для пациентов, масса тела которых <47 кг или у которых возникают трудности при проглатывании капсул Гринтерол, необходимо применять препараты урсодезоксихолевой кислоты в другой лекарственной форме.

Для растворения холестериновых желчных камней

Примерно 10 мг урсодезоксихолевой кислоты/кг массы тела (табл. 1).

Таблица 1



Масса тела, кг Количество капсул ≤60 2 61–80 3 81–100 4 ≥100 5



Капсулы нужно проглатывать целиком, запивая водой, 1 раз в сутки вечером перед сном.

Капсулы необходимо принимать регулярно.

Время, необходимое для растворения желчных камней, обычно составляет 6–24 мес. Если уменьшение размеров желчного камня не наблюдается после 12 мес приема, лечение следует прекратить.

Успех лечения нужно контролировать каждые 6 мес с помощью ультразвукового или рентгеновского исследования. Дополнительно следует проверять, не произошла ли кальцификация камней со временем. Если это случилось, лечение следует прекратить.

Для лечения билиарного рефлюкс-гастрита

1 капсула 250 мг 1 раз в сутки с достаточным количеством жидкости вечером перед сном.

Обычно курс лечения составляет 10–14 дней. Продолжительность курса лечения зависит от состояния больного, поэтому врач должен принимать решение о продолжительности лечения в каждом случае индивидуально.

Для симптоматического лечения ПБЦ

Суточная доза зависит от массы тела и варьирует от 3 до 7 капсул (14±2 мг урсодезоксихолевой кислоты/кг массы тела).

В первые 3 мес лечения капсулы 250 мг нужно принимать в течение дня, распределив суточную дозу на 3 приема. При улучшении показателей функции печени дозу можно принимать 1 раз в сутки вечером.

Таблица 2



Масса тела, кг Суточная доза,

мг/кг массы тела Капсулы Первые 3 мес В дальнейшем Утро День Вечер Вечер (1 раз в сутки) 47–62 12–16 1 1 1 3 63–78 13–16 1 1 2 4 79–93 13–16 1 2 2 5 94–109 14–16 2 2 2 6 ≥110 2 2 3 7



Капсулы следует проглатывать целиком, запивая жидкостью. Необходимо соблюдать регулярность приема.

Время применения капсул 250 мг при ПБЦ может быть неограниченным.

У пациентов с ПБЦ редко в начале лечения возможно ухудшение клинических симптомов, например, может усилиться зуд. В таком случае лечение следует продолжать, принимая 1 капсулу 250 мг/сут, после чего постепенно повышать дозу (увеличивая каждую неделю суточную дозу на 1 капсулу) до достижения назначенного режима дозирования.

Применение у детей

Для детей с муковисцидозом в возрасте 6–18 лет доза составляет 20 мг/кг/сут и делится на 2‒3 приема с последующим повышением до 30 мг/кг/сут в случае необходимости.

Таблица 3



Масса тела, кг Суточная доза, мг/кг Гринтерол капсулы твердые по 250 мг Утро День Вечер 20–29 17–25 1 ‒ 1 30–39 19–25 1 1 1 40–49 20–25 1 1 2 50–59 21–25 1 2 2 60–69 22–25 2 2 2 70–79 22–25 2 2 3 80–89 22–25 2 3 3 90–99 23–25 3 3 3 100–109 23–25 3 3 4 ≥110 3 4 4