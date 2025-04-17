Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
713,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
780,30
Экономия при брони: -51,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
713,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
895,04
Экономия при брони: -139,76 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
713,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
887,06
Экономия при брони: -120,41 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
713,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
871,69
Экономия при брони: -116,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
519,86
Экономия при брони: -33,42 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
878,57
Экономия при брони: -122,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
893,69
Экономия при брони: -138,41 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
713,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
713,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
713,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
774,70
Экономия при брони: -45,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Зиман капсулы №30
MEGA LIFESCIENCES
866,40
Экономия при брони: -154,01 грн