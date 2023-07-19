афатиниб это селективный необратимый ингибитор рецепторов семейства ErbB. Он блокирует передачу сигналов образованных рецепторами ErbB: EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2), ErbB3, ErbB4.

Афатиниб эффективно блокирует сигналы рецепторов ErbB, тем самым ингибируя рост опухоли или вызывая регрессию опухоли.

афатиниб является субстратом транспортера P-gp и BCRP.

Системная доступность афатиниба уменьшается примерно на 50% при приеме с высоким содержанием жира по сравнению с диетой натощак.

Афатиниб связывается примерно с 95% белками плазмы крови.

Афатиниб выводится с калом. Т ½ ~ 37 ч.

Для пациентов, которые получали афатиниб течение >6 мес, терминальный Т ½ — 344 ч.