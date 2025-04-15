Бальзам для ресниц Минокс макслаш (Balsam for eyelashes Minox)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
Пульс
Львов, ул. Субботовская, 2-А
3.7 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
Пульс
Львов, ул. Довженко Александра, 1
5.3 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
Пульс
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
В городах рядом
Ощад аптека
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
15.9 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
928,80
Экономия при брони: -2,10 грн
Пульс
Трускавец, ул. Шевченко Тараса, 23
72.2 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
Аптека бам
Луцк, просп. Возрождения, 2
139.8 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
932,70
Экономия при брони: -44,60 грн
Аптека бам
Ровно, ул. Бандеры Степана, 49
181.6 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
932,70
Экономия при брони: -44,60 грн
Подорожник
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 13
224.7 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
929,00
Экономия при брони: -40,90 грн
Подорожник
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
453.9 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
932,70
Экономия при брони: -44,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Булаховского Академика, 26-Б
455.6 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
929,00
Экономия при брони: -40,90 грн
Подорожник
Хотов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
463.3 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
932,70
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
469.5 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
926,80
Экономия при брони: -38,70 грн
Подорожник
Гребенка, ул. Магистральная, 102
602.6 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
928,80
Экономия при брони: -40,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
623.5 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
935,10
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека бам
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
754.8 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
932,70
Экономия при брони: -44,60 грн
Подорожник
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 28
779.1 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг
928,80
Экономия при брони: -40,70 грн
Пульс
Буск, пл. Звытяги, 1-А
44.6 км
Бальзам для роста ресниц "Minox MaxLash" 3 мл №1
Минокс Текнолоджи Трейдинг