гипогликемия. Этот препарат следует назначать только тем пациентам, которые имеют возможность регулярно питаться (включая завтрак). Важно регулярно употреблять углеводы, поскольку повышение риска гипогликемии возникает в случаях, когда пища принимается поздно, в неадекватном количестве или если это пища с низким содержанием углеводов. Возникновение гипогликемии более вероятно при низкокалорийном питании, длительной или тяжелой физической нагрузке, употреблении алкоголя или применении комбинации противодиабетических препаратов.

При приеме препаратов сульфонилмочевины может возникать гипогликемия (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Иногда гипогликемия может быть тяжелой и продолжительной. В таком случае может потребоваться госпитализация и назначение глюкозы на несколько дней.

Для снижения риска возникновения эпизодов гипогликемии необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности пациентов, давать им четкие объяснения и тщательно подбирать дозу.

Факторы, повышающие риск возникновения гипогликемии:

— пациент отказывается или не может выполнять рекомендации врача (особенно это касается больных пожилого возраста);

— неудовлетворительное, нерегулярное питание, пропуски приема пищи, периоды голодания или изменения диеты;

— дисбаланс между физической нагрузкой и употреблением углеводов;

— почечная недостаточность;

— тяжелая печеночная недостаточность;

— передозировка препарата;

— определенные нарушения эндокринной системы: нарушение функции щитовидной железы, гипопитуитаризм и недостаточность надпочечников;

— одновременный прием алкоголя или применение определенных лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Почечная и печеночная недостаточность. Фармакокинетика и/или фармакодинамика гликлазида может изменяться у пациентов с печеночной и тяжелой почечной недостаточностью. Эпизоды гипогликемии у таких больных могут быть длительными, поэтому требуют соответствующего лечения.

Информация для пациента. Пациента и членов его семьи необходимо проинформировать о факторах риска и условиях, обусловливающих возникновение гипогликемии, симптомах гипогликемии (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) и способах их устранения.

Пациент должен быть проинформирован о важности соблюдения рекомендаций врача относительно диеты, регулярного выполнения физических упражнений и регулярного мониторинга уровня глюкозы в крови.

Ухудшение контроля гликемии. У пациентов, получающих сахароснижающие препараты, ухудшение контроля гликемии может быть вызвано: препаратами зверобоя (Hypericum perforatum) или любым сопутствующим лечением, которое может повлиять на метаболизм гликлазида, инфекцией, лихорадкой, травмой или хирургическим вмешательством. В некоторых случаях может потребоваться назначение инсулина.

Гипогликемическая эффективность любого перорального сахароснижающего средства, в том числе гликлазида, может со временем меняться. Это может быть следствием прогрессирования заболевания или снижения ответа на лечение. Данный феномен известен как вторичная недостаточность, которая отличается от первичной в случае неэффективности препаратов с самого начала лечения. Перед тем как делать вывод относительно развития вторичной недостаточности у пациента, необходимо проверить корректность назначенной дозы и соблюдение им диеты.

Лабораторные показатели. Для оценки контроля уровня глюкозы в крови рекомендуется определять уровень гликозилированного гемоглобина (или уровень глюкозы в крови натощак). Может также быть полезным самостоятельный контроль пациентами уровня глюкозы в крови.

У пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы применение препаратов сульфонилмочевины может вызвать гемолитическую анемию. Поскольку гликлазид относится к химическому классу препаратов сульфонилмочевины, следует быть осторожными и рассмотреть вопрос о назначении пациентам с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы альтернативной терапии препаратами, не содержащими сульфонилмочевину.

Вспомогательные вещества. Этот препарат содержит лактозу. Таблетка с модифицированным высвобождением Гликлазид-Тева 30 мг содержит 54 мг лактозы (в виде моногидрата), а Гликлазид-Тева 60 мг — 108 мг лактозы (в виде моногидрата). Пациентам с редкими наследственными нарушениями переносимости галактозы, синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа не следует назначать этот препарат.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Пероральные сахароснижающие препараты (включая Гликлазид-Тева) не следует применять во время беременности. Опыт применения гликлазида во время беременности ограничен (менее 300 случаев применения у беременных), также существуют ограниченные данные о применении других препаратов сульфонилмочевины. Исследования на животных показали, что гликлазид не оказывает тератогенного действия.

Желательно избегать приема гликлазида во время беременности. Для лечения сахарного диабета в период беременности препаратом первого выбора является инсулин.

Контроль уровня глюкозы должен быть достигнут еще до планирования беременности для снижения риска возникновения аномалий, связанных с неконтролируемым сахарным диабетом. При планировании или сразу после установления беременности необходимо перевести женщину с пероральных сахароснижающих препаратов на инсулин.

Кормление грудью. Отсутствуют данные о проникновении гликлазида или его метаболитов в грудное молоко. Гликлазид-Тева противопоказан во время кормления грудью из-за возможности возникновения неонатальной гипогликемии. Нельзя исключить риск для новорожденных и младенцев.

Фертильность. В доклинических исследованиях влияния на фертильность или репродуктивную способность самок и самцов крыс установлено не было.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Гликлазид-Тева может оказывать незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с другими автоматизированными системами. Пациентам следует знать симптомы гипогликемии, уметь их распознавать и в случае их возникновения быть осторожными во время управления автомобилем или работы с механизмами, особенно в начале лечения.

Дети. Безопасность и эффективность препарата у детей и подростков (в возрасте до 18 лет) не установлены. Не рекомендуется назначать Гликлазид-Тева детям из-за отсутствия данных относительно применения препарата у этой категории пациентов.