Пантопразол-Фармекс (Pantoprazolе-Pharmex)
Пантопразол-Фармекс инструкция по применению
Состав
действующее вещество: pantoprazole;
1 флакон содержит пантопразола натрия сесквигидрата эквивалентно пантопразолу 40,0 мг;
вспомогательные вещества: динатрия эдетат, натрия гидроксид.
Лекарственная форма
Лиофилизат для раствора для инъекций.
Основные физико-химические свойства: лиофилизированная пористая масса или порошок от белого до почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Препарат для лечения кислотозависимых заболеваний. Ингибиторы протонного насоса.
Код АТХ А02В С02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Пантопразол — замещенный бензимидазол, который ингибирует секрецию соляной кислоты в желудке путем специфической блокады протонных помп париетальных клеток. Пантопразол трансформируется в активную форму в кислой среде в париетальных клетках, где ингибирует фермент H+-K+-АТФазу, то есть блокирует конечный этап выработки соляной кислоты в желудке. Ингибирование зависит от дозы и подавляет как базальную, так и стимулированную секрецию кислоты. Эти проявления у большинства пациентов исчезают в течение 2 недель. Применение пантопразола, как и других ингибиторов протонного насоса (ИПН) и ингибиторов H2-рецепторов, снижает кислотность в желудке и, таким образом, увеличивает секрецию гастрина пропорционально уменьшению кислотности. Увеличение секреции гастрина является обратимым. Поскольку пантопразол связывает фермент дистально по отношению к клеточному рецептору, он может ингибировать секрецию соляной кислоты независимо от стимуляции другими веществами (ацетилхолин, гистамин, гастрин). Эффект при пероральном и внутривенном применении препарата одинаковый.
При применении пантопразола увеличивается уровень гастрина натощак. При кратковременном применении пантопразола уровень гастрина в большинстве случаев не превышает верхней границы нормы. При длительном лечении уровень гастрина в большинстве случаев возрастает вдвое. Чрезмерное увеличение гастрина, однако, возникает только в редких случаях. Как следствие, иногда при длительном лечении наблюдается слабое или умеренное увеличение количества энтерохромафиноподобных клеток (ECL-клеток) в желудке (подобно аденоматоидной гиперплазии). Однако, согласно проведенным на данный момент исследованиям, образование клеток-предшественников нейроэндокринных опухолей (атипичная гиперплазия) или нейроэндокринных опухолей желудка у людей не наблюдалось.
Фармакокинетика.
Всасывание
Пантопразол всасывается быстро, а максимальная концентрация в плазме крови (Сmax) достигается уже после однократного приема внутрь дозы 40 мг. В среднем через 2,5 часа после приема достигается максимальная концентрация в сыворотке на уровне около 2–3 мкг/мл; концентрация остается стабильной после многократного приема. Фармакокинетические свойства не меняются после однократного или повторного приема. В диапазоне доз от 10 до 80 мг фармакокинетика пантопразола в плазме остается линейной, как при пероральном приеме, так и при внутривенном введении. Установлено, что абсолютная биодоступность таблеток составляет около 77%. Одновременный прием пищи не влияет на площадь под кривой «концентрация-время» (AUC) или Сmax, а соответственно, и на биодоступность. При одновременном приеме пищи увеличивается только вариативность латентного периода.
Распределение
Связывание пантопразола с белками сыворотки составляет приблизительно 98%. Объем распределения — около 0,15 л/кг.
Выведение
Пантопразол метаболизируется почти исключительно в печени. Основным метаболическим путем является деметилирование с помощью CYP2C19 с последующей сульфатной конъюгацией; к другим метаболическим путям относится окисление с помощью CYP3A4. Конечный период полувыведения составляет около 1 часа, а клиренс — 0,1 л/ч/кг. Было отмечено несколько случаев задержки выведения. Вследствие специфического связывания пантопразола с протонными насосами париетальных клеток период полувыведения не коррелирует с гораздо более длинной продолжительностью действия (ингибирование секреции кислоты).
Основная часть метаболитов пантопразола выводится с мочой (около 80%), остаток выводится с калом. Основным метаболитом как в сыворотке, так и в моче является десметилпантопразол, конъюгированный с сульфатом. Период полувыведения основного метаболита (около 1,5 ч) не намного превышает период полувыведения пантопразола.
Особенности применения отдельным группам пациентов
Около 3% европейцев имеют низкую функциональную активность фермента CYP2C19; их называют медленными метаболизаторами. В организмах таких лиц метаболизм пантопразола, вероятно, главным образом катализируется ферментом CYP3A4. После приема одной дозы 40 мг пантопразола средняя площадь, ограниченная фармакокинетической кривой «концентрация в плазме-время», была примерно в 6 раз больше у медленных метаболизаторов, чем у лиц, имеющих функционально активный фермент CYP2C19 (быстрые метаболизаторы). Средняя пиковая концентрация в плазме выросла примерно на 60%. Эти результаты не влияют на дозировку пантопразола.
Рекомендаций относительно снижения дозы при назначении пантопразола пациентам с нарушеной функцией почек (в том числе пациентам на диализе) нет. Как и у здоровых добровольцев, период полувыведения пантопразола у них короткий. Диализируется лишь очень небольшое количество пантопразола. Несмотря на то, что у основного метаболита умеренно длительный период полувыведения (2–3 часа), выведение все равно является быстрым, поэтому кумуляции не происходит.
Хотя у пациентов с циррозом печени (классы А и Б по Чайлд-Пью) период полувыведения возрастает до 7–9 часов, а AUC увеличивается в 5–7 раз, максимальная концентрация в сыворотке увеличивается только незначительно — в 1,5 раза по сравнению с таковой у здоровых добровольцев. Незначительное увеличение AUC и Cmax у добровольцев пожилого возраста по сравнению с более молодыми добровольцами также не имеет клинического значения.
Дети
После однократного приема дозы 20 или 40 мг пантопразола перорально AUC и Cmax у детей в возрасте от 5 до 16 лет находились в пределах соответствующих значений у взрослых. После однократного внутривенного введения пантопразола в дозе 0,8 или 1,6 мг/кг детям возрастом от 2 до 16 лет не было отмечено значимой связи между клиренсом пантопразола и возрастом или массой тела пациента. AUC и объем распределения отвечали данным, полученным в ходе исследований с участием взрослых.
Безопасность и эффективность применения пантопразола детям не установлены, поэтому препарат не следует применять пациентам до 18 лет.
Показания
Рефлюкс-эзофагит.
Язва двенадцатиперстной кишки.
Язва желудка.
Синдром Золлингера-Эллисона и другие гиперсекреторные патологические состояния.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к пантопразолу, производным бензимидазола или к каким-либо другим компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Действие пантопразола на абсорбцию других лекарственных средств. Вследствие полного и длительного ингибирования секреции соляной кислоты пантопразол может снижать всасывание препаратов, биодоступность которых зависит от рН желудочного сока (например некоторых противогрибковых препаратов, таких как кетоконазол, итраконазол, позаконазол, или других препаратов, таких как эрлотиниб).
Препараты против ВИЧ (атазанавир). Совместное применение ИПН с атазанавиром и другими препаратами против ВИЧ, адсорбция которых зависит от рН желудочного сока, может приводить к существенному снижению биодоступности последних и влиять на их эффективность. Поэтому совместное применение ИПН с атазанавиром не рекомендуется.
Кумариновые антикоагулянты (фенпрокумон и варфарин). Несмотря на отсутствие взаимодействия при одновременном назначении с фенпрокумоном и варфарином сообщалось о единичных случаях изменения международного нормализационного индекса (МНИ). Таким образом, пациентам, которые применяют кумариновые антикоагулянты (например фенпрокумон и варфарин), рекомендуется осуществлять мониторинг протромбинового времени/МНИ после начала и прекращения применения или при нерегулярном приеме пантопразола.
Другие взаимодействия. Пантопразол в значительной степени метаболизируется в печени через систему ферментов цитохрома Р450. Основной путь метаболизма — деметилирование с помощью CYP2С19 и других метаболических путей, в том числе окисление ферментом CYP3А4. Исследование с лекарственными средствами, которые также метаболизируются с помощью этих путей, такими как карбамазепин, диазепам, глибенкламид, нифедипин и пероральными контрацептивами, содержащими левоноргестрел и этинилэстрадиол, не выявили клинически значимых взаимодействий.
Было установлено, что пантопразол не влияет на метаболизм активных веществ, которые метаболизируются с помощью CYP1A2 (таких как кофеин, теофиллин), CYP2С9 (таких как пироксикам, диклофенак, напроксен), CYP2D6 (таких как метопролол), CYP2Е1 (таких как этанол), не влияет на р-гликопротеин, который обеспечивает всасывание дигоксина.
Не выявлено взаимодействия с одновременно назначенными антацидами.
Сообщалось, что при взаимодействии пантопразола с одновременно назначенными определенными антибиотиками (кларитромицин, метронидазол, амоксициллин) клинически значимых взаимодействий между этими препаратами не выявлено.
Метотрексат. Сообщалось о том, что одновременное применение высоких доз метотрексата (например, 300 мг) и ингибиторов протонной помпы увеличивает уровень метотрексата в крови у некоторых пациентов. Пациентам, которые применяют высокие дозы метотрексата, например, больные раком или псориазом, рекомендуєтся временно прекратить лечение пантопразолом.
Особенности применения
Имеющиеся тревожные симптомы. При наличии тревожных симптомов (например в случае существенной потери массы тела, периодической рвоты, дисфагии, рвоты с кровью, анемии, мелены), а также при подозрении или наличии язвы желудка нужно исключить злокачественность, поскольку лечение пантопразолом может маскировать симптомы злокачественной язвы и отсрочить установление диагноза. Если симптомы сохраняются при дальнейшем адекватном лечении, необходимо продолжать исследования.
