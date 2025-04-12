Зиман (Ziman)
Зиман инструкция по применению
Состав
Каждая капсула содержит MBP комплекс — 950 мг, состоящий из ZMA порошка — 450 мг, включая магний — 83,52 мг, цинк — 5,58 мг, витамин В6 — 1,935 мг, L-карнитина L-тартрата — 146,8 мг (эквивалентно 100 мг L-карнитина), никотинамида — 20 мг, селен-метионинового комплекса с обеспечением селена 70 мкг, витамина В1 — 1,50 мг, витамина В2 — 1,70 мг , биотина — 0,15 мг.
Характеристика
может быть рекомендовано врачом для употребления в рационах диетического питания мужчин как дополнительный источник L-карнитина, витаминов группы В, цинка, магния, селена с целью общего укрепления организма.
Рекомендации по употреблению
взрослым по 2–3 капсулы во время еды вечером или по рекомендации врача.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Срок употребления — до 4 нед; в дальнейшем возможность и сроки употребления согласовывать с врачом.
Предостережение при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов.
Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения любых болезней, не должен использоваться в качестве заменителя сбалансированного питания.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
в прохладном сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при температуре не выше 25 °С.