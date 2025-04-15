Гипертофитол плюс (Gipertofitol plus)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,40
Экономия при брони: -23,70 грн
Пульс
Львов, ул. Замарстыновская, 122
2.6 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Медведецкого, 29
2.9 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Пасечная, 70
4.2 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
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Аптека оптовых цен
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
15.9 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
27.6 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
38.0 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
41.5 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
42.2 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
45.4 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Золочев, ул. Шашкевича, 2
63.6 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Шептицкий, ул. Сокальская, 6
63.9 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
64.0 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
64.5 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
53,93
Экономия при брони: -0,42 грн
Аптека оптовых цен
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
64.7 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 21
65.6 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Стрый, ул. Зеленая, 21
65.7 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"