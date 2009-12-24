Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАлко-сорб (Alco-sorb) Алко-сорб (Alco-sorb) (303536) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 134,81 грн Без рецепта 12 шт от 134,81 грн 3 шт от 110,60 грн 12 шт от 173,59 грн 4 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 145 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Орисил-Фарм Форма выпуска Порошок Количество штук в упаковке 12 шт. Диетические добавки 14.2. Диетические добавки, способствующие детоксикации организма