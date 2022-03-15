Гринтерол® (Grinterol) (275457) - инструкция по применению ATC-классификация
Гринтерол инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. В желчи человека найдено значительное количество урсодезоксихолевой кислоты.
После перорального приема она снижает насыщенность желчи ХС, подавляя его поглощение в кишечнике и снижая секрецию ХС в желчь. Возможно, благодаря дисперсии ХС и образованию жидких кристаллов происходит постепенное растворение желчных камней.
Согласно современным данным, эффект урсодезоксихолевой кислоты при заболеваниях печени и холестазе обусловлен относительной заменой липофильных, подобных детергентам токсичных желчных кислот гидрофильной цитопротекторной нетоксичной урсодезоксихолевой кислотой, улучшением секреторной способности гепатоцитов и иммунорегуляторными процессами.
Применение у детей
Муковисцидоз. Применение урсодезоксихолевой кислоты может уменьшить пролиферацию в желчных протоках, остановить прогрессирование гистологических изменений и даже устранить гепатобилиарные изменения при условии начала терапии на ранних стадиях муковисцидоза. Для большей эффективности лечение с применением урсодезоксихолевой кислоты должно быть начато сразу после уточнения диагноза муковисцидоза.
Фармакокинетика. При пероральном введении урсодезоксихолевая кислота быстро абсорбируется в тонкой и верхней подвздошной кишке путем пассивного транспорта, а в терминальном отделе подвздошной кишки — путем активного транспорта. Скорость абсорбции обычно составляет 60–80%. В печени желчная кислота подлежит почти полной конъюгации с аминокислотами глицином и таурином и после этого выводится с желчью. Клиренс первого прохождения через печень составляет до 60%.
В зависимости от суточной дозы и основного нарушения или состояния печени более гидрофильная урсодезоксихолевая кислота аккумулируется в желчи. В то же время наблюдается относительное уменьшение количества других более липофильных желчных кислот.
Под влиянием кишечных бактерий происходит частичная деградация до 7-кетолитохолевой и литохолевой кислот. Литохолевая кислота является гепатотоксической и вызывает повреждения паренхимы печени у некоторых видов животных. У человека поглощается лишь незначительное ее количество, которое в печени сульфатируется и таким образом детоксифицируется, прежде чем быть выведенным с желчью и, наконец, с калом.
Биологический T½ урсодезоксихолевой кислоты составляет 3,5–5,8 сут.
Показания Гринтерол
растворение рентгенонегативных холестериновых желчных камней размером не более 15 мм в диаметре у больных с функционирующим желчным пузырем, несмотря на присутствие в нем желчных камней.
Лечение билиарного рефлюкс-гастрита.
Симптоматическое лечение первичного билиарного цирроза (ПБЦ) при отсутствии декомпенсированного цирроза печени.
Лечение гепатобилиарных расстройств при муковисцидозе у детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Применение Гринтерол
для пациентов, масса тела которых <47 кг или у которых возникают трудности при проглатывании капсул Гринтерол, необходимо применять препараты урсодезоксихолевой кислоты в другой лекарственной форме.
Для растворения холестериновых желчных камней
Примерно 10 мг урсодезоксихолевой кислоты/кг массы тела (табл. 1).
Таблица 1
|Масса тела, кг
|Количество капсул
|≤60
|2
|61–80
|3
|81–100
|4
|≥100
|5
Капсулы нужно проглатывать целиком, запивая водой, 1 раз в сутки вечером перед сном.
Капсулы необходимо принимать регулярно.
Время, необходимое для растворения желчных камней, обычно составляет 6–24 мес. Если уменьшение размеров желчного камня не наблюдается после 12 мес приема, лечение следует прекратить.
Успех лечения нужно контролировать каждые 6 мес с помощью ультразвукового или рентгеновского исследования. Дополнительно следует проверять, не произошла ли кальцификация камней со временем. Если это случилось, лечение следует прекратить.
Для лечения билиарного рефлюкс-гастрита
1 капсула 250 мг 1 раз в сутки с достаточным количеством жидкости вечером перед сном.
Обычно курс лечения составляет 10–14 дней. Продолжительность курса лечения зависит от состояния больного, поэтому врач должен принимать решение о продолжительности лечения в каждом случае индивидуально.
Для симптоматического лечения ПБЦ
Суточная доза зависит от массы тела и варьирует от 3 до 7 капсул (14±2 мг урсодезоксихолевой кислоты/кг массы тела).
В первые 3 мес лечения капсулы 250 мг нужно принимать в течение дня, распределив суточную дозу на 3 приема. При улучшении показателей функции печени дозу можно принимать 1 раз в сутки вечером.
