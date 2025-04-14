Харьков (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
202,82
Экономия при брони: -49,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
208,98
Экономия при брони: -13,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
205,07
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
208,80
Экономия при брони: -32,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
208,99
Экономия при брони: -32,29 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
209,72
Экономия при брони: -15,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
209,33
Экономия при брони: -42,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
203,19
Экономия при брони: -26,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
209,98
Экономия при брони: -15,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
204,47
Экономия при брони: -9,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
209,26
Экономия при брони: -14,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
206,21
Экономия при брони: -11,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ NOVEL ACTIVE таблетки шипучие №20
INNOPHARMA
205,53
Экономия при брони: -45,20 грн