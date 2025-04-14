Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
100,80
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
5.9 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
100,80
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
104,10
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
10.7 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
104,10
Экономия при брони: -3,50 грн
В городах рядом
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
112.2 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
100,80
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
148.0 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
100,80
Экономия при брони: -0,20 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
230.0 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
87,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
254.5 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
91,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Подорожник
Умань, ул. Европейская, 60-Б
255.3 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
102,10
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
91,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
259.8 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
87,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
284.6 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
87,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Покров, ул. Центральная, 44/19
290.1 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
87,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
305.2 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
87,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
305.5 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
87,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
305.9 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
87,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
342.4 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
104,00
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Володарка, ул. Армейская, 3-Б
342.6 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
104,60
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
91,00
Экономия при брони: -1,00 грн