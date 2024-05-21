Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБальзам для ресниц Минокс макслаш (Balsam for eyelashes Minox) Бальзам для ресниц Минокс макслаш (Balsam for eyelashes Minox) (296367) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 562,00 грн Без рецепта 1 шт от 562,00 грн В наличии в 1 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Минокс Текнолоджи Трейдинг Объем 3 мл Косметические средства 06 Косметические средства для здоровья