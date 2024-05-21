Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системыГипертофитол плюс (Gipertofitol plus) Гипертофитол плюс (Gipertofitol plus) (305017) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 44,33 грн Без рецепта 20 шт от 44,33 грн В наличии в 51 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ЗАО "Лектравы" Форма выпуска Фиточай Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 6.1. Диетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системы