Таблица 2
|Масса тела, кг
|Суточная доза,
мг/кг массы тела
|Капсулы
|Первые 3 мес
|В дальнейшем
|Утро
|День
|Вечер
|Вечер (1 раз в сутки)
|47–62
|12–16
|1
|1
|1
|3
|63–78
|13–16
|1
|1
|2
|4
|79–93
|13–16
|1
|2
|2
|5
|94–109
|14–16
|2
|2
|2
|6
|≥110
|2
|2
|3
|7
Капсулы следует проглатывать целиком, запивая жидкостью. Необходимо соблюдать регулярность приема.
Время применения капсул 250 мг при ПБЦ может быть неограниченным.
У пациентов с ПБЦ редко в начале лечения возможно ухудшение клинических симптомов, например, может усилиться зуд. В таком случае лечение следует продолжать, принимая 1 капсулу 250 мг/сут, после чего постепенно повышать дозу (увеличивая каждую неделю суточную дозу на 1 капсулу) до достижения назначенного режима дозирования.
Применение у детей
Для детей с муковисцидозом в возрасте 6–18 лет доза составляет 20 мг/кг/сут и делится на 2‒3 приема с последующим повышением до 30 мг/кг/сут в случае необходимости.
Таблица 3
|Масса тела, кг
|Суточная доза, мг/кг
|Гринтерол капсулы твердые по 250 мг
|Утро
|День
|Вечер
|20–29
|17–25
|1
|‒
|1
|30–39
|19–25
|1
|1
|1
|40–49
|20–25
|1
|1
|2
|50–59
|21–25
|1
|2
|2
|60–69
|22–25
|2
|2
|2
|70–79
|22–25
|2
|2
|3
|80–89
|22–25
|2
|3
|3
|90–99
|23–25
|3
|3
|3
|100–109
|23–25
|3
|3
|4
|≥110
|3
|4
|4
Дети
Для растворения холестериновых желчных камней, лечения билиарного рефлюкс-гастрита и симптоматического лечения ПБЦ. Нет принципиальных возрастных ограничений для применения препарата Гринтерол у детей, но если масса тела ребенка <47 кг и/или ребенок испытывает трудности с проглатыванием капсул, рекомендуется применять препараты урсодезоксихолевой кислоты в другой лекарственной форме.
Для лечения гепатобилиарных расстройств при муковисцидозе. Применять у детей в возрасте 6–18 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому веществу, входящему в состав лекарственного средства. Острое воспаление желчного пузыря или желчных протоков. Непроходимость желчных протоков (закупорка общего желчного протока или протока пузыря). Частые эпизоды печеночных колик. Рентгеноконтрастные кальцифицированные камни желчного пузыря. Нарушение сократимости желчного пузыря. Неудачный результат портоэнтеростомии или отсутствие адекватного желчного оттока у детей с атрезией желчных путей.
Побочные эффекты
частота побочных реакций оценивается следующим образом: очень часто (>1/10); часто (>1/100–<1/10); нечасто (>1/1000–<1/100); редко (>1/10 000–<1/1000); очень редко (<1/10 000, включая отдельные случаи).
Со стороны пищеварительной системы. В клинических исследованиях были частыми сообщения о пастообразном стуле или диарее при продолжительном лечении урсодезоксихолевой кислотой. Очень редко при лечении первичного желчного цирроза отмечалась сильная абдоминальная боль с локализацией в правом подреберье.
Со стороны гепатобилиарной системы. Очень редко при лечении урсодезоксихолевой кислотой возможна кальцификация желчных камней. При лечении ПБЦ в поздних стадиях очень редко наблюдалась декомпенсация цирроза печени, которая частично регрессировала после прекращения лечения.
Реакции гиперчувствительности. Очень редко возможны аллергические реакции, включая сыпь, крапивницу.
Особые указания
прием капсул Гринтерол должен осуществляться под наблюдением врача.
В течение первых 3 мес лечения функциональные показатели работы печени (АсАТ, АлАТ и гамма-глутамилтрансферазу) следует контролировать каждые 4 нед, а в дальнейшем — 1 раз в 3 мес. Это позволяет определить наличие или отсутствие ответа на лечение у пациентов с ПБЦ, а также своевременно выявить нарушения функции печени, особенно у пациентов с ПБЦ в поздних стадиях.
Применение для растворения холестериновых желчных камней. Для того чтобы оценить прогресс в лечении, а также своевременно выявить любые признаки кальцификации камней, следует проводить визуализацию желчного пузыря (пероральная холецистография) с осмотром затемнений в положении пациента стоя и лежа на спине (под ультразвуковым контролем) через 6–10 мес после начала лечения.
Гринтерол не следует применять, если желчный пузырь невозможно визуализировать на рентгеновских снимках или в случае кальцификации камней, при нарушении сократительной функции желчного пузыря или частых печеночных коликах.
