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Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов
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ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE
Таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
от
130,30
грн
в 356 аптеках
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SWISS ENERGY by DR.FREI АКТИВ
Таблетки шипучие №20
Kendy
от
284,66
грн
в 2 аптеках
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Производитель
INNOPHARMA
Kendy
Цены в
Киев
от
130,30
грн
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Характеристики
Производитель
INNOPHARMA
Форма выпуска
Таблетки шипучие
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов
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