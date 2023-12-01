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Активные вещества — “Ф”ФЕНИТОИН (PHENYTOINUM)

ФЕНИТОИН (PHENYTOINUM) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Дифенин® таблетки, 117 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60; Киевский витаминный завод
Дифенин® Таблетки, 117 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60 Киевский витаминный завод
В 261 аптеке
от 108,59 грн
Цены в аптеках
Дифенин® таблетки, 117 мг, блистер, № 10; Киевский витаминный завод
Дифенин® Таблетки, 117 мг, блистер, № 10 Киевский витаминный завод
В 3 аптеках
от 20,78 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки.
ФЕНИТОИН (PHENYTOINUM)
CAS №: 57-41-0 C15H12N2O2
USPDDN: 5,5-дифенилгидантоин.
RTECS: 5,5-дифенил-2,4-имидазолидиндион.
Форма выпуска: таблетки.

фенитоин — противосудорожное, антиаритмическое средство. Ограничивает поступление ионов натрия через мембраны вставочных нейронов полисинаптических путей, снижая ритмическую активность нейронов и иррадиацию возбуждения из эпилептогенного (эктопического) очага.

эпилепсия, судорожные припадки, желудочковая экстрасистолия.

внутрь после еды по 0,1–0,3 г 1–3 раза в сутки.

печеночно-почечная недостаточность, застойная сердечная недостаточность, кахексия.

головокружение, возбуждение, тремор, атаксия, лихорадка, затруднение дыхания, тошнота, рвота, лимфаденопатия, гиперплазия десен, кожный зуд.