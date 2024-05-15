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АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 7.5 г, №12 - Днепр (Днепропетровск) (137294) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: порошок (5)
273,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, просп. Мира, 13/5
Всего: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: порошок (5)
198,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: порошок (4)
211,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: порошок (8)
200,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
Всего: упаковка (1)
273,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: порошок (11)
198,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 77
Всего: упаковка (1)
211,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: порошок (6)
198,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: порошок (9)
180,14
Экономия: -6,55 грн
173,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: порошок (10)
191,82
Экономия: -6,97 грн
184,85 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
250,07
Экономия: -33,74 грн
216,33 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
317,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (2)
266,35
Экономия: -35,94 грн
230,41 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
332,64
Экономия: -44,88 грн
287,76 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: порошок (5)
210,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 27
Всего: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
Всего: упаковка (1)
304,00 грн