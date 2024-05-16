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Биллариум капсулы, №30 - Киев (464250) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
500,99
Экономия: -100,18 грн
400,81 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
567,10
Экономия: -152,60 грн
414,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
567,10
Экономия: -152,60 грн
414,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
572,30
Экономия: -157,80 грн
414,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
403,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
567,10
Экономия: -152,60 грн
414,50 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (1)
441,34
Экономия: -16,05 грн
425,29 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 29 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
436,26
Экономия: -15,86 грн
420,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
441,34
Экономия: -16,05 грн
425,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
408,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (1)
387,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
389,26 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
596,70
Экономия: -144,89 грн
451,81 грн
Подорожник
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Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
472,99
Экономия: -72,18 грн
400,81 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
433,91 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (1)
444,77
Экономия: -16,17 грн
428,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
389,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 16
Всего: упаковка (1)
389,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 19
Всего: упаковка (2)
389,23 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
401,70
Экономия: -4,13 грн
397,57 грн