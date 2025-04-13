Гипертофитол плюс (Gipertofitol plus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
99,18
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,03
Экономия при брони: -5,57 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
3.2 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"