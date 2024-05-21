Биллариум (Billarium) (275681) - инструкция по применению Диетические добавки
Биллариум инструкция по применению
Характеристика
сухой стандартизированный экстракт листьев гинкго билоба (Ginkgo Biloba) содержит биологически активные вещества, способствующие улучшению микроциркуляции крови и повышению снабжения мозга и периферических тканей кислородом и глюкозой; нормализуют обмен веществ в клетках; препятствуют агрегации эритроцитов; способствуют ингибированию агрегации тромбоцитов, расширению мелких артерий, повышению тонуса вен и регуляции кровенаполнения сосудов.
Сухой стандартизированный экстракт травы центеллы азиатской (Centella asiatica) содержит биологически активные вещества, положительно влияющие на высшую нервную деятельность, оказывают успокаивающий эффект при нервных расстройствах и тревожных состояниях, уменьшают проявления симптомов депрессии. Способствуют нормализации повышенного АД и ЧСС, повышают уровень гемоглобина, укрепляют кровеносные сосуды, улучшают мозговое кровообращение и снабжение мозга кислородом, повышая тем самым умственные способности, ускоряют мышление, улучшают память и концентрацию внимания, усиливают процессы регенерации. При этом увеличивается синтез коллагена, который необходим для формирования соединительной ткани, так как центелла азиатская ускоряет восстановление повреждений кожи.
Рекомендации по употреблению
в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник флавоноидов (флавоновых гликозидов: кверцетина, кемпферола и изорамнетина), терпеновых лактонов (гинкголидов А, В, С и билобалидов), тритерпенового гликозида (азиатикозида) с целью общего укрепления и повышения эластичности стенок сосудов, улучшения реологических свойств крови.
Биологически активные вещества, входящие в состав диетической добавки Биллариум, способствуют:
- повышению снабжения кислородом и глюкозой мозга и периферических тканей и улучшению микроциркуляции крови;
- улучшению умственной деятельности (процессы мышления и запоминания, повышают способность к обучению);
- предотвращению возникновения нервного напряжения и усталости, нарушений концентрации внимания и дезориентации, сна;
- нормализации обмена веществ в клетках;
- препятствованию агрегации эритроцитов;
- ингибированию агрегации тромбоцитов, расширению мелких артерий, повышению тонуса вен и регуляции кровенаполнения сосудов;
- снижению АД;
- усилению процессов регенерации.
Способ употребления и рекомендованная суточная доза. Взрослым и детям в возрасте от 12 лет и старше — употреблять по 1–2 капсуле 2 раза в сутки во время приема пищи, капсулу проглатывать целиком, запивая небольшим количеством питьевой воды.
Не рекомендуется употреблять диетическую добавку как минимум за 3 ч до сна.
Курс употребления: не менее 3 мес. Первые признаки улучшения появляются через 1 мес после начала употребления. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Не является лекарственным средством.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к составляющим компонентам, беременность и период кормления грудью, острые заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем и органов пищеварения, сниженная свертываемость крови.
Особые указания
не рекомендуется одновременное употребление алкоголя. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке и недоступном для детей месте.