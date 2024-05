процесс всасывания аскорбиновой кислоты может нарушаться при дискинезии кишечника, энтерите, ахилии, глистной инвазии, лямблиозе. Одновременное применение лекарственного средства со щелочным питьем уменьшает всасывание аскорбиновой кислоты, поэтому его не следует запивать щелочной минеральной водой.

Лекарственное средство необходимо с особой осторожностью назначать пациентам:

с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (аскорбиновая кислота в высоких дозах может спровоцировать гемолитическую анемию);

с нефролитиазом в анамнезе (риск гипероксалурии и осадка оксалатов в мочевом тракте после приема аскорбиновой кислоты в высоких дозах);

с нарушением метаболизма железа (гемосидероз, гемохроматоз, талассемия).

Поскольку аскорбиновая кислота повышает абсорбцию железа, ее применение в высокой дозе может быть опасно для пациентов с гемохроматозом, талассемией, полицитемией, лейкемией и сидеробластной анемией. Пациентам с высоким содержанием железа в организме следует применять препарат в минимальных дозах.

Необходимо с осторожностью применять препарат пациентам с заболеваниями почек в анамнезе. Аскорбиновая кислота усиливает выведение оксалатов с мочой и повышает риск формирования оксалатных камней. При мочекаменной болезни суточная доза аскорбиновой кислоты не должна превышать 1 г.

Не следует назначать лекарственное средство в высоких дозах пациентам с повышенной свертываемостью крови.

При применении в высоких дозах или при длительном применении препарата необходимо контролировать функцию почек и уровень АД в связи со стимулирующим влиянием аскорбиновой кислоты на образование кортикостероидных гормонов.

При длительном применении аскорбиновой кислоты в высоких дозах возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, что требует контроля за состоянием последней.

Следует с осторожностью применять аскорбиновую кислоту у пациентов с прогрессирующим онкологическим заболеванием, поскольку ее применение может осложнить течение болезни.

Длительное применение аскорбиновой кислоты в высокой дозе может ускорять ее ренальный клиренс, из-за чего после отмены лечения может возникнуть парадоксальная недостаточность аскорбиновой кислоты.

Не следует превышать рекомендуемую дозу.

Не следует применять одновременно с другими лекарственными средствами, содержащими аскорбиновую кислоту.

Поскольку аскорбиновая кислота оказывает легкое стимулирующее действие на ЦНС, Витамин C не рекомендуется применять в конце дня.

Аскорбиновая кислота как восстановитель может влиять на результаты лабораторных исследований (при определении содержания в крови глюкозы, билирубина, мочевой кислоты, креатинина, неорганических фосфатов, ЛДГ, активности трансаминаз). Может быть негативным результат исследования на наличие скрытой крови в кале.

1 таблетка жевательная лекарственного средства Витамин C содержит 1,7 ммоль (или 39 мг) натрия, поэтому пациентам, придерживающимся диеты с контролируемым содержанием натрия, следует с осторожностью применять этот препарат.

Лекарственное средство содержит аспартам (E951) — источник фенилаланина, который представляет опасность для больных фенилкетонурией. Витамин C содержит краситель тартразин (E102) или «желтый закат» FCF (E110), который может вызывать аллергические реакции.

При установленной непереносимости некоторых сахаров следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат. Витамин C содержит сорбит (E420), поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат в этой дозировке не предназначен для применения в период беременности или кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Нет ссылок на то, что препарат может оказать негативное влияние на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе со сложными механизмами при соблюдении рекомендованных правил применения.