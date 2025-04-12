Зеленый чай экстракт (Green tea extract)
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Инструкция указана для ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Зеленый чай экстракт инструкция по применению
Инструкция указана для ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Показания к применению
Дополнительный источник аскорбиновой кислоты и природных полифенолов. Способствует регуляции жирового и углеводного обмена, укреплению стенок кровеносных сосудов и снижению проницаемости капилляров, повышению умственной и физической работоспособности, обладает антиоксидантными свойствами.
Состав
Экстракт зеленого чая — 31,25 мг, аскорбиновая кислота — 12,5 мг, вспомогательные компоненты.
Способ применения
Взрослым по 1 таблетке три раза в день во время еды, запивая водой. Курс приема — один месяц. В дальнейшем курс можно повторить после 10–14 дневного перерыва.
Противопоказания
Чувствительность к компонентам, беременность, женщинам в период лактации, дети до 14 лет.
Форма выпуска
Таблетки 250 мг № 50 и № 80.
Срок годности
24 месяца.
Характеристики
Производитель
Красота и Здоровье
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
500 мг
Количество штук в упаковке
60 шт.