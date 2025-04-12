Диетические добавки общеукрепляющего действия

Зеленый чай экстракт (Green tea extract)

3 препаратаНайти все в аптеках
Сортировка: По популярности
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР
Капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
от 238,00 грн
в 47 аптеках
Найти в аптеках
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ"
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ"
Таблетки 0.25 г №80
от 75,62 грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ"
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ"
Таблетки 0.25 г №50
Фармаком
Нет в наличии
Цены в Киев
от 238,00 грн
Найти все в аптеках
Инструкция указана для ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60

Зеленый чай экстракт инструкция по применению

Инструкция указана для ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60

Показания к применению

Дополнительный источник аскорбиновой кислоты и природных полифенолов. Способствует регуляции жирового и углеводного обмена, укреплению стенок кровеносных сосудов и снижению проницаемости капилляров, повышению умственной и физической работоспособности, обладает антиоксидантными свойствами.

Состав

Экстракт зеленого чая — 31,25 мг, аскорбиновая кислота — 12,5 мг, вспомогательные компоненты.

Способ применения

Взрослым по 1 таблетке три раза в день во время еды, запивая водой. Курс приема — один месяц. В дальнейшем курс можно повторить после 10–14 дневного перерыва.

Противопоказания

Чувствительность к компонентам, беременность, женщинам в период лактации, дети до 14 лет.

Форма выпуска

Таблетки 250 мг № 50 и № 80.

Срок годности

24 месяца.

Характеристики
Производитель
Красота и Здоровье
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
500 мг
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки