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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАЛКО-СОРБЦены в аптеках

АЛКО-СОРБ порошок флакон 9 г, №3 - Днепр (Днепропетровск) (764534) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: флакон (2)
241,20
Экономия: -48,00 грн
193,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
277,00
Экономия: -83,80 грн
193,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
272,70
Экономия: -79,50 грн
193,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), флакон (1)
241,20
Экономия: -48,00 грн
193,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
268,40
Экономия: -75,20 грн
193,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (1)
249,80
Экономия: -56,60 грн
193,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
249,80
Экономия: -56,60 грн
193,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (1)
277,00
Экономия: -86,60 грн
190,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (1)
285,60
Экономия: -92,40 грн
193,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (1)
311,50
Экономия: -121,10 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
277,00
Экономия: -86,60 грн
190,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
264,10
Экономия: -70,90 грн
193,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 98
Всего: флакон (1)
277,00
Экономия: -83,80 грн
193,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (2)
236,90
Экономия: -43,70 грн
193,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
277,00
Экономия: -83,80 грн
193,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (2)
152,41 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
Всего: упаковка (1)
311,50
Экономия: -121,10 грн
190,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 6
Всего: упаковка (1)
241,20
Экономия: -48,00 грн
193,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Всего: упаковка (1)
153,92 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: флакон (2)
249,80
Экономия: -56,60 грн
193,20 грн