Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаДетоксмаг (Detoxmag) Детоксмаг (Detoxmag) (304582) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 55,80 грн Без рецепта 1 шт от 55,80 грн В наличии в 35 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Экобиз Объем 100 мл Диетические добавки 14.2. Диетические добавки, способствующие детоксикации организма