Зеленый чай экстракт (Green tea extract)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
280,00
Экономия при брони: -8,40 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
279,97
Экономия при брони: -8,40 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
280,00
Экономия при брони: -8,40 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
293,94
Экономия при брони: -8,82 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
293,94
Экономия при брони: -8,82 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
Біла ромашка
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
279,97
Экономия при брони: -8,40 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Филатова Академика, 7
3.9 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
280,00
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
293,95
Экономия при брони: -8,82 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
4.9 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
279,97
Экономия при брони: -8,40 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Берестейский, 47
5.4 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
279,97
Экономия при брони: -8,40 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
6.0 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
293,94
Экономия при брони: -8,82 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Инженерная, 1
6.3 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
279,97
Экономия при брони: -8,40 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Воскресенский, 36
6.4 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
279,97
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
Біла ромашка
Киев, просп. Оболонский, 19
7.1 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
293,94
Экономия при брони: -8,82 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Березнева, 12-А
7.3 км
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЭКСТРАКТ ОСОКОР капсулы 500 мг №60
Красота и Здоровье
279,97
Экономия при брони: -8,40 грн