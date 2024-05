фармакодинамика. Механизм действия. Афатиниб является мощным, селективным, необратимым блокатором протеинтирозинкиназы рецепторов семейства ErbB (рецепторы эпидермального фактора роста). Афатиниб ковалентно связывается и необратимо блокирует передачу сигналов от всех гомо- и гетеродимеров, образованных членами семейства ErbB (ErbB1 (EGFR), ErbB2 (HER2), ErbB3 и ErbB4).

Фармакодинамические эффекты . Аберрантная передача сигналов ErbB, которая активируется мутацией рецептора и/или амплификацией, и/или избыточной экспрессией лиганда рецептора, способствует развитию злокачественного фенотипа. Мутация EGFR определяет тот или иной молекулярный подтип рака легкого.

На доклинических моделях опухолей, которые создаются путем нарушений регуляции системы ErbB, афатиниб, применяемый как единственный препарат, эффективно блокирует передачу сигнала рецептором ErbB и приводит к ингибированию роста опухоли или к регрессу опухоли. В доклинических и клинических исследованиях особую чувствительность к лечению афатинибом выявили у опухолей немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) с частыми активирующими мутациями EGFR (Del 19, L858R) и менее распространенными мутациями EGFR в экзонах 18 (G719X) и 21 (L861Q). Ограниченную доклиническую и/или клиническую активность наблюдали относительно опухолей НМРЛ с инсерционной мутацией в экзоне 20.

Появление вторичной мутации T790M является основным механизмом приобретенной резистентности к афатинибу, а доза аллеля T790M коррелирует со степенью резистентности in vitro. Мутации Т790М выявляют примерно в 50% опухолей пациентов после прогрессирования заболевания при лечении афатинибом. В этих случаях EGFR-ингибиторы тирозинкиназы, ориентированные на Т790М, можно рассматривать как следующую линию лечения. В ходе доклинических исследований также предполагали другие потенциальные механизмы резистентности к афатинибу, амплификации гена МЕТ наблюдали клинически.

Клиническая эффективность и безопасность. Эффективность лекарственного средства относительно опухолей с отрицательным результатом теста на мутации EGFR не устанавливалась.

Дети. Гиотриф не исследовали в педиатрической практике по показаниям НМРЛ.

Фармакокинетика. Абсорбция. В случае перорального применения препарата Гиотриф C max афатиниба достигалась примерно через 2–5 ч после приема. Значение C max и AUC 0–∞ увеличивалось чуть более пропорционально в диапазоне доз 20–50 мг Гиотриф. Системная концентрация афатиниба снижалась на 50% (C max ) и 39% (AUC 0–∞ ) при одновременном приеме с пищей с высоким содержанием жира по сравнению с такими показателями при приеме натощак. На основе данных популяционной фармакокинетики, полученных в ходе клинических исследований с различными типами опухолей, наблюдалось среднее снижение на 26% значений AUC 0–∞ при приеме пищи в течение 3 ч до или через 1 ч после введения препарата Гиотриф. Итак, пищу не следует принимать в течение не менее 3 ч до и по крайней мере 1 ч после приема препарата.

Распределение. В опытах in vitro связывание афатиниба с белками плазмы крови составляет около 95%. Афатиниб связывается с белками и нековалентно (традиционное связывание белков), и ковалентно.

Биотрансформация. Метаболические реакции, катализируемые ферментами, оказывают незначительное влияние на афатиниб в опытах in vivo. Основными циркулирующими метаболитами афатиниба являются продукты ковалентной связи с белками.

Выведение. У человека афатиниб выводится прежде всего с калом. После приема р-ра для приема внутрь, содержащего 15 мг афатиниба, 85,4% дозы выявлено в кале и 4,3% — в моче. Неизмененный афатиниб составлял 88% величины выводимой дозы. Конечный Т ½ афатиниба составлял около 37 ч. Таким образом, равновесная концентрация афатиниба в плазме крови достигается в течение 8 дней после многократного применения афатиниба, приводя к 2,77-кратному (AUC 0–∞ ) и 2,11-кратному (C max ) накоплению вещества. У пациентов, лечившихся афатинибом более 6 мес, конечный T ½ составил 344 ч.

Особые группы пациентов . Почечная недостаточность. Менее 5% однократной дозы афатиниба выделяется почками. Выведение афатиниба у пациентов с почечной недостаточностью было сопоставимо с таковым у здоровых добровольцев, получавших 40 мг Гиотрифа однократно. У пациентов с умеренной почечной недостаточностью (n=8; eGFR 30–59 мл/мин/1,73 м2, согласно формуле модификации диеты при заболеваниях почек (МДЗП)) выведение составляло 101% (C max ) и 122% (AUC 0– tz ) по сравнению со здоровыми добровольцами. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (n=8; eGFR 15–29 мл/мин/1,73 м2, согласно МДЗП-формуле) выведение составляло 122% (C max ) и 150% (AUC 0– tz ) по сравнению со здоровыми добровольцами. На основе данных исследования и популяционной фармакокинетики данных, полученных в исследованиях с различными типами опухолей, было принято решение, что поиска начальной дозы для пациентов с легкой (eGFR 60–89 мл/мин/1,73 м2), умеренной (eGFR 30–59 мл/мин/1,73 м2) или тяжелой (eGFR 15–29 мл/мин/1,73 м2) почечной недостаточностью не требуется, но следует контролировать состояние пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (см. Анализ популяционной фармакокинетики в особых группах пациентов ниже и ПРИМЕНЕНИЕ). Гиотриф не исследовали у пациентов с eGFR <15 мл/мин/1,73 м2 или находящихся на диализе.

