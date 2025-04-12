Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов

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ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE
Таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
от 130,30 грн
в 356 аптеках
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SWISS ENERGY by DR.FREI АКТИВ
SWISS ENERGY by DR.FREI АКТИВ
Таблетки шипучие №20
Kendy
от 284,66 грн
в 2 аптеках
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Цены в Киев
от 130,30 грн
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Характеристики
Производитель
INNOPHARMA
Форма выпуска
Таблетки шипучие
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки