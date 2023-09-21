вводят п/к в подкожную жировую клетчатку живота. Для профилактики тромбоэмболии в дозе 0,3 мл вводят 1 раз в сутки в течение всего периода риска (не менее 7 дней); первое введение назначают за 2–4 ч до начала операции.

В ортопедической хирургии вводят 1 раз в сутки ежедневно в зависимости от массы тела в следующих дозах: пациентам с массой тела до 50 кг в предоперационный период и в течение 3 дней после операции — 0,2 мл, в послеоперационный период (начиная с 4-го дня) — 0,3 мл; больным с массой тела 51–70 кг соответственно 0,3 и 0,4 мл; 71–95 кг — 0,4 и 0,6 мл.