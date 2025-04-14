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Надропарин (Nadroparin)
Надропарин (Nadroparin)
Харьков
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Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
257.0 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
265.6 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
266.5 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 15.04 после 20:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
280.8 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 15.04 после 20:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
280.9 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 15.04 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
281.8 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
281.9 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
282.2 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
282.2 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
282.3 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
282.3 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
282.5 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
282.6 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 56
284.9 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ичня, ул. Свято-Преображенская, 1-А
289.7 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Борзна, ул. Независимости, 3
303.7 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 11
313.2 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сосница, ул. Черниговская, 15/2
313.8 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Яготин, ул. Вокзальная, 6-А
318.3 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Згуровка, ул. Украинская, 5-Б
323.2 км
Надропарин-Фармекс раствор для инъекций 2850 анти-Ха МЕ шприц 0.3 мл №10
Здоровье Группа компаний
724,20
грн
Забрать 15.04 после 20:00
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