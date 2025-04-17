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Актив (Aktyv)

Актив (Aktyv)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 36 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
175,05 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
170,05
Экономия при брони: -5,10 грн
164,95 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
168,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
132,24 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
175,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
132,24 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
168,21 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
132,24 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
210,34
Экономия при брони: -7,57 грн
202,77 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
168,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
211,47
Экономия при брони: -9,41 грн
202,06 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
184,95 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
168,21 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
168,21 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
168,21 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
178,11 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
177,21 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
168,21 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
213,71
Экономия при брони: -23,89 грн
189,82 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
156,51 грн
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