АЛПРОСТАДИЛ (ALPROSTADILUM)

у взрослых при заболеваниях периферических артерий применяют по интермиттирующей многонедельной схеме. Рекомендуемая доза — от 50 до 200 мкг 1 раз в сутки или от 50 до 100 мкг 2 раза в сутки при более тяжелых состояниях. Вводят в/в капельно в течение 2 ч в 100–500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы. Курс лечения — 14 дней, при достижении терапевтического эффекта лечение продолжают еще 7–14 дней, общая продолжительность курса лечения не должна превышать 4 нед. Если терапевтический эффект в течение 2 нед лечения не достигнут, алпростадил отменяют.

Новорожденным вводят в/в капельно или через пупочную артерию с начальной скоростью 0,01—0,05 мкг/кг/мин; после достижения терапевтического эффекта проводят поддерживающее лечение в минимальной эффективной дозе (обычно 0,01–0,02 мкг/кг/мин). При необходимости начальную дозу можно повысить до 0,1 мкг/кг/мин.

Дозу для внутрикавернозного введения подбирают для каждого больного индивидуально путем осторожного титрования под наблюдением врача. При нарушении эрекции нейрогенного генеза рекомендуемая начальная доза составляет 1,25 мкг. При каждом последующем введении дозу препарата можно повысить вдвое, но не более чем на 5 мкг, до достижения минимальной эффективной дозы, вызывающей достаточную эрекцию длительностью не более 60 мин.

При нарушениях эрекции сосудистой, психогенной или смешанной этиологии начальная доза составляет 2,5 мкг. При каждом последующем введении дозу повышают вдвое, но не более чем на 5–10 мкг до достижения минимальной эффективной дозы. Если определенная доза не вызывает эффекта, то следующая, более высокая доза, может быть введена через 1 ч. При наличии эффекта интервал между введением доз должен составлять не менее 1 сут. Как правило, доза не должна превышать 60 мкг. Кратность инъекций составляет не более 1 раза в сутки и 3 раз в неделю.

При использовании алпростадила в качестве диагностического средства рекомендуют применять однократную дозу, которая вызывает эрекцию.