Печеночная недостаточность. У пациентов с легкой (класс А по Чайлду — Пью) или умеренной (класс В по Чайлду — Пью) печеночной недостаточностью была одинаковая концентрация по сравнению со здоровыми добровольцами после приема 50 мг препарата Гиотриф. Это согласуется с данными популяционной фармакокинетики, полученными в ходе клинических исследований с различными типами опухолей (см. Анализ популяционной фармакокинетики в особых группах пациентов). Нет необходимости в коррекции начальной дозы для пациентов с легкой и умеренной печеночной недостаточностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Фармакокинетику афатиниба не изучали у пациентов с тяжелой (класс С по Чайлду — Пью) печеночной недостаточностью (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Анализ популяционной фармакокинетики в особых группах пациентов. Анализ популяционной фармакокинетики проводили с участием 927 больных раком (764 — НМРЛ), получавших монотерапию препаратом Гиотриф. Какая-либо коррекция начальной дозы не считалась необходимой для любой из следующих групп.

Возраст. Значительного влияния возраста пациента на фармакинетику афатиниба не наблюдали (диапазон: 28–87 лет).

Масса тела. Концентрация препарата в плазме крови (AUCt,ss) была выше на 26% у пациента с массой тела 42 кг и ниже на 22% у пациента, масса тела которого 95 кг, по сравнению с соответствующим показателем у пациента с массой тела 62 кг (медианная масса тела пациентов в исследуемой группе).

Пол. У пациентов женского пола концентрация в плазме крови была на 15% выше (AUC t , ss , с поправкой на массу тела), чем у пациентов мужского пола.

Раса. Учитывая данные анализа популяционной фармакокинетики у пациентов монголоидной, европеоидной и негроидной рас, установлено, что расовая принадлежность не влияла на фармакокинетику афатиниба. Данные о пациентах негроидной расы ограничены.

Почечная недостаточность. Концентрация афатиниба умеренно повышалась со снижением клиренса креатинина (CrCl, расчитанного по формуле Кокрофта — Голта), то есть для пациентов с CrCl 60 и 30 мл/мин концентрация (AUC t , ss ) афатиниба возрастала на 13 и 42% соответственно и снижалась на 6 и 20% для пациентов с CrCl 90 и 120 мл/мин соответственно, по сравнению с таким показателем у пациента с CrCl 79 мл/мин (медиана CrCl пациентов в исследуемой группе).

Печеночная недостаточность. У пациентов с легкой и умеренной печеночной недостаточностью, как установлено по результатам печеночных проб, не выявлено значительных изменений в концентрации афатиниба. Имеются ограниченные данные относительно пациентов с умеренной и тяжелой печеночной недостаточностью.

Другие характеристики/особенности пациента. Другими выявленными характеристиками/особенностями, влияющими на концентрацию афатиниба, были показатель общего состояния пациента по шкале ECOG, уровни ЛДГ, ЩФ и общего белка. Однако они признаны не имеющими клинического значения. Курение и употребление алкоголя (ограниченные данные) в анамнезе или наличие метастазов в печень не оказывали существенного влияния на фармакокинетику афатиниба.

Другие сведения о лекарственных взаимодействиях. Взаимодействия с системами транспорта лекарственных средств. Данные исследований in vitro показали, что лекарственные взаимодействия афатиниба через ингибирование транспортеров ОАТВ1В1, ОАТР1В3, ОАТР2В1, ОАТ1, ОАТ3, ОСТ1, ОСТ2 и ОСТ3 считаются маловероятными.

Взаимодействия с ферментами системы цитохрома Р450 (CYP). Выявлено, что в организме человека метаболические реакции, катализируемые ферментами, играют незначительную роль в метаболизме афатиниба. Около 2% дозы афатиниба метаболизировано с помощью FM03, а CYP 3А4-зависимое N-деметилирование было слишком низким, чтобы его можно было определить количественно. Афатиниб не является ингибитором или индуктором CYP-ферментов. Таким образом, этот препарат вряд ли будет взаимодействовать с другими лекарственными средствами, которые снижают активность или метаболизируются CYP-ферментами.

Влияние ингибирования УДФ-глюкуронилтрансферазы 1А1 (UGT1A1) на афатиниб. Данные исследований in vitro показали, что лекарственные взаимодействия афатиниба вследствие ингибирования UGT1A1 считаются маловероятными.