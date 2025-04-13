Киев
Гипертофитол плюс (Gipertofitol plus)

Гипертофитол плюс (Gipertofitol plus)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 131 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
77,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
79,32 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
79,32 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
77,51 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
77,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,29 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,58 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
99,18
Экономия при брони: -2,98 грн
96,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
45,79 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
75,07 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,28 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
45,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,03
Экономия при брони: -5,57 грн
88,46 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
3.2 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,23 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,81 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
ГИПЕРТОФИТОЛ ПЛЮС фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
77,12 грн
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