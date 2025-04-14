Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
6.7 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
102,80
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
102,80
Экономия при брони: -2,10 грн
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
4.7 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Пивденное, ул. Центральная, 59/44
17.1 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Васищево, ул. Орешкова, 57-Б
19.2 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гоголя, 26
129.7 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
102,80
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
133.2 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Марко Вовчок, 2
141.5 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
102,10
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 40
143.3 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
102,10
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 28
184.0 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
104,10
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
187.9 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
91,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 31
191.9 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
100,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
193.0 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
100,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
193.8 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
91,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 32-Г
202.5 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
104,10
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74-А
223.8 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
102,80
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Семеновка, ул. Независимости, 52-А
224.5 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Глобино, ул. Виноградная, 11
224.7 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
249.0 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл №1
Экобиз
87,00
Экономия при брони: -4,00 грн