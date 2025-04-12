Надропарин (Nadroparin)
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Надропарин-Фармекс
Раствор для инъекций 2850 анти-ха ме шприц 0.3 мл контурная ячейковая упаковка, пачка №10Здоровье Группа компаний
Надропарин-Фармекс
Раствор для инъекций 5700 анти-ха ме шприц 0.6 мл контурная ячейковая упаковка, пачка №10Здоровье Группа компаний
Надропарин-Фармекс
Раствор для инъекций 3800 анти-ха ме шприц 0.4 мл контурная ячейковая упаковка, пачка №10Здоровье Группа компаний
Характеристики
Производитель
Здоровье Группа компаний
Форма выпуска
Раствор для инъекций
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
2850 анти-Ха МЕ
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/15411/01/01 от 16.06.2021
Международное название