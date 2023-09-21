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Активные вещества — “Н”НАДРОПАРИН КАЛЬЦИЙ (NADROPARINUM CALCICUM)

НАДРОПАРИН КАЛЬЦИЙ (NADROPARINUM CALCICUM) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Фраксипарин® раствор для инъекций, 3800 ме анти-ха, шприц, 0.4 мл, № 10; Aspen Pharma Trading
Фраксипарин® Раствор для инъекций, 3800 ме анти-ха, шприц, 0.4 мл, № 10 Aspen Pharma Trading
В 87 аптеках
от 725,90 грн
Цены в аптеках
Фраксипарин® раствор для инъекций, 2850 ме анти-ха, шприц, 0.3 мл, № 10; Aspen Pharma Trading
Фраксипарин® Раствор для инъекций, 2850 ме анти-ха, шприц, 0.3 мл, № 10 Aspen Pharma Trading
В 54 аптеках
от 1074,40 грн
Цены в аптеках
Фраксипарин® раствор для инъекций, 5700 ме анти-ха, шприц, 0.6 мл, № 10; Aspen Pharma Trading
Фраксипарин® Раствор для инъекций, 5700 ме анти-ха, шприц, 0.6 мл, № 10 Aspen Pharma Trading
В 52 аптеках
от 879,82 грн
Цены в аптеках
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций, 2850 анти-ха ме, шприц, 0.3 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Здоровье Группа компаний
Надропарин-Фармекс Раствор для инъекций, 2850 анти-ха ме, шприц, 0.3 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Здоровье Группа компаний
В 1 аптеке
от 762,00 грн
Цены в аптеках
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций, 3800 анти-ха ме, шприц, 0.4 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Здоровье Группа компаний
Надропарин-Фармекс Раствор для инъекций, 3800 анти-ха ме, шприц, 0.4 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Здоровье Группа компаний
Нет в наличии
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций, 5700 анти-ха ме, шприц, 0.6 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Здоровье Группа компаний
Надропарин-Фармекс Раствор для инъекций, 5700 анти-ха ме, шприц, 0.6 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Здоровье Группа компаний
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций.

низкомолекулярный гепарин, полученный из стандартного гепарина методом деполимеризации в специальных условиях. Обладает выраженной активностью в отношении фактора Xa. В отличие от нефракционированного стандартного гепарина, надропарин кальций обладает выраженной анти-Ха-активностью и незначительной анти-IIа-активностью. Обладает антитромботическим эффектом, оказывает быстрое и продолжительное действие.

профилактика тромбоэмболии, прежде всего в ортопедической и хирургической практике, лечение тромбоза при наличии сформировавшихся венозных тромбов.

вводят п/к в подкожную жировую клетчатку живота. Для профилактики тромбоэмболии в дозе 0,3 мл вводят 1 раз в сутки в течение всего периода риска (не менее 7 дней); первое введение назначают за 2–4 ч до начала операции.
В ортопедической хирургии вводят 1 раз в сутки ежедневно в зависимости от массы тела в следующих дозах: пациентам с массой тела до 50 кг в предоперационный период и в течение 3 дней после операции — 0,2 мл, в послеоперационный период (начиная с 4-го дня) — 0,3 мл; больным с массой тела 51–70 кг соответственно 0,3 и 0,4 мл; 71–95 кг — 0,4 и 0,6 мл.

повышенная чувствительность к надропарину, острый бактериальный эндокардит, тромбоцитопения у лиц с положительным тестом агрегации in vitro в присутствии надропарина кальция, кровотечение или склонность к геморрагиям (за исключением коагулопатии потребления), органические заболевания с потенциальной возможностью развития кровотечения, геморрагический инсульт.

геморрагии, возможны тромбоцитопения, аллергические реакции, гематома, некроз кожи в месте введения.

при появлении некроза кожи в месте инъекции необходимо прекратить применение надропарина кальция. В течение всего периода лечения рекомендуется регулярно определять количество тромбоцитов. Необходимо соблюдать особую осторожность при назначении больным с почечной и печеночной недостаточностью, язвой желудка в анамнезе.

надропарин кальций может потенцировать действие НПВП, антиагрегантов, антикоагулянтов непрямого действия, декстрана.

проявляется повышенной кровоточивостью. Показано медленное в/в введение протамина сульфата или гидрохлорида (0,6 мл протамина нейтрализует около 0,1 мл надропарина кальция).