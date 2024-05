Фармакодинамика. Алпростадил, активное вещество препарата Вазапростан, является вазодилататором. Он усиливает кровоток путем дилатации артериол и прекапиллярных сфинктеров. Препарат улучшает микроциркуляцию и реологические свойства крови. После в/в применения у здоровых добровольцев или у пациентов отмечают повышение эластичности эритроцитов и угнетение их агрегации ex vivo. Алпростадил эффективно подавляет активацию тромбоцитов in vitro. Этот эффект распространяется также на параметры изменения формы, агрегации, секреции веществ, которые содержатся в гранулах, и высвобождение тромбоксана — вещества, которое способствует агрегации. Препарат приводит к уменьшению образования артериальных тромбов.

Применение препарата стимулирует фибринолиз и повышение определенных показателей эндогенного фибринолиза (плазминогена, плазмина, активности активатора тканевого плазминогена).

Фармакокинетика. Комплекс, состоящий из алпростадила и альфадекса, при приготовлении р-ра для инфузий диссоциирует на отдельные компоненты. Итак, фармакокинетика не зависит от присутствия комплекса в лиофилизате. После в/в применения алпростадила в дозе 60 мкг/2 ч средняя C max в плазме крови у здоровых добровольцев на 5,2 пкг/мл превышает среднюю C max в фазе плацебо (2,4 пкг/мл). T ½ во время альфа-фазы составляет приблизительно 0,2 мин, а во время бета-фазы — приблизительно 8 мин. Таким образом, стационарная концентрация достигается вскоре после начала инфузии. Алпростадил метаболизируется в основном в легких — 80–90% во время первого прохождения. Первичные метаболиты — 15-кето-ПГЕ1, ПГЕ0 (13,14-дигидро-ПГЕ1) и 15-кето- ПГЕ0 (13,14-дигидро-15-кето-ПГЕ1), которые, в свою очередь, подвергаются дальнейшему распаду, в частности путем бета-окисления и омега-окисления. Метаболиты выводятся с мочой (88%) и калом (12%). Полное выведение осуществляется за 72 ч. Алпростадил на 93% связывается с макромолекулярными компонентами плазмы крови. В экспериментах на животных установлено, что T ½ альфадекса составляет приблизительно 7 мин; он выводится с мочой в неизмененном виде.