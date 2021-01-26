следует контролировать уровень аммиака у пациентов с прецирротической или цирротической стадией гипераммониемии, которые применяют таблетки адеметионина.

Поскольку недостаточность витамина В 12 и фолиевой кислоты (фолатов) может вызвать снижение концентрации адеметионина, пациентам группы риска (анемия, заболевание печени, беременность или возможность развития витаминной недостаточности вследствие других болезней или способа питания, такого как вегетарианство) необходимо регулярно проводить анализ крови для проверки уровня этих веществ в плазме крови. Если выявлена недостаточность, рекомендуется прием витамина В 12 и/или фолиевой кислоты (фолатов) до или во время применения адеметионина. В случае невозможности проведения указанных исследований пациентам группы риска рекомендуется применение витамина В 12 и/или фолиевой кислоты (фолатов) согласно инструкциям по применению этих лекарственных средств (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, Метаболизм).

Этот препарат не назначается для лечения депрессивных расстройств, но может применяться при терапии внутрипеченочного холестаза у пациентов с депрессивными расстройствами. Поэтому необходимо учитывать нижеприведенные предостережения в отношении больных, получающих терапию антидепрессантами.

Адеметионин не рекомендуется для применения у пациентов с биполярными психозами. Сообщалось о больных, у которых произошел переход от депрессии к гипомании или мании при лечении адеметионином.

Опубликовано одно сообщение о развитии серотонинового синдрома у пациента, который применял адеметионин на фоне приема кломипрамина. Хотя возможность взаимодействия допускается теоретически, следует с осторожностью применять адеметионин одновременно с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, трициклическими антидепрессантами (такими как кломипрамин), лекарствами и препаратами растительного происхождения, содержащими триптофан (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Пациенты с депрессией обычно находятся в группе риска совершения суицида или других серьезных поступков, поэтому требуют тщательного наблюдения и постоянной психиатрической помощи при лечении адеметионином с целью надлежащего выявления и лечения симптомов депрессии.

Поступали сообщения о появлении на короткий строк или усилении ощущения тревоги у пациентов, принимающих адеметионин. В большинстве случаев в прерывании терапии не было необходимости. Иногда ощущение тревоги исчезало после снижения дозы или прекращения терапии.

Влияние на иммунологический анализ гомоцистеина. Адеметионин влияет на иммунологический анализ гомоцистеина, результаты которого могут ошибочно указывать на повышенный уровень гомоцистеина в плазме крови у пациентов, принимающих адеметионин. Поэтому этим больным рекомендуется применять неиммунологические методы определения уровня гомоцистеина в плазме крови.

Почечная недостаточность. Существуют ограниченные клинические данные по применению адеметионина у пациентов с почечной недостаточностью. У этих пациентов адеметионин следует применять с осторожностью.

Печеночная недостаточность. Фармакокинетические характеристики не отличаются у здоровых добровольцев и пациентов с хроническим заболеванием печени.

Пациенты пожилого возраста. Клинические исследования адеметионина не включали достаточного количества пациентов в возрасте ≥65 лет, чтобы установить, существует ли разница в ответе на лечение по сравнению с молодыми больными.

На основе имеющегося клинического опыта не выявлено различий в реакциях на лечение у лиц пожилого возраста и молодыми пациентами.

В целом подбор дозы для пациентов пожилого возраста необходимо проводить осторожно, обычно начиная с самой низкой рекомендованной дозы, учитывая повышенную частоту снижения функции печени, почек или сердца, наличие сопутствующих патологических состояний и применение других лекарственных средств.

Применение в период беременности или кормления грудью. В ходе клинических исследований у женщин, которых лечили адеметионином в III триместр беременности, не наблюдали каких-либо побочных реакций. Адеметионин следует применять только в случае крайней необходимости в первые два триместра беременности.

В период кормления грудью адеметионин применяют только тогда, когда потенциальная польза от его приема превышает потенциальный риск для младенца.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. У некоторых пациентов при применении адеметионина может возникнуть головокружение. Пациентам следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами до тех пор, пока не будет полной уверенности, что терапия адеметионином не влияет на их способность выполнять указанные виды деятельности.

Дети. Безопасность и эффективность применения адеметионина у детей не установлены.