ФЕНИТОИН (PHENYTOINUM) Действующее вещество
Форма выпуска: таблетки.
CAS №: 57-41-0 C15H12N2O2
USPDDN: 5,5-дифенилгидантоин.
RTECS: 5,5-дифенил-2,4-имидазолидиндион.
RTECS: 5,5-дифенил-2,4-имидазолидиндион.
Форма выпуска: таблетки.
фенитоин — противосудорожное, антиаритмическое средство. Ограничивает поступление ионов натрия через мембраны вставочных нейронов полисинаптических путей, снижая ритмическую активность нейронов и иррадиацию возбуждения из эпилептогенного (эктопического) очага.
эпилепсия, судорожные припадки, желудочковая экстрасистолия.
внутрь после еды по 0,1–0,3 г 1–3 раза в сутки.
печеночно-почечная недостаточность, застойная сердечная недостаточность, кахексия.
головокружение, возбуждение, тремор, атаксия, лихорадка, затруднение дыхания, тошнота, рвота, лимфаденопатия, гиперплазия десен, кожный зуд.