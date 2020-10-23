внезапное прекращение лечения Дифенином у пациентов с эпилепсией может спровоцировать развитие синдрома отмены.

У пациентов с эпилепсией при необходимости резкой отмены препарата (например при развитии аллергических реакций или реакций повышенной чувствительности) необходимо применять противосудорожные средства, не относящиеся к производным гидантоина.

При острой алкогольной интоксикации концентрация фенитоина в плазме крови может повышаться, при хроническом алкоголизме — снижаться.

При недостаточной эффективности препарата рекомендуется назначать другой противоэпилептический препарат.

Существуют сообщения о возможности возникновения суицидального поведения или идей у некоторых пациентов, которые лечились противоэпилептическими препаратами. Поэтому нельзя исключать возникновение таких случаев и при применении Дифенина, что требует соответствующего мониторинга со стороны врачей и близких пациента по поводу возможных признаков или склонности пациента к суицидальному поведению.

При появлении или обострении депрессии также необходим мониторинг состояния пациента со стороны врачей и близких; близкие или члены семьи пациентов, больных СПИДом, должны быть проинформированы о повышении риска суицидального поведения или мыслей у больных СПИДом, поэтому при появлении необычных изменений в настроении или поведении следует немедленно обратиться к врачу.

Повышенный уровень фенитоина, который поддерживается в плазме крови, может вызывать состояния, характеризующиеся делирием, психозом или энцефалопатией или редко — необратимой дисфункцией мозжечка. Соответственно, при первых признаках острой токсичности рекомендуется определение уровня фенитоина в крови. Необходимо снижение дозы при избыточном уровне препарата в крови, если симптомы не исчезают, рекомендуется прекращение терапии препаратом.

Препараты зверобоя не следует применять во время приема Дифенина, поскольку существует риск снижения концентрации фенитоина в плазме крови и эффективности препарата.

Сообщалось о случаях гипергликемии, вызванных задержкой препаратом выделения инсулина. Фенитоин также может повышать уровень глюкозы у больных сахарным диабетом.

Фенитоин метаболизируется преимущественно в печени, поэтому для пациентов с нарушениями ее функции или лиц пожилого возраста может понадобиться снижение дозы препарата, чтобы предупредить кумуляцию и токсичность.

Зарегистрированы случаи острой гепатотоксичности, острой печеночной недостаточности, желтухи, гепатомегалии, повышения уровня трансаминаз крови, лейкоцитоза и эозинофилии; в случае развития острой печеночной недостаточности следует немедленно прекратить применение лекарственного средства и повторно его не назначать.

Синдром гиперчувствительности к противоэпилептическим препаратам — реакция, которая редко может возникнуть во время терапии противосудорожными препаратами. Синдром может быть потенциально летальным и характеризоваться лихорадкой, сыпью, лимфаденопатией и другими реакциями, часто со стороны печени. Механизм синдрома неизвестен. Интервал между первым приемом препарата и возникновением симптомов — обычно 2–3 нед, поступали сообщения о возникновении синдрома после 3 и более месяцев приема противосудорожных препаратов. В группу риска входят пациенты негроидной расы, больные с данным синдромом в семейном анамнезе и пациенты с угнетенной иммунной системой. При диагностированном синдроме необходимо прекратить прием препарата и обеспечить необходимую поддерживающую терапию.

Фенитоин может вызывать редкие серьезные кожные побочные реакции, такие как эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Реакции могут возникать бессимптомно, но пациенты должны быть предупреждены относительно симптомов сыпи, пузырей, лихорадки или других признаков гиперчувствительности, таких как зуд, и срочно информировать врача при их возникновении.

В случае возникновения тяжелых кожных побочных реакций следует прекратить применение лекарственного средства и назначить пациенту альтернативное лечение. Если у пациента появилась сыпь, необходимо оценить его состояние относительно возникновения DRESS-синдрома. Известно, что наличие у пациентов HLA-B*1502 повышает риск развития синдрома Стивенса — Джонсона и токсического эпидермального некролиза.

Фенитоин и другие антиконвульсанты вследствие индукции фермента P450 могут влиять на минеральный обмен костной ткани, опосредованно воздействуя на метаболизм витамина D 3 . При длительном применении (более 10 лет) это может приводить к дефициту витамина D 3 и повышенному риску остеомаляции, переломов, остеопороза у пациентов, которые принимают препарат постоянно. В период лечения, особенно продолжительного, рекомендуется УФ-облучение, а также диета, удовлетворяющая потребность организма в витамине D 3 .

Поступали отдельные сообщения, связывающие прием фенитоина с обострением порфирии, поэтому необходима осторожность у пациентов с данным заболеванием в анамнезе.

Сообщалось о гематопоэтических осложнениях, иногда с летальным исходом, которые включали тромбоцитопению, лейкопению, гранулоцитопению, агранулоцитоз, панцитопению с/без угнетения костного мозга, лимфоаденопатию.

Фенитоин неэффективен при малых припадках (petit mal).

Не назначать пациентам с судорогами, связанными с гипогликемией или другими метаболическими нарушениями.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности препарат необходимо назначать только по жизненным показаниям, когда польза лечения для матери превышает риск для плода.

Препарат проникает в грудное молоко в концентрациях, достаточных, чтобы вызвать побочные эффекты у грудного ребенка, поэтому его применение у кормящей матери не рекомендовано.

Дети. Препарат в данной лекарственной форме назначают детям в возрасте от 5 лет при эпилепсии.

Детям (особенно в период роста) рекомендуется назначать Дифенин в сочетании с витаминами D и К, поскольку возможно развитие остеопатий типа рахита, гипокальциемии, нарушений свертывания крови.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В период лечения отмечается задержка скорости психомоторных реакций. Лицам, деятельность которых требует повышенного внимания и скорости психомоторных реакций, необходимо соблюдать осторожность при применении препарата.