взрослым по 2–3 капсулы во время еды вечером или по рекомендации врача.

Перед употреблением рекомендуется консультация врача.

Срок употребления — до 4 нед; в дальнейшем возможность и сроки употребления согласовывать с врачом.

Предостережение при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов.

Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения любых болезней, не должен использоваться в качестве заменителя сбалансированного питания.

Не является лекарственным средством.