Женщины, принимающие Гринтерол для растворения желчных камней, должны использовать эффективный негормональный метод контрацепции, поскольку гормональные контрацептивы могут усиливать процесс образования камней в желчном пузыре.
Лечение пациентов с ПБЦ в поздней стадии. Крайне редко сообщалось о декомпенсации цирроза печени, которая частично может регрессировать после прекращения терапии.
У пациентов с ПБЦ очень редко возможно увеличение выраженности симптомов в начале лечения, например, может усиливаться зуд. В таких случаях дозу препарата Гринтерол нужно снизить до 1 капсулы 250 мг/сут, затем дозу следует постепенно повышать, как описано в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.
При появлении диареи следует снизить дозу; если диарея не прекращается, лечение следует прекратить.
Применение в период беременности и кормления грудью. Сообщалось об отсутствии влияния урсодезоксихолевой кислоты на фертильность у животных. Данных о влиянии на фертильность у человека нет.
Данных по применению урсодезоксихолевой кислоты у беременных недостаточно. Результаты исследований на животных свидетельствуют о наличии репродуктивной токсичности на ранних стадиях беременности. Гринтерол не следует применять во время беременности, за исключением случаев крайней необходимости. Женщины репродуктивного возраста могут принимать препарат только при условии, что они используют надежные средства контрацепции.
Рекомендуется использовать негормональные противозачаточные средства или пероральные контрацептивы с низким содержанием эстрогенов. Пациенткам, получающим Гринтерол для растворения камней в желчном пузыре, следует использовать эффективные негормональные средства контрацепции, поскольку гормональные пероральные контрацептивы могут усиливать камнеобразование в желчном пузыре. До начала лечения следует исключить возможность беременности.
По данным относительно нескольких зафиксированных случаев применения препарата в период кормления грудью, содержание урсодезоксихолевой кислоты в молоке было крайне низким, поэтому не следует ожидать развития каких-либо нежелательных явлений у детей, получающих такое молоко.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияния на способность управлять автомобилем и пользоваться механизмами не наблюдалось.
Взаимодействия
Гринтерол нельзя применять одновременно с холестирамином, холестиполом или антацидными препаратами, содержащими гидроокись алюминия и/или смектит, поскольку эти препараты связывают урсодезоксихолевую кислоту в кишечнике и таким образом препятствуют ее поглощению и снижают эффективность. Если применение препаратов, содержащих одно из названных веществ, необходимо, их нужно применять минимум за 2 ч до или через 2 ч после приема капсул Гринтерол.
Гринтерол может усилить поглощение циклоспорина из кишечника. У пациентов, принимающих циклоспорин, врач должен проверять концентрацию этого вещества в крови и при необходимости корректировать дозу циклоспорина.
В отдельных случаях Гринтерол может уменьшать поглощение ципрофлоксацина.
В клиническом исследовании у здоровых добровольцев сочетанное применение урсодезоксихолевой кислоты (500 мг/сут) и розувастатина (20 мг/сут) приводило к некоторому повышению концентрации розувастатина в плазме крови. Клиническая значимость этого взаимодействия, а также значимость касательно других статинов неизвестна.
Доказано, что урсодезоксихолевая кислота уменьшает Cmax в плазме крови и AUC антагониста кальция нитрендипина у здоровых добровольцев.
Рекомендуется тщательное наблюдение в случае сочетанного применения нифедипина и урсодезоксихолевой кислоты. Может потребоваться повышение дозы нифедипина.
Кроме того, сообщалось об ослаблении терапевтического действия дапсона.
Эти сведения, а также данные, полученные in vitro, позволяют предположить, что урсодезоксихолевая кислота может вызвать индукцию ферментов цитохрома P450 3A. Но в исследовании взаимодействия с будесонидом, являющегося субстратом цитохрома P450 3A, подобного эффекта не наблюдалось.
Эстрогенные гормоны, а также препараты для снижения концентрации ХС в крови могут усиливать секрецию ХС печенью и таким образом приводить к камнеобразованию в желчном пузыре, что является противоположным эффектом по отношению к действию урсодезоксихолевой кислоты, применяемой для их растворения.
Передозировка
в случаях передозировки возможна диарея. Другие симптомы передозировки маловероятны, поскольку поглощение урсодезоксихолевой кислоты уменьшается при повышении дозы и поэтому большая ее часть выводится с калом.
В случае появления диареи дозу нужно снизить; если диарея постоянная, лечение следует прекратить.
В специфических мероприятиях нет необходимости. Последствия диареи следует лечить симптоматически, с восстановлением баланса жидкости и электролитов.
Особые группы пациентов. Длительная терапия высокими дозами урсодезоксихолевой кислоты (28‒30 мг/кг/сут) у пациентов с первичным склерозирующим холангитом (применение по незарегистрированным показаниям) была связана с более высокой частотой серьезных нежелательных явлений.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °C.