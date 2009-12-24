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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАлко-сорб (Alco-sorb)

Алко-сорб (Alco-sorb) (303536) - инструкция по применению Диетические добавки

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Алко-сорб (Alco-sorb)
Цена в городе Киев
от 134,81 грн
Без рецепта
12 шт от 134,81 грн 3 шт от 110,60 грн 12 шт от 173,59 грн 4 шт Нет в наличии
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В наличии в 145 аптеках
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Форма выпуска
Порошок
Количество штук в упаковке
12 шт.
Диетические добавки
14.2. Диетические добавки, способствующие детоксикации организма