Зеленый чай экстракт (Green tea extract)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
262,00
Экономия при брони: -19,00 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
49.0 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
Аптека оптовых цен
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
49.1 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Полтавская, 83
106.2 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ" таблетки 0.25 г №80
78,55
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
262,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
262,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
275,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, просп. Металлургов, 14
128.4 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
129.6 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
262,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
262,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
262,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
262,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
157.9 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
Аптека оптовых цен
Глобино, ул. Виноградная, 11
163.9 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
165.2 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
Біла ромашка
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
165.4 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
279,97
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека 9-1-1
Черкассы, ул. Смелянская, 45
196.1 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
196.1 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье