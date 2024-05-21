в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник флавоноидов (флавоновых гликозидов: кверцетина, кемпферола и изорамнетина), терпеновых лактонов (гинкголидов А, В, С и билобалидов), тритерпенового гликозида (азиатикозида) с целью общего укрепления и повышения эластичности стенок сосудов, улучшения реологических свойств крови.

Биологически активные вещества, входящие в состав диетической добавки Биллариум, способствуют:

повышению снабжения кислородом и глюкозой мозга и периферических тканей и улучшению микроциркуляции крови;

улучшению умственной деятельности (процессы мышления и запоминания, повышают способность к обучению);

предотвращению возникновения нервного напряжения и усталости, нарушений концентрации внимания и дезориентации, сна;

нормализации обмена веществ в клетках;

препятствованию агрегации эритроцитов;

ингибированию агрегации тромбоцитов, расширению мелких артерий, повышению тонуса вен и регуляции кровенаполнения сосудов;

снижению АД;

усилению процессов регенерации.

Способ употребления и рекомендованная суточная доза. Взрослым и детям в возрасте от 12 лет и старше — употреблять по 1–2 капсуле 2 раза в сутки во время приема пищи, капсулу проглатывать целиком, запивая небольшим количеством питьевой воды.

Не рекомендуется употреблять диетическую добавку как минимум за 3 ч до сна.

Курс употребления: не менее 3 мес. Первые признаки улучшения появляются через 1 мес после начала употребления. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.

Не является лекарственным средством.