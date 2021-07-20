Вазапростан® (Vazaprostan) (3171) - инструкция по применению ATC-классификация
Вазапростан инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Алпростадил, активное вещество препарата Вазапростан, является вазодилататором. Он усиливает кровоток путем дилатации артериол и прекапиллярных сфинктеров. Препарат улучшает микроциркуляцию и реологические свойства крови. После в/в применения у здоровых добровольцев или у пациентов отмечают повышение эластичности эритроцитов и угнетение их агрегации ex vivo. Алпростадил эффективно подавляет активацию тромбоцитов in vitro. Этот эффект распространяется также на параметры изменения формы, агрегации, секреции веществ, которые содержатся в гранулах, и высвобождение тромбоксана — вещества, которое способствует агрегации. Препарат приводит к уменьшению образования артериальных тромбов.
Применение препарата стимулирует фибринолиз и повышение определенных показателей эндогенного фибринолиза (плазминогена, плазмина, активности активатора тканевого плазминогена).
Фармакокинетика. Комплекс, состоящий из алпростадила и альфадекса, при приготовлении р-ра для инфузий диссоциирует на отдельные компоненты. Итак, фармакокинетика не зависит от присутствия комплекса в лиофилизате. После в/в применения алпростадила в дозе 60 мкг/2 ч средняя Cmax в плазме крови у здоровых добровольцев на 5,2 пкг/мл превышает среднюю Cmax в фазе плацебо (2,4 пкг/мл). T½ во время альфа-фазы составляет приблизительно 0,2 мин, а во время бета-фазы — приблизительно 8 мин. Таким образом, стационарная концентрация достигается вскоре после начала инфузии. Алпростадил метаболизируется в основном в легких — 80–90% во время первого прохождения. Первичные метаболиты — 15-кето-ПГЕ1, ПГЕ0 (13,14-дигидро-ПГЕ1) и 15-кето- ПГЕ0 (13,14-дигидро-15-кето-ПГЕ1), которые, в свою очередь, подвергаются дальнейшему распаду, в частности путем бета-окисления и омега-окисления. Метаболиты выводятся с мочой (88%) и калом (12%). Полное выведение осуществляется за 72 ч. Алпростадил на 93% связывается с макромолекулярными компонентами плазмы крови. В экспериментах на животных установлено, что T½ альфадекса составляет приблизительно 7 мин; он выводится с мочой в неизмененном виде.
Показания Вазапростан
лечение у взрослых при хронических облитерирующих заболеваниях артерий III и IV стадии (по классификации Фонтейна).
Применение Вазапростан
в/а инфузия. Содержимое 1 ампулы (20 мкг алпростадила) растворяют в 50 мл 0,9% р-ра натрия хлорида. В/а терапию проводят по нижеследующей схеме дозирования.
Объем полученного р-ра, который соответствует содержимому половины ампулы препарата (25 мл р-ра содержат 10 мкг алпростадила), вводить в/а на протяжении 60–120 мин с помощью устройства для инфузий. При удовлетворительной переносимости дозу можно повысить до 1 ампулы (20 мкг алпростадила), особенно при наличии некроза. Обычно проводят 1 инфузию в сутки.
Если в/а инфузия проводится через введенный катетер, то в зависимости от переносимости препарата и тяжести заболевания рекомендуют дозу 0,1–0,6 нг/кг массы тела в 1 мин; инфузия с применением устройства для инфузий длится 12 ч (соответствует содержимому ¼–½ ампулы препарата).
После 3-недельного курса лечения решают вопрос о целесообразности дальнейшего применения препарата. В случае отсутствия у пациента терапевтического эффекта лечение следует прекратить. Курс лечения не должен превышать 4 нед.
В/в инфузия. В/в терапию осуществляют по нижеследующей схеме дозирования.
Содержимое 1 ампулы (20 мкг алпростадила) препарата растворить в 50–250 мл 0,9% р-ра натрия хлорида и полученный р-р вводить в/в на протяжении 2 ч. Эта доза применяется 2 раза в сутки. Альтернативно: 1 раз в сутки в/в инфузия на протяжении 3 ч 3 ампул (60 мкг алпростадила), которые растворяют в 50–250 мл 0,9% р-ра натрия хлорида.
У пациентов с нарушением функции почек (почечная недостаточность при значениях креатинина >1,5 мг/дл) в/в применение препарата начинают с 1 ампулы 2 раза в сутки (по 20 мкг алпростадила 2 раза в сутки), каждая инфузия длится 2 ч. В зависимости от общей клинической картины дозу можно повысить до вышеприведенной обычной дозы (40–60 мкг алпростадила в сутки) на протяжении 2–3 дней. Для пациентов с почечной недостаточностью и пациентов группы риска относительно нарушения функции сердца объем инфузии следует ограничить 50–100 мл/сут и обязательно применять устройства для инфузий.
Противопоказания
гиперчувствительность к алпростадилу или другим компонентам препарата;
декомпенсированная сердечная недостаточность;
аритмии различной этиологии;
выраженная недостаточность или аортальный или митральный стеноз;
неконтролируемые коронарные заболевания сердца;
ИБС;
недавно перенесенный инфаркт миокарда (на протяжении последних 6 мес);
отек или инфильтрация легких (по результатам клинического или рентгенологического исследования);
тяжелая ХОБЛ;
отек легких в анамнезе у больных с сердечной недостаточностью;
веноокклюзионное заболевание легких;
печеночная дисфункция (повышенный уровень трансаминаз или гамма-глутамилтрансферазы);
заболевание печени в анамнезе;
угроза кровотечения (пациенты с острыми желудочно-кишечными язвами, политравмы);
период беременности и кормления грудью;
детский возраст.
