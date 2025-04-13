Бальзам для ресниц Минокс макслаш (Balsam for eyelashes Minox)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
934,00
Экономия при брони: -45,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Булаховского Академика, 26-Б
13.3 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
929,00
Экономия при брони: -40,20 грн
В городах рядом
Подорожник
Хотов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
14.3 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
932,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
14.5 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
932,70
Экономия при брони: -43,90 грн
Подорожник
Гребенка, ул. Магистральная, 102
141.0 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
928,80
Экономия при брони: -38,80 грн
Аптека бам
Ровно, ул. Бандеры Степана, 49
301.4 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
932,70
Экономия при брони: -43,90 грн
Аптека бам
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
301.6 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
932,70
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 28
353.2 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
928,80
Экономия при брони: -38,40 грн
Аптека бам
Луцк, просп. Возрождения, 2
364.4 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
932,70
Экономия при брони: -24,60 грн
Подорожник
Луцк, просп. Победы, 12
367.1 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
932,70
Экономия при брони: -24,60 грн
Подорожник
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 13
411.3 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
929,00
Экономия при брони: -40,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
446.0 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
935,10
Экономия при брони: -44,70 грн
Пульс
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
466.1 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
Пульс
Львов, ул. Довженко Александра, 1
466.7 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
468.6 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
470.4 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
Пульс
Львов, ул. Субботовская, 2-А
471.9 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
Ощад аптека
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
478.8 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
928,80
Экономия при брони: -1,40 грн
Пульс
Трускавец, ул. Шевченко Тараса, 23
519.1 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
Пульс
Буск, пл. Звытяги, 1-А
424.2 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг