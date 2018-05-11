фармакодинамика. Тиоктовая кислота — это витаминоподобное вещество, которое образуется в организме и выполняет функцию кофермента при окислительном декарбоксилировании α-кетокислот. Вызванная сахарным диабетом гипергликемия приводит к отложению глюкозы на матричных белках кровеносных сосудов и образованию так называемых конечных продуктов прогрессирующего гликозилирования. Этот процесс приводит к уменьшению эндоневрального кровотока и эндоневральной гипоксии/ишемии, что связано с повышенным образованием свободных кислородных радикалов, которые повреждают периферические нервы. Также было отмечено обеднение в периферических нервах такого антиоксиданта, как глутатион.

В исследованиях на крысах тиоктовая кислота влияла на биохимический процесс, вызванный сахарным диабетом, который был спровоцирован стрептозоцином, что уменьшало образование конечных продуктов прогрессирующего гликозилирования, улучшало эндоневральный кровоток, повышало физиологическое содержание антиоксиданта глутатиона, действующего в пораженном диабетическим процессом нерве, подобно действию антиоксиданта в отношении свободных кислородных радикалов. Такие эффекты свидетельствуют о способности тиоктовой кислоты улучшать функцию периферических нервов. Это касается сенсорных нарушений при диабетической полинейропатии, которые могут проявляться в виде дизестезий и парестезий, таких, например, как ощущение жжения, боль, ощущение онемения или ползания мурашек.

В 1995 г. проведено многоцентровое плацебо-контролируемое исследование эффективности применения тиоктовой кислоты для симптоматического лечения диабетической полинейропатии, в котором получены данные о благоприятном влиянии тиоктовой кислоты на такие исследуемые симптомы, как жжение, парестезии, ощущение онемения и боль.

Фармакокинетика. После перорального применения тиоктовая кислота быстро абсорбируется. В результате значительного пресистемного метаболизма абсолютная биодоступность (по сравнению с в/в введением) тиоктовой кислоты, которая принимается внутрь, составляет примерно 20%. Вследствие быстрого распределения в тканях T ½ тиоктовой кислоты в плазме крови составляет приблизительно 25 мин. Относительная биодоступность тиоктовой кислоты при пероральном применении твердых лекарственных форм составляет более 60% пропорционально питьевому р-ру. C max в плазме крови — примерно 4 мкг/мл — была измерена через 30 мин после перорального приема 600 мг тиоктовой кислоты. В экспериментах на животных (крысы, собаки) с помощью радиоактивной метки удалось выявить преимущественное выведение почками (80–90%), а именно — в форме метаболитов. У человека в моче также выявляется лишь незначительное количество выведенного интактного вещества. Биотрансформация происходит главным образом за счет окисления боковой цепи (β-окисления) и/или путем S-метилирования соответствующих тиолов.

Тиоктовая кислота взаимодействует in vitro с ионными комплексами металлов (например с цисплатином). Тиоктова кислота образует труднорастворимые комплексные соединения с молекулами сахара.