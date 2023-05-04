у пациентов с почечной недостаточностью перед началом инфузии необходимо проверить диурез и уровень калия в плазме крови, поскольку лекарственное средство может приводить к развитию гиперкалиемии.

Ангио-Бетаргин следует применять с осторожностью при нарушении функции эндокринных желез.

Это лекарственное средство может стимулировать секрецию инсулина и гормона роста.

При появлении сухости во рту необходимо проверить уровень глюкозы в крови.

С осторожностью следует применять при нарушении обмена электролитов, заболеваниях почек. Если на фоне приема этого лекарственного средства увеличивается выраженность симптомов астении, лечение необходимо отменить.

Препарат с осторожностью применяют у пациентов со стенокардией.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат проникает через плаценту, поэтому в период беременности его можно применять только в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Данные о применении препарата в период кормления грудью отсутствуют.

Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время управления транспортными средствами или работы с другими механизмами следует соблюдать осторожность, поскольку препарат может вызвать головокружение.