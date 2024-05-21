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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБальзам для ресниц Минокс макслаш (Balsam for eyelashes Minox)

Бальзам для ресниц Минокс макслаш (Balsam for eyelashes Minox) (296367) - инструкция по применению Косметические средства

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Бальзам для ресниц Минокс макслаш (Balsam for eyelashes Minox)
Цена в городе Киев
от 562,00 грн
Без рецепта
1 шт от 562,00 грн
В наличии в 1 аптеке
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Производитель
Объем
3 мл
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья