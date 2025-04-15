Пантопразол-Фармекс (Pantoprazolе-Pharmex)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
121,50 грн
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №5
Корпорация Здоровье
473,50 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
121,50 грн
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №5
Корпорация Здоровье
473,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
121,50 грн
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №5
Корпорация Здоровье
473,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
121,50 грн
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №5
Корпорация Здоровье
473,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
108,80
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
121,50 грн
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №5
Корпорация Здоровье
473,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
109,70
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
121,50 грн
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №5
Корпорация Здоровье
473,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
121,50 грн
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №5
Корпорация Здоровье
473,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
121,50 грн
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №5
Корпорация Здоровье
473,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
121,50 грн
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №5
Корпорация Здоровье
473,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
121,50 грн
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №5
Корпорация Здоровье
473,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Пантопразол-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
105,80
Экономия при брони: -1,90 грн