Побочные эффекты
при оценке побочных явлений за основу взяты следующие критерии частоты:
очень часто: >10%;
часто: >1 до <10%;
иногда: >0,1 до <1%;
редко: >0,01 до <0,1%;
очень редко: <0,01%, в том числе единичные случаи.
Изменения в месте введения: очень часто — боль, эритема или отеки конечности при в/а применении; часто — гиперемия в месте введения и по ходу вены. После снижения дозы или прекращения инфузии эти побочные явления, обусловленные особенностями препарата или введения, исчезают.
Независимо от места введения могут наблюдаться следующие симптомы.
Неврологические нарушения: часто — головная боль, нарушения чувствительности конечности, на которой проводилась манипуляция; иногда — спутанность сознания; редко — церебральные судороги.
Желудочно-кишечные нарушения: иногда — нарушение работы ЖКТ, в том числе диарея, тошнота, рвота.
Кардиальные нарушения: часто — внезапное покраснение лица, шеи, лихорадка; иногда — снижение АД, тахикардия, стенокардия; редко — аритмия, острый отек легких или тяжелая сердечная недостаточность.
Со стороны гепатобилиарной системы: иногда — повышение уровня печеночных ферментов (трансаминаз).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: редко — лейкопения, лейкоцитоз, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: иногда — аллергические реакции (сыпь на коже, ощущение отека); очень редко — развитие анафилаксии/анафилактического шока.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: иногда — боль в суставах; очень редко — обратимый гиперостоз длинных трубчатых костей после применения препарата >4 нед.
Общие нарушения: иногда — повышение температуры тела, повышенная потливость, озноб, лихорадка, изменения показателя С-реактивного белка. После завершения лечения происходит быстрая нормализация.
Особые указания
Вазапростан 20 мкг предназначен для в/в применения. Р-р необходимо готовить непосредственно перед инфузией. Р-р, приготовленный >12 ч тому назад, вводить нельзя.
Ампула не требует дальнейшего надпиливания: место надлома находится под синей точкой.
Содержимое ампулы — сухой белый порошок, который образует твердый слой толщиной 3 мм на дне ампулы. На этом слое возможны небольшие трещины и крошки. При повреждении ампулы обычно сухое вещество становится влажным и клейким и очень теряет в объеме. В таком случае препарат применять нельзя.
Сухое вещество растворяется сразу же после добавления 0,9% р-ра натрия хлорида. Сначала р-р может оказаться немного мутным, что объясняется образованием воздушных пузырьков. Спустя короткое время р-р становится прозрачным.
У пациентов группы риска терапию препаратом следует проводить с осторожностью. Лицам, предрасположенным к сердечной недостаточности по возрасту, и пациентам с ИБС следует находиться под наблюдением в стационаре во время и на протяжении 1 дня после прекращения лечения препаратом. С осторожностью назначают препарат при артериальной гипотензии. Для предотвращения возникновения симптомов гипергидратации инфузионные объемы не должны превышать 50–100 мл/сут (введение с помощью устройства для инфузий). Необходим постоянный мониторинг параметров сердечно-сосудистой системы пациента: АД и ЧСС, контроль массы тела и баланса жидкости, центрального венозного давления или эхоКГ.
Такое же наблюдение необходимо для пациентов с периферическими отеками или почечной дисфункцией (уровень креатинина в сыворотке крови >1,5 мг/дл).
Препарат с осторожностью назначают пациентам, находящимся на гемодиализе (лечение проводят в последиализный период), лицам с сахарным диабетом І типа, особенно при выраженном поражении сосудов. Влияние высоких температур, влажности и света может вызвать отщепление OH-группы в 11-й позиции и привести к образованию простагландина А1.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не применять препарат в период беременности. При необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.
Дети. Не применяют у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Как и все лекарственные средства, действующие на сердечно-сосудистую систему, препарат может отрицательно влиять на способность к управлению транспортными средствами и работу с механизмами, особенно в начале лечения, при повышении дозы, прекращении приема препарата, употреблении алкоголя.
Взаимодействия
при лечении препаратом может усиливаться эффект гипотензивных препаратов, вазодилататоров, а также антиангинальных препаратов. При одновременном применении этих препаратов с алпростадилом необходим тщательный контроль состояния сердечно-сосудистой системы.
Симпатомиметики, эпинефрин, норэпинефрин снижают вазодилатирующее действие препарата. Одновременное применение препарата и антитромботических средств (антикоагулянтов, ингибиторов агрегации тромбоцитов, тромболитических средств) может увеличить склонность к кровотечениям.
Одновременное применение с цефамандолом, цефаперазоном, цефатетаном снижает эффективность препарата Вазапростан.
Несовместимость неизвестна.
Передозировка
передозировка препарата может привести к снижению АД и рефлекторной тахикардии вследствие эффекта вазодилатации. Другие возможные симптомы: вазовагусные реакции, бледность, повышенное потовыделение, тошнота, рвота, ишемия миокарда, сердечная недостаточность. Возможны местные реакции: боль, припухлость и покраснение конечности, в которую проводится инфузия, проявления гиперчувствительности.
Лечение симптоматическое. Специфического антидота нет. В случаях передозировки (выраженная боль, снижение АД) следует снизить дозу препарата; при необходимости инфузию прекратить. При снижении АД неотложной мерой является поднятие кверху нижних конечностей пациента, который лежит на спине; можно применять симпатомиметики.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.