Нарушение функций печени. Пациентам с тяжелыми нарушениями функций печени необходимо регулярно контролировать уровень печеночных ферментов. В случае повышения уровня печеночных ферментов лечение препаратом необходимо прекратить.
Совместное применение с атазанавиром. Ингибиторы протонной помпы не рекомендуется применять совместно с атазанавиром (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Если комбинация пантопразола с атазанавиром необходима, следует проводить тщательный клинический мониторинг (например измерение вирусной нагрузки) в сочетании с увеличением дозы атазанавира до 400 мг с применением 100 мг ритонавира. Дозу пантопразола 20 мг в сутки не следует превышать.
Инфекции пищеварительного тракта, вызванные бактериями. Пантопразол, как и другие ингибиторы протонной помпы, может увеличивать количество бактерий, которые обычно присутствуют в верхних отделах пищеварительного тракта. Лечение препаратом может в незначительной степени повысить риск возникновения желудочно-кишечных инфекций, вызванных такими бактериями, как Salmonella и Campylobacter или C. difficile.
Препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) во флаконе.
Гипомагниемия. Были получены сообщения о тяжелой форме гипомагниемии у пациентов, принимавших ИПН, такие как пантопразол, в течение не менее 3 месяцев, а в большинстве случаев — в течение года. Серьезные проявления гипомагниемии, такие как усталость, тетания, делирий, судороги, головокружение и желудочковая аритмия, могут начаться незаметно и их можно пропустить. В большинстве случаев состояние пациентов улучшается после заместительной терапии магнием и прекращения лечения ИПН.
Пациентам, которые планируют длительную терапию или принимают ИПН совместно с дигоксином или препаратами, которые могут вызвать гипомагниемию (например с диуретиками), рекомендуется измерение уровня магния перед началом лечения ИПН и периодически во время терапии.
Переломы костей. Ингибиторы протонной помпы, особенно при применении в больших дозах и в течение длительного времени (более 1 года), могут в определенной степени повышать риск перелома бедра, запястья и позвоночника, главным образом, у пациентов пожилого возраста или при наличии других существующих факторов риска. В исследованиях установлено, что ИПН могут повышать общий риск переломов на 10–40%. Некоторые из них могут быть обусловлены другими факторами риска. Пациенты с риском развития остеопороза должны получать лечение в соответствии с действующими клиническими рекомендациями и адекватное количество витамина D и кальция.
http://www.google.ru/url?source=transpromo&rs=rssf&q=//translate.google.com/community?source=all
Побочные реакции
Возникновение побочных реакций может ожидаться у примерно 5% пациентов. Самая частая побочная реакция — тромбофлебит в месте введения. Диарея и головная боль возникали у примерно 1% пациентов.
Со стороны крови: агранулоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности (включая анафилактические реакции, анафилактический шок).
Со стороны метаболизма: гиперлипидемия и повышение уровня липидов (триглицериды, холестирол), изменения массы тела, гипонатриемия, гипомагниемия, гипокальциемия1, гипокалиемия.
Со стороны психики: расстройства сна, депрессия (с осложнениями), дезориентация (с осложнениями), галлюцинации, спутанность сознания (особенно у пациентов со склонностью к данным расстройств, а также обострение этих симптомов в случае их наличия).
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, нарушения вкуса, парестезия.
Со стороны органов зрения: нарушение зрения, нечеткость зрения.
Со стороны пищеварительного тракта: диарея, тошнота, рвота, вздутие живота, запор, сухость во рту, абдоминальная боль и дискомфорт, микроскопический колит — частота неизвестна.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня печеночных ферментов (трансаминаз, γ-ГТ), повышение уровня билирубина, поражение гепатоцитов, желтуха, гепатоцеллюлярная недостаточность.
Со стороны кожи: кожные высыпания, экзантема, зуд, крапивница, ангионевротический отек, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла, мультиформная эритема, фоточувствительность.
Со стороны костно-мышечной системы: переломы бедра, запястья и позвоночника, артралгия, миалгия, спазм мышц2.
Со стороны мочевыделительной системы: интерстициальный нефрит (с возможным развитием почечной недостаточности).
Со стороны репродуктивной системы: гинекомастия.
Общие расстройства и реакции в месте введения: тромбофлебит в месте введения, астения, усталость, недомогание, повышение температуры тела, периферические отеки.
1. Гипокальциемия одновременно с гипомагниемией.
2. Спазм мышц как следствие нарушения баланса электролитов.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 40 мг во флаконе, по 1 флакону в пачке из картона или по 5 флаконов в контурной ячейковой упаковке, по 1 контурной ячейковой упаковке в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «ФАРМЕКС ГРУП».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 08301, Киевская обл., город Борисполь, улица Шевченко, дом 100.