Вазапростан 20 мкг предназначен для в/в применения. Р-р необходимо готовить непосредственно перед инфузией. Р-р, приготовленный >12 ч тому назад, вводить нельзя.

Ампула не требует дальнейшего надпиливания: место надлома находится под синей точкой.

Содержимое ампулы — сухой белый порошок, который образует твердый слой толщиной 3 мм на дне ампулы. На этом слое возможны небольшие трещины и крошки. При повреждении ампулы обычно сухое вещество становится влажным и клейким и очень теряет в объеме. В таком случае препарат применять нельзя.

Сухое вещество растворяется сразу же после добавления 0,9% р-ра натрия хлорида. Сначала р-р может оказаться немного мутным, что объясняется образованием воздушных пузырьков. Спустя короткое время р-р становится прозрачным.

У пациентов группы риска терапию препаратом следует проводить с осторожностью. Лицам, предрасположенным к сердечной недостаточности по возрасту, и пациентам с ИБС следует находиться под наблюдением в стационаре во время и на протяжении 1 дня после прекращения лечения препаратом. С осторожностью назначают препарат при артериальной гипотензии. Для предотвращения возникновения симптомов гипергидратации инфузионные объемы не должны превышать 50–100 мл/сут (введение с помощью устройства для инфузий). Необходим постоянный мониторинг параметров сердечно-сосудистой системы пациента: АД и ЧСС, контроль массы тела и баланса жидкости, центрального венозного давления или эхоКГ.

Такое же наблюдение необходимо для пациентов с периферическими отеками или почечной дисфункцией (уровень креатинина в сыворотке крови >1,5 мг/дл).

Препарат с осторожностью назначают пациентам, находящимся на гемодиализе (лечение проводят в последиализный период), лицам с сахарным диабетом І типа, особенно при выраженном поражении сосудов. Влияние высоких температур, влажности и света может вызвать отщепление OH-группы в 11-й позиции и привести к образованию простагландина А1.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не применять препарат в период беременности. При необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.

Дети. Не применяют у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Как и все лекарственные средства, действующие на сердечно-сосудистую систему, препарат может отрицательно влиять на способность к управлению транспортными средствами и работу с механизмами, особенно в начале лечения, при повышении дозы, прекращении приема препарата, употреблении алкоголя.