следует предупредить о необходимости и важности самостоятельного контроля уровня глюкозы в моче и в крови. Может возникнуть необходимость в коррекции дозы противодиабетических средств во время и после лечения даназолом.
Комбинации, требующие осторожности. Хлорпромазин (нейролептик) при применении в высоких дозах (>100 мг/сут) повышает уровень глюкозы в крови (вследствие уменьшения высвобождения инсулина). Пациента следует предупредить о необходимости и важности контроля уровня глюкозы в крови. Может возникнуть необходимость в коррекции дозы антидиабетического активного вещества во время и после лечения нейролептиками.
ГКС (для системного и местного применения: внутрисуставные, накожные и ректальные препараты) и тетракозактид повышают уровень глюкозы в крови с возможным развитием кетоацидоза (снижают толерантность к углеводам). Пациента следует предупредить о необходимости и важности контроля уровня глюкозы в крови, особенно в начале лечения. Может возникнуть необходимость в коррекции дозы противодиабетических средств во время и после лечения ГКС.
Ритодрин, сальбутамол, тербуталин (в/в) повышают уровень глюкозы в крови путем β2-агонистического эффекта. Следует предупредить о необходимости контроля за уровнем глюкозы в крови. Если необходимо, пациента следует перевести на инсулин.
Препараты зверобоя (Hypericum perforatum) снижают концентрацию гликлазида. Следует отметить важность контроля уровня глюкозы в крови.
Комбинации, которые следует принимать во внимание. Антикоагулянты (например варфарин и др.). При одновременном применении с антикоагулянтами препараты сульфонилмочевины могут усиливать антикоагулянтное действие последних. В случае необходимости дозу антикоагулянтов можно откорригировать.
Передозировка
передозировка препаратов сульфонилмочевины может вызвать гипогликемию.
Симптомы умеренной гипогликемии (без потери сознания и без неврологических симптомов) необходимо корригировать употреблением углеводов (сахара), коррекцией дозы сахароснижающего препарата и/или диеты. Тщательное наблюдение за пациентом следует продолжать, пока врач не будет уверен, что пациент в безопасности.
Тяжелая гипогликемия с развитием комы, судорог или других неврологических расстройств требует неотложной медицинской помощи с немедленной госпитализацией.
При установлении диагноза гипогликемической комы или при подозрении на развитие комы пациенту необходимо быстро в/в ввести 50 мл концентрированного р-ра глюкозы (20–30%) с последующим постоянным введением менее концентрированного р-ра глюкозы (10%) с частотой, которая будет поддерживать уровень глюкозы в крови более 1 г/л. Необходимо обеспечить постоянное наблюдение за пациентом. В зависимости от состояния больного врач принимает решение о дальнейшем мониторинге.
Гликлазид имеет высокий уровень связывания с белками плазмы крови, поэтому применение диализа неэффективно.
Условия хранения
не требует специальных условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.